https://ria.ru/20200923/tinkov-1577653657.html
Тиньков назвал свой главный проект после сделки с "Яндексом"
Бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что сейчас его основной задачей является победа над болезнью. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:38
2020-09-23T13:38
2020-09-23T19:17
tcs group holding plc
яндекс
олег тиньков
тинькофф. кредитные системы
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> рассказал, что сейчас его основной задачей является победа над болезнью.Тиньков отметил, что с момента пересадки костного мозга прошло 76 дней, а сам он чувствует себя хорошо.Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В июле он сообщил, что намерен создать фонд для борьбы с раком крови и популяризации донорства в России.Во вторник "<a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">Яндекс</a>" и компания <a href="https://ria.ru/organization_tcs-tinkoff-credit-systems/" target="_blank">TCS Group</a>, в которой 40,4 процента акций принадлежит трасту семьи Тинькова, объявили о планируемом слиянии. По данным пресс-службы IT-компании, сумма сделки составит 5,48 миллиарда долларов.Тинькофф-банк на 1 августа занимал 17-е место среди российских банков с активами в 767,4 миллиарда рублей.<strong>Вам может быть интересно: <a href="https://ria.ru/20200923/gref-1577677422.html" target="_blank">Греф отреагировал на сделку "Яндекса" и "Тинькофф">></a></strong>
https://ria.ru/20200923/tinkov-1577635732.html
https://ria.ru/20200923/aktsii-1577642078.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tcs group holding plc, яндекс, олег тиньков, тинькофф. кредитные системы, экономика