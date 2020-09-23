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https://ria.ru/20200923/tinkov-1577635732.html
Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка "Яндексу"
Основатель TCS Group Олег Тиньков рассказал о своих планах после продажи банка "Яндексу". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:20
2020-09-23T10:27
tcs group holding plc
яндекс
олег тиньков
тинькофф. кредитные системы
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Основатель TCS Group <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> рассказал о своих планах после продажи банка "Яндексу".По словам бизнесмена, он достиг всего, чего хотел на финансовом рынке, и для него настало время заняться чем-то другим, в частности, созданием благотворительного фонда для борьбы с лейкемией.Тиньков сообщил, что покидает пост главы совета директоров Тинькофф-банка и передал права владения акциями TCS Group в семейный траст. При этом он добавил, что намерен "остаться с компанией"."Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать "Яндексу" строить самую большую и самую эффективную частную компании в России", — сказал предприниматель в комментарии <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reuters,</a> не уточнив, в какой роли останется с банком после сделки.Во вторник "Яндекс" и компания TCS Group объявили о планируемом слиянии. По данным пресс-службы IT-компании, сумма сделки составит 5,48 миллиарда долларов.<a href="http://ria.ru/organization_tcs-tinkoff-credit-systems/" target="_blank" data-auto="true">TCS Group Holding PLC</a> — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф-банк. У траста семьи Тинькова сейчас есть 40,4% акцийTCS Group, у менеджмента — 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении. "Тинькофф" на 1 августа занимал 17-е место среди российских банков с активами в 767,4 миллиарда рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/yandeks-1577634610.html
Осенью в суде Лондона будет решаться вопрос чем и где займется Олег в ближайшие годы.
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РИА Новости
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tcs group holding plc, яндекс, олег тиньков, тинькофф. кредитные системы, экономика

Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка "Яндексу"

09:20 23.09.2020 (обновлено: 10:27 23.09.2020)
40742
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Основатель TCS Group Олег Тиньков рассказал о своих планах после продажи банка "Яндексу".
По словам бизнесмена, он достиг всего, чего хотел на финансовом рынке, и для него настало время заняться чем-то другим, в частности, созданием благотворительного фонда для борьбы с лейкемией.
Тиньков сообщил, что покидает пост главы совета директоров Тинькофф-банка и передал права владения акциями TCS Group в семейный траст. При этом он добавил, что намерен "остаться с компанией".
"Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать "Яндексу" строить самую большую и самую эффективную частную компании в России", — сказал предприниматель в комментарии Reuters, не уточнив, в какой роли останется с банком после сделки.
Во вторник "Яндекс" и компания TCS Group объявили о планируемом слиянии. По данным пресс-службы IT-компании, сумма сделки составит 5,48 миллиарда долларов.
TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф-банк. У траста семьи Тинькова сейчас есть 40,4% акцийTCS Group, у менеджмента — 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении. "Тинькофф" на 1 августа занимал 17-е место среди российских банков с активами в 767,4 миллиарда рублей.
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
08:24
Акции "Яндекса" взлетели из-за скорой сделки по покупке "Тинькофф банка"
12619187526
Обсудить32
TCS Group Holding PLCЯндексОлег ТиньковТинькофф. Кредитные СистемыЭкономика
Популярные комментарии
Осенью в суде Лондона будет решаться вопрос чем и где займется Олег в ближайшие годы.
23 сентября, 09:22
Pawel ZverevPawel Zverev
16163205
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