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Коллегия разрешила возбудить дело против волгоградской судьи Добрыниной
Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила СК завести против председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной уголовное дело о... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:15
2020-09-23T16:18
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бастрыкин
волгоград
волгоградская область
дзержинский
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила СК завести против председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной уголовное дело о покушении на мошенничество, передает корреспондент РИА Новости.С соответствующим запросом в квалифколлегию обратился председатель Следственного комитета <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a>."Дать согласие на возбуждение дела", - огласил решение один из членов ВККС.Согласно законодательству, судьи являются спецсубъектами, возбудить дело на них можно только с санкции квалифколлегии.Согласно материалам дела, оглашенным на заседании ВККС, в производстве <a href="http://ria.ru/location_Dzerzhinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дзержинского</a> районного суда <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a> находилось гражданское дело по иску администрации к предпринимателю Владимиру Зубкову о сносе самовольно построенной гостиницы. Была назначена строительная экспертиза. Сам бизнесмен находится в СИЗО.Добрынина, как считает следствие, попросила у жены Зубкова 2,5 миллиона рублей, обещая передать их экспертам, чтобы получить нужное ему заключение. Зубкова сообщила об этом в правоохранительные органы, и следующая встреча прошла уже под контролем оперативников. Женщина передала Добрыниной муляж 2,5 миллионов (подлинными купюрами там было всего 150 тысяч). Встречу прервали сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, сейчас следствие ведет ГСУСК РФ. Судью они не смогли ни опросить, ни задержать из-за неприкосновенности, но провели ряд следственных действий, например, осмотр места происшествия. Также в деле есть записи разговоров.Добрынина на заседание не пришла, сославшись на болезнь. Ее адвокаты заявили, что действия следствия нарушают гарантии, которое законодательство предоставляет судье, а доказательств ее вины нет. Объяснения следствию она не стала давать, предложив сначала ознакомить ее с материалами проверки.В июне 2019 года по делу о покушении на главу региона был задержан бывший руководитель следственного управления Следственного комитета России по <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> Михаил Музраев, сообщал <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>. По информации ФСБ России, вместе с ним был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков.
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/ugolovnoe-delo-1577162739.html
https://realty.ria.ru/20200922/chelyabinsk-1577582521.html
волгоград
волгоградская область
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бастрыкин, волгоград, волгоградская область, дзержинский, происшествия

Коллегия разрешила возбудить дело против волгоградской судьи Добрыниной

16:15 23.09.2020 (обновлено: 16:18 23.09.2020)
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© Фото : Дзержинский районный суд ВолгоградаПредседатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина
Председатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : Дзержинский районный суд Волгограда
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила СК завести против председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной уголовное дело о покушении на мошенничество, передает корреспондент РИА Новости.
С соответствующим запросом в квалифколлегию обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"Дать согласие на возбуждение дела", - огласил решение один из членов ВККС.
Согласно законодательству, судьи являются спецсубъектами, возбудить дело на них можно только с санкции квалифколлегии.
Согласно материалам дела, оглашенным на заседании ВККС, в производстве Дзержинского районного суда Волгограда находилось гражданское дело по иску администрации к предпринимателю Владимиру Зубкову о сносе самовольно построенной гостиницы. Была назначена строительная экспертиза. Сам бизнесмен находится в СИЗО.
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Добрынина, как считает следствие, попросила у жены Зубкова 2,5 миллиона рублей, обещая передать их экспертам, чтобы получить нужное ему заключение. Зубкова сообщила об этом в правоохранительные органы, и следующая встреча прошла уже под контролем оперативников. Женщина передала Добрыниной муляж 2,5 миллионов (подлинными купюрами там было всего 150 тысяч). Встречу прервали сотрудники ФСБ, сейчас следствие ведет ГСУСК РФ. Судью они не смогли ни опросить, ни задержать из-за неприкосновенности, но провели ряд следственных действий, например, осмотр места происшествия. Также в деле есть записи разговоров.
Добрынина на заседание не пришла, сославшись на болезнь. Ее адвокаты заявили, что действия следствия нарушают гарантии, которое законодательство предоставляет судье, а доказательств ее вины нет. Объяснения следствию она не стала давать, предложив сначала ознакомить ее с материалами проверки.
В июне 2019 года по делу о покушении на главу региона был задержан бывший руководитель следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаил Музраев, сообщал СК. По информации ФСБ России, вместе с ним был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БастрыкинВолгоградВолгоградская областьДзержинскийПроисшествия
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