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Эксперты: поправки в Конституцию усилят ответственность ветвей власти
Изменения в Конституцию позволят сбалансировать распределение полномочий между ветвями власти, а также усилить ответственность их представителей. Такое мнение... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:38
2020-09-23T17:38
виктор потуремский
алексей мартынов (политолог)
вячеслав тимченко
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Изменения в Конституцию позволят сбалансировать распределение полномочий между ветвями власти, а также усилить ответственность их представителей. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные РИА Новости по итогам встречи президента РФ с членами Совета Федерации перед началом осенней сессии верхней палаты российского парламента."Это, с одной стороны, баланс, с другой, ответственность. Это действительно отход от суперпрезидентской республики образца Конституции 1993 года, когда для сохранения государственности и территориальной целостности, для выхода из глубочайшего кризиса необходима была централизация власти", – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.С ним согласился и председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. "Считаю, что решение принято своевременно и является судьбоносным в приближении публичной власти к населению", – сказал он.Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также добавил, что теперь партии будут в большей степени влиять на то, что происходит в стране, на курс и стратегию органов власти.Вячеслав Тимченко подчеркнул, что политика президента РФ носит социальный характер, что подразумевает поддержку незащищенных слоев населения, семьи и детей, малого и среднего бизнеса."Сохранение экономики – это не только залог эффективной работы государства и власти, но и сохранения качества жизни и защиты интересов граждан", – добавил Потуремский.
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виктор потуремский, алексей мартынов (политолог), вячеслав тимченко, совет федерации рф, общество

Эксперты: поправки в Конституцию усилят ответственность ветвей власти

17:38 23.09.2020
232
© РИА НовостиОбновленная Конституция РФ
Обновленная Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Изменения в Конституцию позволят сбалансировать распределение полномочий между ветвями власти, а также усилить ответственность их представителей. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные РИА Новости по итогам встречи президента РФ с членами Совета Федерации перед началом осенней сессии верхней палаты российского парламента.
"Это, с одной стороны, баланс, с другой, ответственность. Это действительно отход от суперпрезидентской республики образца Конституции 1993 года, когда для сохранения государственности и территориальной целостности, для выхода из глубочайшего кризиса необходима была централизация власти", – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
С ним согласился и председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. "Считаю, что решение принято своевременно и является судьбоносным в приближении публичной власти к населению", – сказал он.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также добавил, что теперь партии будут в большей степени влиять на то, что происходит в стране, на курс и стратегию органов власти.
Вячеслав Тимченко подчеркнул, что политика президента РФ носит социальный характер, что подразумевает поддержку незащищенных слоев населения, семьи и детей, малого и среднего бизнеса.
"Сохранение экономики – это не только залог эффективной работы государства и власти, но и сохранения качества жизни и защиты интересов граждан", – добавил Потуремский.
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Виктор ПотуремскийАлексей Мартынов (политолог)Вячеслав ТимченкоСовет Федерации РФОбщество
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