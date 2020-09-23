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Ирина Шейк снялась в откровенной рекламе нижнего белья бренда Рианны
Супермодель Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании новой коллекции нижнего белья бренда Savage X Fenty, который основала певица и дизайнер Рианна... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:30
2020-09-23T13:30
шоу-бизнес
ирина шейк
рианна (робин фенти)
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Супермодель <a href="http://ria.ru/person_Irina_SHejjk1/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Шейк</a> приняла участие в рекламной кампании новой коллекции нижнего белья бренда Savage X Fenty, который основала певица и дизайнер <a href="http://ria.ru/person_Rianna/" target="_blank" data-auto="true">Рианна</a>. <a href="https://www.instagram.com/p/CFVgW8zMZ2-/" target="_blank">Снимки</a> появились в Instagram марки. На фотографиях манекенщица позирует в черном кружевном бюстгальтере и шелковой накидке. Ее образ дополнили длинные ногти темного цвета, массивные украшения в тон и заплетенные в косы волосы. Фотография привела подписчиков в восторг и набрала более 73 тысяч лайков за три дня.Фолловеры отметили, что Шейк выглядит прекрасно. "Королева Ирина", "Сногсшибательная", "Забыла, как дышать", "Ее глаза каждый раз говорят сами за себя. Богиня", "Не могу дождаться шоу!" — написали они. Коллекция белья, которую рекламирует супермодель, должна выйти в октябре. Ранее Ирина Шейк приняла участие в <a href="https://ria.ru/20200915/fotografiya-1577240740.html" target="_blank">откровенной фотосессии</a>, появившейся на странице фотографа Мерта Аласа в <a href="https://www.instagram.com/">Instagram</a>. На черно-белых снимках полностью обнаженная модель стоит спиной к объективу.
https://ria.ru/20200919/sheyk-1577480625.html
РИА Новости
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РИА Новости
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шоу-бизнес, ирина шейк, рианна (робин фенти)

Ирина Шейк снялась в откровенной рекламе нижнего белья бренда Рианны

13:30 23.09.2020
3775
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanМодель Ирина Шейк на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
Модель Ирина Шейк на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019 - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании новой коллекции нижнего белья бренда Savage X Fenty, который основала певица и дизайнер Рианна. Снимки появились в Instagram марки.
На фотографиях манекенщица позирует в черном кружевном бюстгальтере и шелковой накидке. Ее образ дополнили длинные ногти темного цвета, массивные украшения в тон и заплетенные в косы волосы.
© Фото : SAVAGE X FENTY BY RIHANNA/InstagramИрина Шейк в нижнем белье бренда Рианны
Ирина Шейк в нижнем белье бренда Рианны - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : SAVAGE X FENTY BY RIHANNA/Instagram
Ирина Шейк в нижнем белье бренда Рианны
Фотография привела подписчиков в восторг и набрала более 73 тысяч лайков за три дня.
Фолловеры отметили, что Шейк выглядит прекрасно. "Королева Ирина", "Сногсшибательная", "Забыла, как дышать", "Ее глаза каждый раз говорят сами за себя. Богиня", "Не могу дождаться шоу!" — написали они.
Коллекция белья, которую рекламирует супермодель, должна выйти в октябре.
Ранее Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии, появившейся на странице фотографа Мерта Аласа в Instagram. На черно-белых снимках полностью обнаженная модель стоит спиной к объективу.
Супермодель Ирина Шейк - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 13:54
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Шоу-бизнесИрина ШейкРианна (Робин Фенти)
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