https://ria.ru/20200923/sheyk-1577651664.html

Ирина Шейк снялась в откровенной рекламе нижнего белья бренда Рианны

Супермодель Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании новой коллекции нижнего белья бренда Savage X Fenty, который основала певица и дизайнер Рианна... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:30

2020-09-23T13:30

2020-09-23T13:30

шоу-бизнес

ирина шейк

рианна (робин фенти)

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Супермодель <a href="http://ria.ru/person_Irina_SHejjk1/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Шейк</a> приняла участие в рекламной кампании новой коллекции нижнего белья бренда Savage X Fenty, который основала певица и дизайнер <a href="http://ria.ru/person_Rianna/" target="_blank" data-auto="true">Рианна</a>. <a href="https://www.instagram.com/p/CFVgW8zMZ2-/" target="_blank">Снимки</a> появились в Instagram марки. На фотографиях манекенщица позирует в черном кружевном бюстгальтере и шелковой накидке. Ее образ дополнили длинные ногти темного цвета, массивные украшения в тон и заплетенные в косы волосы. Фотография привела подписчиков в восторг и набрала более 73 тысяч лайков за три дня.Фолловеры отметили, что Шейк выглядит прекрасно. "Королева Ирина", "Сногсшибательная", "Забыла, как дышать", "Ее глаза каждый раз говорят сами за себя. Богиня", "Не могу дождаться шоу!" — написали они. Коллекция белья, которую рекламирует супермодель, должна выйти в октябре. Ранее Ирина Шейк приняла участие в <a href="https://ria.ru/20200915/fotografiya-1577240740.html" target="_blank">откровенной фотосессии</a>, появившейся на странице фотографа Мерта Аласа в <a href="https://www.instagram.com/">Instagram</a>. На черно-белых снимках полностью обнаженная модель стоит спиной к объективу.

https://ria.ru/20200919/sheyk-1577480625.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, ирина шейк, рианна (робин фенти)