https://ria.ru/20200915/fotografiya-1577240740.html

Ирина Шейк снялась полностью обнаженной

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии. Снимок появился на странице фотографа Мерта Аласа в Instagram. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T03:21

2020-09-15T03:21

2020-09-15T03:21

шоу-бизнес

ирина шейк

криштиану роналду

брэдли купер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/00/1563770096_0:259:3072:1987_1400x0_80_0_0_76522255993154cd9e0d73c30ef5dc35.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Российская супермодель <a href="http://ria.ru/person_Irina_SHejjk1/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Шейк</a> приняла участие в откровенной фотосессии. Снимок появился на странице фотографа Мерта Аласа в <a href="https://www.instagram.com/" target="_blank">Instagram</a>.На черно-белой фотографии полностью обнаженная модель стоит спиной к объективу. Ее голова повернута в профиль, на лице не видно броского макияжа, а кудрявые волосы кокетливо развиваются на ветру. Перед собой Шейк держит огромную меч-рыбу, прикрывая интимные места.Поклонники оценили фотографию и оставили восторженные комментарии."Рыба моей мечты", - написал один из фанатов."Выглядит волшебно", - отметил другой.Ирина Шейк – всемирно известная модель из Еманжелинска, <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинская область</a>. За спиной у девушки роман с футболистом <a href="http://ria.ru/person_Krishtianu_Ronaldu/" target="_blank" data-auto="true">Криштиану Роналду</a> и брак с актером <a href="http://ria.ru/person_Kuper_Brehdli/" target="_blank" data-auto="true">Брэдли Купером</a>, от которого она воспитывает дочь.

https://ria.ru/20200911/khadid-1577114555.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, ирина шейк, криштиану роналду, брэдли купер