Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/fotografiya-1577240740.html
Ирина Шейк снялась полностью обнаженной
Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии. Снимок появился на странице фотографа Мерта Аласа в Instagram. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T03:21
2020-09-15T03:21
шоу-бизнес
ирина шейк
криштиану роналду
брэдли купер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/00/1563770096_0:259:3072:1987_1400x0_80_0_0_76522255993154cd9e0d73c30ef5dc35.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Российская супермодель <a href="http://ria.ru/person_Irina_SHejjk1/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Шейк</a> приняла участие в откровенной фотосессии. Снимок появился на странице фотографа Мерта Аласа в <a href="https://www.instagram.com/" target="_blank">Instagram</a>.На черно-белой фотографии полностью обнаженная модель стоит спиной к объективу. Ее голова повернута в профиль, на лице не видно броского макияжа, а кудрявые волосы кокетливо развиваются на ветру. Перед собой Шейк держит огромную меч-рыбу, прикрывая интимные места.Поклонники оценили фотографию и оставили восторженные комментарии."Рыба моей мечты", - написал один из фанатов."Выглядит волшебно", - отметил другой.Ирина Шейк – всемирно известная модель из Еманжелинска, <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинская область</a>. За спиной у девушки роман с футболистом <a href="http://ria.ru/person_Krishtianu_Ronaldu/" target="_blank" data-auto="true">Криштиану Роналду</a> и брак с актером <a href="http://ria.ru/person_Kuper_Brehdli/" target="_blank" data-auto="true">Брэдли Купером</a>, от которого она воспитывает дочь.
https://ria.ru/20200911/khadid-1577114555.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156377/00/1563770096_64:95:2668:2048_1400x0_80_0_0_601eb10fc9760777cef9dc02fa508daf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, ирина шейк, криштиану роналду, брэдли купер

Ирина Шейк снялась полностью обнаженной

03:21 15.09.2020
39275
© AP Photo / Francois Mori)Модель Ирина Шейк
Модель Ирина Шейк - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Francois Mori)
Модель Ирина Шейк. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии. Снимок появился на странице фотографа Мерта Аласа в Instagram.
На черно-белой фотографии полностью обнаженная модель стоит спиной к объективу. Ее голова повернута в профиль, на лице не видно броского макияжа, а кудрявые волосы кокетливо развиваются на ветру. Перед собой Шейк держит огромную меч-рыбу, прикрывая интимные места.
Поклонники оценили фотографию и оставили восторженные комментарии.
"Рыба моей мечты", - написал один из фанатов.
"Выглядит волшебно", - отметил другой.
Cупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 19:23
Оделась в кофейный скраб: самая красивая женщина мира снялась обнаженной
Ирина Шейк – всемирно известная модель из Еманжелинска, Челябинская область. За спиной у девушки роман с футболистом Криштиану Роналду и брак с актером Брэдли Купером, от которого она воспитывает дочь.
6713335
Обсудить 2
Шоу-бизнесИрина ШейкКриштиану РоналдуБрэдли Купер
Рекомендуем
Белые грибы
Часть съедобных грибов признали опасными
Московский Кремль
Кремль оценил вероятность "украинского сценария" с кредитом Белоруссии
Певица MакSим (Марина Абросимова)
МакSим внезапно удалила все фотографии из Instagram
ПВО
Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии "пустить кровь" российским ВВС
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
Мэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска ответила на обвинения о причастности к мошенничеству
Молоток в зале судебных заседаний
Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
Полиция
В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
Актриса Мэрил Стрип на фотоколле перед показом фильма режиссера Филлиды Ллойд Железная леди (The Iron Lady) в рамках Берлиенале-2012
Стало известно, когда выйдет "Выпускной" с Мерил Стрип и Николь Кидман
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
Самолеты ВВС Норвегии сопроводили российские Ту-160 над Атлантикой
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Где увидеть небо в алмазах: новая мода на астротуризм
Алексей Навальный
Правительство ФРГ сообщило о начале анализа ОЗХО проб Навального
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:09Минобороны Белоруссии оценило военное сотрудничество с Польшей и Литвой
11:08Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
11:01Директор СВР ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
10:59Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
10:57В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство
10:52Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
10:52Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
10:52Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
10:50К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
10:47Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
10:46Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
10:45В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
10:44Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
10:43В России за сутки выписаны 5605 переболевших COVID-19
10:43В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
10:43В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
10:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом
10:40Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
10:40В Минске не исключили силовой вариант реагирования на военные угрозы
Лента новостейМолния