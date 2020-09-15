https://ria.ru/20200915/fotografiya-1577240740.html
Ирина Шейк снялась полностью обнаженной
Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии. Снимок появился на странице фотографа Мерта Аласа в Instagram. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T03:21
2020-09-15T03:21
2020-09-15T03:21
шоу-бизнес
ирина шейк
криштиану роналду
брэдли купер
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Российская супермодель <a href="http://ria.ru/person_Irina_SHejjk1/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Шейк</a> приняла участие в откровенной фотосессии. Снимок появился на странице фотографа Мерта Аласа в <a href="https://www.instagram.com/" target="_blank">Instagram</a>.На черно-белой фотографии полностью обнаженная модель стоит спиной к объективу. Ее голова повернута в профиль, на лице не видно броского макияжа, а кудрявые волосы кокетливо развиваются на ветру. Перед собой Шейк держит огромную меч-рыбу, прикрывая интимные места.Поклонники оценили фотографию и оставили восторженные комментарии."Рыба моей мечты", - написал один из фанатов."Выглядит волшебно", - отметил другой.Ирина Шейк – всемирно известная модель из Еманжелинска, <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинская область</a>. За спиной у девушки роман с футболистом <a href="http://ria.ru/person_Krishtianu_Ronaldu/" target="_blank" data-auto="true">Криштиану Роналду</a> и брак с актером <a href="http://ria.ru/person_Kuper_Brehdli/" target="_blank" data-auto="true">Брэдли Купером</a>, от которого она воспитывает дочь.
https://ria.ru/20200911/khadid-1577114555.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, ирина шейк, криштиану роналду, брэдли купер