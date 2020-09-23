https://ria.ru/20200923/sekta-1577626671.html

Страна Виссариония. Как бывший милиционер провозгласил себя Христом

В Красноярском крае задержали руководителя религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, больше известного как Виссарион. Почти тридцать... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T08:00

2020-09-23T08:00

2020-09-23T10:44

религия и мировоззрение

аналитика - религия и мировоззрение

александр дворкин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская.</strong> В Красноярском крае задержали руководителя религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, больше известного как Виссарион. Почти тридцать лет он называл себя "сыном Бога" и "новым Христом", внушал это ученикам и грозил концом света. Фактически выстроил в тайге государство в государстве — с налоговой системой, охраной и верными подданными. Члены общины годами отказывались от медицинской помощи и жили по своим законам.Конец света откладываетсяК Виссариону Елену Мельникову привел муж — физик-ядерщик. Прежде чем переселиться к "праведникам", Мельниковы продали квартиру в новосибирском Академгородке. В общину супруг Елены передал четверть полученной суммы. Но были и те, кто расстался с последним."В открытую Тороп и его сподвижники деньги не требовали, — вспоминает женщина. — Но в проповедях говорили: "Вы приехали сюда отдавать без меры, не требуя ничего взамен". И люди в порыве верности приносили все. Внушающие установки точно использовались — это я могу сказать как дипломированный психолог".Вся община живет в ожидании конца света, дата которого постоянно смещается. Елена с мужем провели в секте двенадцать лет — и для них судный день "наступал" дважды."Церковь последнего завета", она же "секта Виссариона", появилась в начале девяностых, когда бывший сотрудник ГАИ из Минусинска Сергей Тороп провозгласил себя новым мессией. "Спаситель" довольно быстро собрал единомышленников, привел их на гору Сухая (юг Красноярского края), где решили строить "Обитель рассвета". В СМИ это место также называют "Город Солнца".Табу и проповедиСо временем количество адептов увеличилось, они расселились по окрестным деревням. Сейчас в Красноярском крае около трех тысяч последователей Торопа — во всех населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов. В "Обители рассвета" остались только приближенные — порядка сорока семей.В первые годы в общине действовали строгие ограничения, например, на медицинскую помощь. Виссарион говорил: "Верующего уже не надо лечить, а неверующему ничего не поможет". По словам Елены, было немало смертей, в том числе младенческих при родах.Из-за этого в 2000-м медработники из районной больницы и учителя инициировали судебный процесс против общины. После первых же заседаний в печатном органе виссарионовцев — газете "Земля обетованная" — появились заметки с призывами рожать в больнице. А медпомощь перестала быть "грехом".Были строжайшие пищевые запреты. Соратники Виссариона ходили по домам и заявляли, что с этого дня сахар и мясо — яд. Люди не пили молоко, не ели яйца. Вне закона оказались чай и масло — даже растительное.Продуктовое табу распространилось и на детей. Урезанный рацион довел старшего сына Елены до анемии. Ребенку в то время было около трех лет, ему требовалось усиленное питание. Женщина признается, что не поддерживала такой "пост", ссорилась с мужем, но тот был непреклонен. В итоге к двенадцати годам давление у мальчика не поднималось выше чем 70 на 40.Право на налевоТороп называл себя учителем, и подписывался везде как ВСХС — сокращение от Виссарион-Христос. В общине разрешил многоженство — так называемые треугольники.Сейчас, по ее словам, правила заметно смягчились. Дети, например, посещают общеобразовательные школы — раньше это было запрещено. На тех, кто водил своих в поселковую, сильно давили. Обеспечить доступ к обязательной учебной программе виссарионовцев обязал суд. В итоге в двух деревнях секта построила собственные школы, в остальных дети пошли в обычные.За последние годы община заметно изменилась. Но стремление ее основателей к обособленности никуда не делось. "В "Обители рассвета", например, есть даже охрана. Просто так, с улицы, туда не попасть. Хотя официально это вполне открытый населенный пункт. Сохранилась и десятина — своеобразный подоходный налог, который виссарионовцы регулярно отдают в бюджет общины.Государство в государствеВо вторник Сергея Торопа и двоих его ближайших сподвижников — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова — задержали оперативники СК и ФСБ России. По версии следствия, троица использовала деньги участников сообщества и применяла к людям психологическое насилие.<a href="https://ria.ru/20200922/vissarion-1577611895.html" target="_blank">По словам</a> сектоведа, президента Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александра Дворкина, задержание вполне ожидаемое. Единственное, чего он не может понять, — почему тянули так долго. По меньшей мере лет 20. По словам Дворкина, "жалобы с очень серьезной доказательной базой" поступали регулярно."На территории Красноярского края фактически существовало независимое государство, условно называемое Виссариония, — объясняет эксперт. — Несколько районов, где проживали адепты секты, по площади занимают две трети Бельгии. Там стояли блокпосты, которые пропускали только кого хотели. Как мы видели из репортажей, местная полиция даже боялась туда соваться"."У нас все спокойно"Как отмечает сектовед, всякий раз виссарионовцам удавалось уйти от правосудия, из-за чего они все сильнее убеждались в безнаказанности, "наглели и множили трагедии".Мы позвонили в Черемшанский сельсовет — именно на его территории построен так называемый Город Солнца. Но глава муниципального образования Вячеслав Осипов сделал вид, будто не понимает, о чем идет речь: "Да, живут у нас люди — у каждого свой дом, огород. Нет никаких закрытых территорий, спокойно можете пройти куда угодно. Единственный запрет — в этих поселениях нельзя ругаться матом и курить. Но разве это плохо?"По ходу диалога становится ясно: глава сельсовета сам довольно тесно общается с виссарионовцами, поэтому всячески их защищает. Например, на вопрос, приезжают ли в общину родственники, чтобы вызволить близких, Осипов ответил: "Да вы что, наоборот, сюда своих мам и пап перевозят. Все мирно — никакого давления".На прямой вопрос обозревателя РИА Новости, адепт ли общины он сам, глава сельсовета отвечать наотрез отказался. Несколько членов объединения на просьбу корреспондента об интервью написали, что сперва следует "получить благословение Владыки". Без этого виссарионовцы не могут "ничего творить". Сам "владыка" в этот момент был в суде — ему избирали меру пресечения. Все обвинения Сергей Тороп назвал выдумкой.

https://ria.ru/20200922/vissarion-1577611895.html

https://ria.ru/20200922/religiya-1577590765.html

https://ria.ru/20200922/sekta-1577614835.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аналитика - религия и мировоззрение, александр дворкин, общество