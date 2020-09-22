Сектовед: Виссарион создал в Красноярском крае государство в государстве
17:13 22.09.2020 (обновлено: 17:19 22.09.2020)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Секта Виссариона создала в Красноярском крае "государство в государстве", где сектанты "творили что хотели", рассказал РИА Новости известный сектовед, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Дворкин.
По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан".
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"Государство Виссариония"
"Это было ожидаемо, что когда-то этим кончится. И понятно, что там обвинения очень серьезные. Другое дело, главный вопрос: почему этого не произошло, по меньшей мере, 20 лет назад? И это вопрос к властям Красноярского края", - заявил Дворкин.
По его словам, в течение этого времени поступали "жалобы с очень серьезной доказательной базой".
"На территории Красноярского края фактически существовало независимое государство, условно называемое Виссариония. Несколько районов, в которых они проживали, - это территория, в целом, как две трети территории Бельгии. И на этой громадной территории стояли блок-посты, которые пропускали кого хотели, а кого не хотели - не пропускали. Как мы видели из репортажей, местная полиция боялась туда соваться, предпочитала не вмешиваться и так далее. И там они творили что хотели", - рассказал Дворкин.
По его словам, каждый раз сектантам удавалось уйти от возбуждения уголовного дела, из-за чего "они только убеждались в собственной безнаказанности и, соответственно, чем дальше, тем больше просто наглели и множили те трагедии, которые там происходили".
Эксперт отметил, что речь может идти о нанесении серьезного экологического ущерба данной местности: на землях, которые были даны в пользование общине, они активно занимались вырубкой леса. "Часть того леса, который они вырубили, они просто не могли вывезти, и он там лежит, гниет… Это и проблема с вывозом мусора, что они не умели делать, - в общем, там целый комплекс всего", - добавил эксперт.
"Община Виссариона" в Красноярском крае
По словам Дворкина, члены общины были расселены по деревням, а так называемый Город Солнца был их столицей, где жила элита секты. При этом виссарионовцы провели своих людей в поселковые советы и полностью контролировали ситуацию на всей территории. Общее число последователей Виссариона в Красноярском крае, по данным главы РАЦИРС, составляло около 5 тысяч человек, по всей стране - ещё плюс несколько сотен.
"Эксплуатация и унижения"
Говоря о том, в чем ещё могли быть замешаны лидеры и активисты общины, собеседник агентства назвал финансовые преступления, когда "людей обманом вовлекали в секту - они приезжали в Красноярский край, продавали свои квартиры, свою собственность, покупали местное жилье, а разницу отдавали в секту".
"Опять же, эта знаменитая заповедь Виссариона о том, что если ты пожертвовал и помнишь про это, то твоя жертва не засчитывается, а настоящая жертва - это когда ты пожертвовал и забыл. Таким образом, люди обрубали все социальные связи, возвращаться им было некуда, денег нет… Социальная изоляция - один из первых рецептов для контроля сознания. Дальше - жесткая веганская диета, и это в сибирском климате… Люди ослаблены недоеданием. Соответственно, от этого и повышенная внушаемость, но также и смерти - от неоказания медицинской помощи и просто, собственно, от голодания, от общей ослабленности организма", - рассказал сектовед.
Жизнь общины Виссариона в Красноярском крае
По его словам, детей в общине при рождении не регистрировали, а случаи их смерти могли скрываться.
Противозаконная деятельность организации Виссариона, по мнению Дворкина, заключалась также в постоянной слежке за людьми, незаконном сборе персональных данных, нарушении их человеческих прав. "Тяжелые, унижающие наказания. Физическая эксплуатация людей на работах, эксплуатация сексуальная, в том числе и с привлечением несовершеннолетних. Можем предполагать там и прямые убийства, судя по тому оружию, которое там было собрано", - добавил эксперт.
При этом он отметил, что многие из членов секты были разочарованы ее деятельностью и уже не верили в "спасителя" Виссариона, однако "им просто некуда было деваться" в условиях отсутствия денег, проданного жилья и подорванного здоровья.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдин из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска
Один из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска