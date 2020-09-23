https://ria.ru/20200923/rossiyane-1577654070.html
Путин призвал помочь россиянам с низким доходом изменить жизнь
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно помочь россиянам с низким доходом преодолеть сложные жизненные обстоятельства, изменить свою жизнь. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:44
2020-09-23T13:44
2020-09-23T13:48
россия
совет федерации рф
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577627963_0:114:1500:959_1400x0_80_0_0_531c8f00eda73ada5a3499f67aff95c2.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что нужно помочь россиянам с низким доходом преодолеть сложные жизненные обстоятельства, изменить свою жизнь."Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, вообще, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь, жизнь своих близких", - сказал Путин на встрече с сенаторами.
https://ria.ru/20200908/medvedev-1576951473.html
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577627963_81:0:1414:1000_1400x0_80_0_0_8382e22ee36a512c65942557ec28d63f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, владимир путин, экономика