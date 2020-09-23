https://ria.ru/20200923/rossiyane-1577654070.html

Путин призвал помочь россиянам с низким доходом изменить жизнь

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно помочь россиянам с низким доходом преодолеть сложные жизненные обстоятельства, изменить свою жизнь. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:44

2020-09-23T13:44

2020-09-23T13:48

россия

совет федерации рф

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577627963_0:114:1500:959_1400x0_80_0_0_531c8f00eda73ada5a3499f67aff95c2.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что нужно помочь россиянам с низким доходом преодолеть сложные жизненные обстоятельства, изменить свою жизнь."Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, вообще, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь, жизнь своих близких", - сказал Путин на встрече с сенаторами.

https://ria.ru/20200908/medvedev-1576951473.html

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, владимир путин, экономика