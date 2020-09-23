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Культурная революция — китайская и американская
Китайская пропаганда еще не научилась игнорировать поток фальшивок против своей страны — иногда считает своим долгом их опровергать. Хотя делает это уже устало... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T08:00
2020-09-23T08:00
мао цзэдун
си цзиньпин
пекин
китай
авторы
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Китайская пропаганда еще не научилась игнорировать поток фальшивок против своей страны — иногда считает своим долгом их опровергать. Хотя делает это уже устало и снисходительно. Новое такое <a href="https://www.globaltimes.cn/content/1200864.shtml" target="_blank">опровержение</a> появилось в ориентированном на зарубеж англоязычном издании Global Times по пустяковому вроде бы поводу — насчет того, что нет, никто в новых школьных учебниках (читай — в <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a>) не пересматривал беспощадные оценки "великой пролетарской культурной революции" 1966-1976 годов. Как называли ее несчастьем, так и называют.История эта скорее западная, чем китайская. Утверждения насчет переделки учебников (принадлежащие, как нам сообщают, "неким западным СМИ") — это, похоже, результат обычной некомпетентности, помноженной на страстное желание уязвить Пекин как угодно.Global Times объясняет: как ни странно, в стране было и пока есть несколько вариантов школьных учебников по родной истории. В 2016 году решили навести в этом хаосе порядок, в школы новые книги стали поступать ровно год назад, хотя полная смена учебников завершится только в 2022-м. Запутаться в формулах разных книг — "ошибка", "тяжелое испытание" или "внутренний хаос" — какому-нибудь американцу проще простого: почему в одном издании была одна формулировка, в другом — новом — появилась другая? Чем они отличаются? Но на деле все просто. Официальный приговор той эпохе хаоса был вынесен еще пленумом ЦК КПК от декабря 1978 года. А именно — что не было тут никакой революции и социального прогресса, а только ошибка лидера государства, которой воспользовалась контрреволюционная клика; привела же эта ошибка к "внутреннему хаосу", вызвавшему катастрофу партии, страны, всего народа. Приговор пленума никто с тех пор не отменял и не редактировал. Новые учебники тоже ему следуют.И на этом разговор можно было бы завершать, если бы он не вписывался в общую тенденцию бешеной ненависти к <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a>, насаждаемой правым флангом и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, и прочих западных обществ. Давайте посмотрим один из множества американских материалов на эту тему, опубликованный во вполне вменяемом издании Daily Signal. Называется ясно — <a href="https://www.dailysignal.com/2020/09/15/china-dark-turn/?utm_source=TDS_Email&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=CapitolBell&amp;utm_content=httpswwwdailysignalcom20200915chinadarkturnutmsourcerssutmmediumrssutmcampaignchinadarkturn&amp;mkt_tok=eyJpIjoiWVRrNU4ySTBaVEkyTVRNNSIsInQiOiJQXC9wTmI3ckNPTXUxNDlqVG1pS2I5b2F3RWtZVkNjMitoVDlxb1wvUHJxN3hJNVdDWmV1SlFCXC9iaEoySjQ4WGh6a2p2YzJ2OElJemUzRHQ0QXBLOHNkd0l2Z0QzeVByc3p3UGkxemR2Q1VhblBEbUZHYWdNbDk2NUlaWXQrdW9MTiJ9" target="_blank">"Поворот во тьму"</a> — и излагает тоже ясно. А именно: все прежние президенты США хвалили Китай за невиданные успехи в борьбе с бедностью, за создание процветающего капиталистического общества, но тут в Пекине произошел тот самый поворот во тьму. Пришел новый лидер, <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпин</a>, задушил свободу слова и интернета, учинил всеобщую слежку и преследования нацменьшинств… И дальше — дословно: "Сегодня Китай снова стал зловещей коммунистической диктатурой".Они вернулись к <a href="http://ria.ru/person_Mao_Czehdun/" target="_blank" data-auto="true">Мао Цзэдуну</a>: вот в какую логику должна вольно или невольно вписываться безумная идея насчет того, что Пекин пересматривает оценку "культурной революции", внезапно признав таковую полезным делом.На самом деле Китай каким был в последние 40 лет, таким и остается. Что-то, как и везде, там меняется, но возврата к маоизму нет и близко — и никакого поворота во тьму. Поворот произошел в США, причем он имеет прямое отношение именно к грандиозному и жуткому событию мировой истории — к той самой "культурной революции". Которая теперь происходит уже в самих США и где угодно еще (только не в Китае).Советская пропаганда изображала эту "революцию" прежде всего как борьбу за власть с идейной китайской спецификой. А именно: любитель радикальных мер по переделке общества Мао Цзэдун отошел было от власти, страну возглавили люди того же типа, что правят ею в последние 40 лет, и начали восстанавливать нормальную жизнь после прежних коммунистических (маоистских) экспериментов. Но Мао с союзниками-радикалами ("кликой") сумел подтолкнуть к революции школьников и студентов, которые разгромили страну и свергли все неприятное для Мао руководство, вернув ему лидерство. После чего — поскольку Китай впал от этого в голод и разруху — контроль Мао отдал военным, они отправили в деревню на перевоспитание юных хунвэйбинов и цзаофаней и как-то держались до самой смерти Мао в 1976 году, после чего Китай начал приходить в себя и превращаться в то, что он сейчас есть.И это верно, но тут максимум один лишь хобот слона, а слон в целом больше и сложнее. Сегодня, после опыта экспортированных по всему миру "цветных" и прочих революций, всем интереснее другое: как насчет миллионов рядовых бойцов "культурной революции" — хунвэйбинов и цзаофаней? Как насчет того, что то была "революция двоечников", пылавших завистью к более удачливым соученикам и к миру взрослых в целом? Как насчет того, что эта публика с большим удовольствием отозвалась на идеи, что культуру и стиль жизни <a href="https://ru.theglobaleconomy.com/China/population_size/" target="_blank">примерно 750 миллионов</a> китайцев можно и нужно поменять резко и навсегда, хоть и уничтожив при этом свою страну?Так ведь это примерно то же, что было и происходит сейчас прежде всего в США, но и во множестве прочих стран. И в <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконге</a> — особой территории Китая, остаточной части Запада. Разница в том, что Китай до 1949 года (прихода к власти Мао) обходился без всеобщего образования, а тут оно появилось, и оказалось, что это трудная штука, требовавшая усилий, — и как же с насаждавшейся тогда же идеологией равенства и доминирования пролетариата, а не образованного класса? На Западе же процесс был несколько иной — снижение уровня и качества образования, усугубленное идиотизмом социальных сетей. Результат при этом один: именно в учащейся (и кое-как выучившейся) среде расползаются идеи тотальных перемен, ненависти к культуре, истории и прочему прошлому, а также мгновенного и насильственного установления "справедливого" общества.Собственно, это вообще не открытие, давно подмечено и сказано, что в США, а теперь и прочих странах происходит вот та самая, весьма китайская "культурная революция". Сходство полное — снос памятников, уничтожение литературы, насаждение "образцовых фильмов" (смотри новые правила для вручения "Оскаров"). И именно двоечники в громадных количествах оказываются тупым орудием демократов (духовных собратьев Мао) по сокрушению обществ и государств. Что с двоечниками потом обычно происходит — смотри выше, на судьбу китайских малолетних радикалов. Но это неважно и никому не жаль.И если дочитать до конца примитивную агитку из Daily Signal, то быстро выясняется, что направлена она не на Китай, а на своих "культурных революционеров". Просто кому-то в США кажется, что для незамысловатых людей надо создать сегодняшнее воплощение ужасов левацкого радикализма — а тут заодно оказывается, что излечившийся от маоизма Китай что-то совсем усилился. И надо его остановить, обвинив в чем угодно (в возвращении к Мао) и введя санкции. Это примитивно и не вызывает уважения, но что делать, если родина в опасности — заразилась китайской болезнью из 1966 года…
https://ria.ru/20170117/1485833500.html
https://ria.ru/20150410/1057750349.html
https://ria.ru/20160516/1433934792.html
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Дмитрий Косырев
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мао цзэдун, си цзиньпин, пекин, китай, авторы

Культурная революция — китайская и американская

08:00 23.09.2020
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© AP Photo / Ng Han GuanПродавцы разворачивают плакат 1969 года с изображением бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна на антикварном рынке в Пекине, Китай
Продавцы разворачивают плакат 1969 года с изображением бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна на антикварном рынке в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Ng Han Guan
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Китайская пропаганда еще не научилась игнорировать поток фальшивок против своей страны — иногда считает своим долгом их опровергать. Хотя делает это уже устало и снисходительно. Новое такое опровержение появилось в ориентированном на зарубеж англоязычном издании Global Times по пустяковому вроде бы поводу — насчет того, что нет, никто в новых школьных учебниках (читай — в Пекине) не пересматривал беспощадные оценки "великой пролетарской культурной революции" 1966-1976 годов. Как называли ее несчастьем, так и называют.
История эта скорее западная, чем китайская. Утверждения насчет переделки учебников (принадлежащие, как нам сообщают, "неким западным СМИ") — это, похоже, результат обычной некомпетентности, помноженной на страстное желание уязвить Пекин как угодно.
Global Times объясняет: как ни странно, в стране было и пока есть несколько вариантов школьных учебников по родной истории. В 2016 году решили навести в этом хаосе порядок, в школы новые книги стали поступать ровно год назад, хотя полная смена учебников завершится только в 2022-м. Запутаться в формулах разных книг — "ошибка", "тяжелое испытание" или "внутренний хаос" — какому-нибудь американцу проще простого: почему в одном издании была одна формулировка, в другом — новом — появилась другая? Чем они отличаются? Но на деле все просто. Официальный приговор той эпохе хаоса был вынесен еще пленумом ЦК КПК от декабря 1978 года. А именно — что не было тут никакой революции и социального прогресса, а только ошибка лидера государства, которой воспользовалась контрреволюционная клика; привела же эта ошибка к "внутреннему хаосу", вызвавшему катастрофу партии, страны, всего народа. Приговор пленума никто с тех пор не отменял и не редактировал. Новые учебники тоже ему следуют.
И на этом разговор можно было бы завершать, если бы он не вписывался в общую тенденцию бешеной ненависти к Китаю, насаждаемой правым флангом и США, и прочих западных обществ. Давайте посмотрим один из множества американских материалов на эту тему, опубликованный во вполне вменяемом издании Daily Signal. Называется ясно — "Поворот во тьму" — и излагает тоже ясно. А именно: все прежние президенты США хвалили Китай за невиданные успехи в борьбе с бедностью, за создание процветающего капиталистического общества, но тут в Пекине произошел тот самый поворот во тьму. Пришел новый лидер, Си Цзиньпин, задушил свободу слова и интернета, учинил всеобщую слежку и преследования нацменьшинств… И дальше — дословно: "Сегодня Китай снова стал зловещей коммунистической диктатурой".
Мао Цзэдун. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.01.2017
17 января 2017, 05:31
СМИ: в Китае чиновника уволили за сравнение Мао Цзэдуна с дьяволом
Они вернулись к Мао Цзэдуну: вот в какую логику должна вольно или невольно вписываться безумная идея насчет того, что Пекин пересматривает оценку "культурной революции", внезапно признав таковую полезным делом.
На самом деле Китай каким был в последние 40 лет, таким и остается. Что-то, как и везде, там меняется, но возврата к маоизму нет и близко — и никакого поворота во тьму. Поворот произошел в США, причем он имеет прямое отношение именно к грандиозному и жуткому событию мировой истории — к той самой "культурной революции". Которая теперь происходит уже в самих США и где угодно еще (только не в Китае).
Советская пропаганда изображала эту "революцию" прежде всего как борьбу за власть с идейной китайской спецификой. А именно: любитель радикальных мер по переделке общества Мао Цзэдун отошел было от власти, страну возглавили люди того же типа, что правят ею в последние 40 лет, и начали восстанавливать нормальную жизнь после прежних коммунистических (маоистских) экспериментов. Но Мао с союзниками-радикалами ("кликой") сумел подтолкнуть к революции школьников и студентов, которые разгромили страну и свергли все неприятное для Мао руководство, вернув ему лидерство. После чего — поскольку Китай впал от этого в голод и разруху — контроль Мао отдал военным, они отправили в деревню на перевоспитание юных хунвэйбинов и цзаофаней и как-то держались до самой смерти Мао в 1976 году, после чего Китай начал приходить в себя и превращаться в то, что он сейчас есть.
И это верно, но тут максимум один лишь хобот слона, а слон в целом больше и сложнее. Сегодня, после опыта экспортированных по всему миру "цветных" и прочих революций, всем интереснее другое: как насчет миллионов рядовых бойцов "культурной революции" — хунвэйбинов и цзаофаней? Как насчет того, что то была "революция двоечников", пылавших завистью к более удачливым соученикам и к миру взрослых в целом? Как насчет того, что эта публика с большим удовольствием отозвалась на идеи, что культуру и стиль жизни примерно 750 миллионов китайцев можно и нужно поменять резко и навсегда, хоть и уничтожив при этом свою страну?
Город Пекин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.04.2015
10 апреля 2015, 11:19
Известный телеведущий в Китае извинился за оскорбление Мао ЦзэдунаТелеведущий Би Фуцзянь в своем микроблоге заявил, что ему "безумно стыдно", а его сердце болит и он искренне просит прощения у народа.
Так ведь это примерно то же, что было и происходит сейчас прежде всего в США, но и во множестве прочих стран. И в Гонконге — особой территории Китая, остаточной части Запада. Разница в том, что Китай до 1949 года (прихода к власти Мао) обходился без всеобщего образования, а тут оно появилось, и оказалось, что это трудная штука, требовавшая усилий, — и как же с насаждавшейся тогда же идеологией равенства и доминирования пролетариата, а не образованного класса? На Западе же процесс был несколько иной — снижение уровня и качества образования, усугубленное идиотизмом социальных сетей. Результат при этом один: именно в учащейся (и кое-как выучившейся) среде расползаются идеи тотальных перемен, ненависти к культуре, истории и прочему прошлому, а также мгновенного и насильственного установления "справедливого" общества.
Собственно, это вообще не открытие, давно подмечено и сказано, что в США, а теперь и прочих странах происходит вот та самая, весьма китайская "культурная революция". Сходство полное — снос памятников, уничтожение литературы, насаждение "образцовых фильмов" (смотри новые правила для вручения "Оскаров"). И именно двоечники в громадных количествах оказываются тупым орудием демократов (духовных собратьев Мао) по сокрушению обществ и государств. Что с двоечниками потом обычно происходит — смотри выше, на судьбу китайских малолетних радикалов. Но это неважно и никому не жаль.
50-я годовщина начала политического движения в Китае - РИА Новости, 1920, 16.05.2016
16 мая 2016, 11:41
Ностальгия по коммунизму: музей "культурной революции" в КитаеВ Китае вспоминают начавшуюся полвека назад идейно-политическую кампанию, которая получила название "культурной революции". Артефакты того времени собраны частным коллекционером в музее в поселке Анрен на юго-западе провинции Сычуань.
И если дочитать до конца примитивную агитку из Daily Signal, то быстро выясняется, что направлена она не на Китай, а на своих "культурных революционеров". Просто кому-то в США кажется, что для незамысловатых людей надо создать сегодняшнее воплощение ужасов левацкого радикализма — а тут заодно оказывается, что излечившийся от маоизма Китай что-то совсем усилился. И надо его остановить, обвинив в чем угодно (в возвращении к Мао) и введя санкции. Это примитивно и не вызывает уважения, но что делать, если родина в опасности — заразилась китайской болезнью из 1966 года…
67320010
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Мао ЦзэдунСи ЦзиньпинПекинКитайАвторы
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