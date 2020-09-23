https://ria.ru/20200923/razgovor-1577647177.html

Песков прокомментировал статью про разговор Путина с Макроном о Навальном

СМИ не могут располагать точными данными о содержании беседы Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:41

2020-09-23T12:41

2020-09-23T16:10

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

латвия

берлин (город)

госпитализация алексея навального

эммануэль макрон

алексей навальный

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> СМИ не могут располагать точными данными о содержании беседы <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с французским лидером <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a>, заявил пресс-секретарь российского президента <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a></u>.Ранее газета Monde со ссылкой на свои источники написала, что в середине сентября Путин в разговоре с Макроном предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/">Алексеем Навальным</a></u>, в частности, ведущие в <u><a href="http://ria.ru/location_Latvia/">Латвию</a></u>, где живет один из создателей "Новичка".В частности, так он ответил на вопрос журналиста о том, говорил ли Путин Макрону, что Навальный сам мог себя отравить или данная информация недостоверна.Пресс-секретарь также добавил, что статья "совсем не точна в переданных формулировках"."Да и, справедливости ради, вряд ли она могла быть точна, иначе это бы означало, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы, <...> что не совсем соответствует дипломатической практике. Убеждены, что это не так", — еще раз подчеркнул Песков.В заключение он отметил, что Путин и Макрон часто не соглашаются друг с другом, что не мешает конструктивному диалогу.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.В среду Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают полного выздоровления.<em><a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/">Фонд борьбы с коррупцией</a> включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. </em>

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577646779.html

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577216550.html

Andrey Bolshakov запустили слух, и все обсуждают и комментируют не симмуляцию навального, а что якобы сказал Путин в разговоре с Макроном. Да они может обсуждали каким коньяком траванулся наыальный, не французким ли случайно. 110

Андрей Лаптев Вы не поняли главного. Кремль таким образом, иносказательно конечно, сделал предъяву господам французам, фактически обвинив в излишней болтливости, нарушении дип. этики и вранье. Не думаю, что Путин мог нести такую ахинею, больше похожую на детский лепет 85

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москва

латвия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, латвия, берлин (город), госпитализация алексея навального, эммануэль макрон, алексей навальный, владимир путин, в мире