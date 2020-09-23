https://ria.ru/20200923/rapota-1577658648.html

Госсекретарь Союзного государства Рапота посетит форум регионов в Минске

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота посетит Российско-белорусский форум регионов в Минске, сообщила РИА Новости его помощник Елена Овчаренко. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:33

2020-09-23T14:33

2020-09-23T14:33

союзное государство

юрий воробьев

григорий рапота

белоруссия

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<strong>МИНСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Госсекретарь Союзного государства <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Рапота</a> посетит Российско-белорусский форум регионов в Минске, сообщила РИА Новости его помощник Елена Овчаренко."Да, поедет", — ответила Овчаренко на соответствующий вопрос.Во вторник вице-спикер СФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Воробьев</a> сообщил журналистам, что делегация <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> 29 сентября вылетит в Минск для участия в пленарном заседании форума регионов России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, накануне пройдут заседания секций и межпарламентской комиссии в дистанционном формате.Седьмой форум регионов России и Белоруссии пройдет в Минске на тему "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".

https://ria.ru/20181003/1529963712.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий воробьев, григорий рапота, белоруссия