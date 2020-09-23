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Союзное государство
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Госсекретарь Союзного государства Рапота посетит форум регионов в Минске
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота посетит Российско-белорусский форум регионов в Минске, сообщила РИА Новости его помощник Елена Овчаренко. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:33
2020-09-23T14:33
союзное государство
юрий воробьев
григорий рапота
белоруссия
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<strong>МИНСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Госсекретарь Союзного государства <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Рапота</a> посетит Российско-белорусский форум регионов в Минске, сообщила РИА Новости его помощник Елена Овчаренко."Да, поедет", — ответила Овчаренко на соответствующий вопрос.Во вторник вице-спикер СФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Воробьев</a> сообщил журналистам, что делегация <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> 29 сентября вылетит в Минск для участия в пленарном заседании форума регионов России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, накануне пройдут заседания секций и межпарламентской комиссии в дистанционном формате.Седьмой форум регионов России и Белоруссии пройдет в Минске на тему "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".
https://ria.ru/20181003/1529963712.html
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юрий воробьев, григорий рапота, белоруссия

Госсекретарь Союзного государства Рапота посетит форум регионов в Минске

14:33 23.09.2020
62
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота посетит Российско-белорусский форум регионов в Минске, сообщила РИА Новости его помощник Елена Овчаренко.
"Да, поедет", — ответила Овчаренко на соответствующий вопрос.
Во вторник вице-спикер СФ Юрий Воробьев сообщил журналистам, что делегация Совета Федерации 29 сентября вылетит в Минск для участия в пленарном заседании форума регионов России и Белоруссии, накануне пройдут заседания секций и межпарламентской комиссии в дистанционном формате.
Седьмой форум регионов России и Белоруссии пройдет в Минске на тему "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".
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