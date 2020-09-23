https://ria.ru/20200923/putin-1577663357.html

Политологи оценили выступление Путина перед сенаторами

Президент РФ Владимир Путин, выступая в Совете Федерации, был логичным, последовательным, и его выступление носило символический характер, дав старт новому... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:40

2020-09-23T15:40

2020-09-23T15:41

марат баширов

александр коньков

совет федерации рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a>, был логичным, последовательным, и его выступление носило символический характер, дав старт новому политическому сезону в стране, считают опрошенные РИА Новости политологи.Путин в среду встретился с сенаторами в Большом Кремлевском дворце. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Президент абсолютно последователен, когда он реализует программу поправок к конституции, за которые мы проголосовали летом. И встреча с сенаторами, конечно, была посвящена в ключевом плане содержательному разговору в русле этих поправок", - прокомментировал выступление Путина политолог <a href="http://ria.ru/person_marat-bashirov/" target="_blank" data-auto="true">Марат Баширов</a>.Он напомнил, что Совфед, согласно, в том числе, поправкам к конституции, становится одним из центров принятия решений в стране. Поэтому смысл встречи президента во многом заключается в демонстрации "последовательности определенных действий с его стороны", считает Баширов. Схожей позиции придерживается и политолог <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Коньков</a>."Основной посыл президента в данном случае в том, что от членов Совета Федерации во многом будет зависеть вступление в силу в полной мере поправок к конституции", - сказал Коньков.По мнению Баширова, в выступлении Путина было очень много стратегических моментов, которые ранее не были так сжато и емко озвучены. "Можно сказать, что это выступление - послание, адресованное не только тем людям, которые находились в зале, но и всем тем, кто интересуется вообще государственным устройством РФ", - сказал он.В ходе своего выступления Путин отметил, что правительство России очень ответственно подошло к формированию бюджета, но еще есть над чем поработать. По мнению Баширова, президент имел в виду сферу демографии и поддержки малого и среднего бизнеса.Эксперт также отметил, что выступление главы государства было не столько предсказуемым, сколько логичным с точки зрения озвученных тем: актуальных вопросов социальной политики и реформы власти в стране.По оценке политолога Конькова, выступление Путина стало символом начала нового политического сезона в стране. "Выступление Путина сегодня носило символический характер. Это символический старт политического сезона, который придает импульс всем задачам и приоритетам, которые стоят перед страной в настоящий момент", - заключил Коньков.

https://ria.ru/20200923/obraschenie-1577662469.html

https://ria.ru/20200923/chinovniki-1577658460.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат баширов, александр коньков, совет федерации рф, владимир путин, политика