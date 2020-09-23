https://ria.ru/20200923/putin-1577654000.html

Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду, заявил Путин

Необходимо помочь людям, потерявшим работу, вернуться к нормальному труду, чтобы они могли обеспечивать свои семьи, перед правительством РФ стоит задача... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:42

2020-09-23T13:42

2020-09-23T14:17

россия

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Необходимо помочь людям, потерявшим работу, вернуться к нормальному труду, чтобы они могли обеспечивать свои семьи, перед правительством РФ стоит задача восстановления занятости в следующем году, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с членами <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>.Он отметил, что несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы в России продолжил рост в августе, сейчас он превышает 6% экономически активного населения."За этим показателем судьбы сотен тысяч граждан, которые пока еще не нашли работу. Подчеркну, задача восстановления занятости в следующем году мною перед правительством уже поставлена. Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду, чтобы они могли получить стабильный доход и обеспечивать свои семьи", - заявил Путин.

https://ria.ru/20200923/bezrabotitsa-1577655761.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество