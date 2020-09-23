Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/putin-1577654000.html
Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду, заявил Путин
Необходимо помочь людям, потерявшим работу, вернуться к нормальному труду, чтобы они могли обеспечивать свои семьи, перед правительством РФ стоит задача... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:42
2020-09-23T14:17
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_0:70:2985:1749_1400x0_80_0_0_3bc03d23d8ca240ebc5464493af17dea.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Необходимо помочь людям, потерявшим работу, вернуться к нормальному труду, чтобы они могли обеспечивать свои семьи, перед правительством РФ стоит задача восстановления занятости в следующем году, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с членами <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>.Он отметил, что несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы в России продолжил рост в августе, сейчас он превышает 6% экономически активного населения."За этим показателем судьбы сотен тысяч граждан, которые пока еще не нашли работу. Подчеркну, задача восстановления занятости в следующем году мною перед правительством уже поставлена. Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду, чтобы они могли получить стабильный доход и обеспечивать свои семьи", - заявил Путин.
https://ria.ru/20200923/bezrabotitsa-1577655761.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_144:0:2875:2048_1400x0_80_0_0_ff601e6692b61bef043eeed2242cb2bf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, общество

Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду, заявил Путин

13:42 23.09.2020 (обновлено: 14:17 23.09.2020)
252
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Необходимо помочь людям, потерявшим работу, вернуться к нормальному труду, чтобы они могли обеспечивать свои семьи, перед правительством РФ стоит задача восстановления занятости в следующем году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации.
Он отметил, что несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы в России продолжил рост в августе, сейчас он превышает 6% экономически активного населения.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 14:00
Путин оценил ситуацию с безработицей в стране
"За этим показателем судьбы сотен тысяч граждан, которые пока еще не нашли работу. Подчеркну, задача восстановления занятости в следующем году мною перед правительством уже поставлена. Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду, чтобы они могли получить стабильный доход и обеспечивать свои семьи", - заявил Путин.
1081005
Обсудить0
РоссияВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал помочь россиянам с низким доходом изменить жизнь
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав подготовил концепцию программы модернизации инфекционной службы
Презентация Tesla Battery Day
Илон Маск показал "бисквитные" аккумуляторы для электромобилей
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Власти продолжат поддержку предприятий ключевых отраслей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
Путин заявил об увеличении бюджетных мест в вузах в 2021 году
Работа нефтяных станков - качалок
Путин оценил последствия резкого падения цен на нефть
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Путин назвал ключевой инструмент борьбы с бедностью
Эресуннский мост
Экипаж корабля, столкнувшегося с судном у берегов Норвегии, не пострадал
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин оценил ситуацию с безработицей в стране
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Путин назвал нравственно обоснованным решение по НДФЛ для богатых
Давид Жвания
Экс-депутат Рады Жвания написал явку с повинной о совершении преступлений
Президент РФ Владимир Путин во время совещания по противодействию коронавирусу
Путин пообещал выполнить все обязательства по соцподдержке населения
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Путин призвал вернуться к проектам развития страны
Клиника Шарите в Берлине
Германия еще не получила результатов анализа проб Навального в ОЗХО
Олег Тиньков
Тиньков назвал свой главный проект после сделки с "Яндексом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния