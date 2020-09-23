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Путин поблагодарил Совфед за ответственную работу во время пандемии
Президент России Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации за ответственную работу во время пандемии коронавируса и оперативное принятие решений по поддержке... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:24
2020-09-23T13:40
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поблагодарил <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> за ответственную работу во время пандемии коронавируса и оперативное принятие решений по поддержке граждан и экономики, а также участие в подготовке поправок к Конституции РФ.Путин в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Начать эту встречу хотел бы со слов благодарности верхней палате парламента за ответственную, слаженную работу в сложнейший период эпидемии, за оперативное принятие законодательных актов, направленных на поддержку семей с детьми, отечественного бизнеса, предприятий реального сектора экономики", - заявил Путин во время встречи с сенаторами.Он также отдельно отметил участие представителей Совфеда в подготовке поправок к Конституции России. "Здесь в полной мере пригодились не только ваш опыт законотворческой деятельности, но и умение воспринимать позицию общества, слышать людей, учитывать их предложения и запросы. Я знаю, что вы напрямую работали в своих регионах", - добавил президент РФ.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200923/vuzy-1577648167.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, политика

Путин поблагодарил Совфед за ответственную работу во время пандемии

13:24 23.09.2020 (обновлено: 13:40 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации за ответственную работу во время пандемии коронавируса и оперативное принятие решений по поддержке граждан и экономики, а также участие в подготовке поправок к Конституции РФ.
Путин в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса.
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"Начать эту встречу хотел бы со слов благодарности верхней палате парламента за ответственную, слаженную работу в сложнейший период эпидемии, за оперативное принятие законодательных актов, направленных на поддержку семей с детьми, отечественного бизнеса, предприятий реального сектора экономики", - заявил Путин во время встречи с сенаторами.
Он также отдельно отметил участие представителей Совфеда в подготовке поправок к Конституции России. "Здесь в полной мере пригодились не только ваш опыт законотворческой деятельности, но и умение воспринимать позицию общества, слышать людей, учитывать их предложения и запросы. Я знаю, что вы напрямую работали в своих регионах", - добавил президент РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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