https://ria.ru/20200923/putin-1577652308.html

Путин поблагодарил Совфед за ответственную работу во время пандемии

Президент России Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации за ответственную работу во время пандемии коронавируса и оперативное принятие решений по поддержке... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:24

2020-09-23T13:24

2020-09-23T13:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поблагодарил <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> за ответственную работу во время пандемии коронавируса и оперативное принятие решений по поддержке граждан и экономики, а также участие в подготовке поправок к Конституции РФ.Путин в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента, гости сидят достаточно близко друг к другу. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Начать эту встречу хотел бы со слов благодарности верхней палате парламента за ответственную, слаженную работу в сложнейший период эпидемии, за оперативное принятие законодательных актов, направленных на поддержку семей с детьми, отечественного бизнеса, предприятий реального сектора экономики", - заявил Путин во время встречи с сенаторами.Он также отдельно отметил участие представителей Совфеда в подготовке поправок к Конституции России. "Здесь в полной мере пригодились не только ваш опыт законотворческой деятельности, но и умение воспринимать позицию общества, слышать людей, учитывать их предложения и запросы. Я знаю, что вы напрямую работали в своих регионах", - добавил президент РФ.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200923/vuzy-1577648167.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, политика