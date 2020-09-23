https://ria.ru/20200923/putin-1577647905.html

Путин встретится с работниками атомной отрасли

Президент России Владимир Путин в среду встретится с работниками атомной отрасли, встреча пройдет в формате свободного общения, рассказал журналистам... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:51

2020-09-23T12:51

2020-09-23T17:36

валентина матвиенко

совет федерации рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду встретится с работниками атомной отрасли, встреча пройдет в формате свободного общения, рассказал журналистам пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он напомнил, что также на среду запланирована встреча Путина с членами <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>. По его словам, предстоит "достаточно объемное и весьма содержательное выступление президента перед сенаторами", после которого выступит также спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>."Далее у президента намечена встреча с работниками атомной отрасли в преддверии Дня работников атомной промышленности. Это будет свободное общение - и сами работники будут выступать, и президент тоже скажет им пару слов. Ожидается также, что президент поздравит с присвоением звания Герой труда Георгию Рыкованову, который сейчас является научным руководителем Российского федерального ядерного центра", - сообщил Песков, говоря о рабочем графике президента.Пресс-секретарь президента уточнил, что у Путина на среду запланирован и ряд других рабочих контактов.В нынешнем году российская атомная отрасль отмечает свое 75-летие, добившись передовых результатов по всем направлениям своей работы.Академик Георгий Николаевич Рыкованов - научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область), в 1998-2012 годах - директор РФЯЦ-ВНИИТФ. Председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом".При непосредственном участии Рыкованова разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов, которые до сих пор находятся на вооружении российской армии. Награжден многими государственными и отраслевыми наградами.

https://ria.ru/20200923/vizit-1577647390.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин, политика