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Путин встретится с работниками атомной отрасли
Президент России Владимир Путин в среду встретится с работниками атомной отрасли, встреча пройдет в формате свободного общения, рассказал журналистам... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:51
2020-09-23T17:36
валентина матвиенко
совет федерации рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду встретится с работниками атомной отрасли, встреча пройдет в формате свободного общения, рассказал журналистам пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он напомнил, что также на среду запланирована встреча Путина с членами <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>. По его словам, предстоит "достаточно объемное и весьма содержательное выступление президента перед сенаторами", после которого выступит также спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>."Далее у президента намечена встреча с работниками атомной отрасли в преддверии Дня работников атомной промышленности. Это будет свободное общение - и сами работники будут выступать, и президент тоже скажет им пару слов. Ожидается также, что президент поздравит с присвоением звания Герой труда Георгию Рыкованову, который сейчас является научным руководителем Российского федерального ядерного центра", - сообщил Песков, говоря о рабочем графике президента.Пресс-секретарь президента уточнил, что у Путина на среду запланирован и ряд других рабочих контактов.В нынешнем году российская атомная отрасль отмечает свое 75-летие, добившись передовых результатов по всем направлениям своей работы.Академик Георгий Николаевич Рыкованов - научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область), в 1998-2012 годах - директор РФЯЦ-ВНИИТФ. Председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом".При непосредственном участии Рыкованова разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов, которые до сих пор находятся на вооружении российской армии. Награжден многими государственными и отраслевыми наградами.
https://ria.ru/20200923/vizit-1577647390.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин встретится с работниками атомной отрасли

12:51 23.09.2020 (обновлено: 17:36 23.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с работниками атомной отрасли, встреча пройдет в формате свободного общения, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что также на среду запланирована встреча Путина с членами Совета Федерации. По его словам, предстоит "достаточно объемное и весьма содержательное выступление президента перед сенаторами", после которого выступит также спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Далее у президента намечена встреча с работниками атомной отрасли в преддверии Дня работников атомной промышленности. Это будет свободное общение - и сами работники будут выступать, и президент тоже скажет им пару слов. Ожидается также, что президент поздравит с присвоением звания Герой труда Георгию Рыкованову, который сейчас является научным руководителем Российского федерального ядерного центра", - сообщил Песков, говоря о рабочем графике президента.
Пресс-секретарь президента уточнил, что у Путина на среду запланирован и ряд других рабочих контактов.
В нынешнем году российская атомная отрасль отмечает свое 75-летие, добившись передовых результатов по всем направлениям своей работы.
Академик Георгий Николаевич Рыкованов - научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область), в 1998-2012 годах - директор РФЯЦ-ВНИИТФ. Председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом".
При непосредственном участии Рыкованова разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов, которые до сих пор находятся на вооружении российской армии. Награжден многими государственными и отраслевыми наградами.
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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