https://ria.ru/20200923/putin-1577647905.html
Путин встретится с работниками атомной отрасли
Президент России Владимир Путин в среду встретится с работниками атомной отрасли, встреча пройдет в формате свободного общения, рассказал журналистам... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:51
2020-09-23T12:51
2020-09-23T17:36
валентина матвиенко
совет федерации рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577670696_0:184:3038:1893_1400x0_80_0_0_09a30ee5824b018fb27984b935362398.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду встретится с работниками атомной отрасли, встреча пройдет в формате свободного общения, рассказал журналистам пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он напомнил, что также на среду запланирована встреча Путина с членами <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>. По его словам, предстоит "достаточно объемное и весьма содержательное выступление президента перед сенаторами", после которого выступит также спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>."Далее у президента намечена встреча с работниками атомной отрасли в преддверии Дня работников атомной промышленности. Это будет свободное общение - и сами работники будут выступать, и президент тоже скажет им пару слов. Ожидается также, что президент поздравит с присвоением звания Герой труда Георгию Рыкованову, который сейчас является научным руководителем Российского федерального ядерного центра", - сообщил Песков, говоря о рабочем графике президента.Пресс-секретарь президента уточнил, что у Путина на среду запланирован и ряд других рабочих контактов.В нынешнем году российская атомная отрасль отмечает свое 75-летие, добившись передовых результатов по всем направлениям своей работы.Академик Георгий Николаевич Рыкованов - научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область), в 1998-2012 годах - директор РФЯЦ-ВНИИТФ. Председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом".При непосредственном участии Рыкованова разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов, которые до сих пор находятся на вооружении российской армии. Награжден многими государственными и отраслевыми наградами.
https://ria.ru/20200923/vizit-1577647390.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577670696_307:0:3038:2048_1400x0_80_0_0_bbc29524dcc281440b883630ef24692b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в среду встретится с работниками атомной отрасли, встреча пройдет в формате свободного общения, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Он напомнил, что также на среду запланирована встреча Путина с членами Совета Федерации
. По его словам, предстоит "достаточно объемное и весьма содержательное выступление президента перед сенаторами", после которого выступит также спикер Совфеда Валентина Матвиенко
.
"Далее у президента намечена встреча с работниками атомной отрасли в преддверии Дня работников атомной промышленности. Это будет свободное общение - и сами работники будут выступать, и президент тоже скажет им пару слов. Ожидается также, что президент поздравит с присвоением звания Герой труда Георгию Рыкованову, который сейчас является научным руководителем Российского федерального ядерного центра", - сообщил Песков, говоря о рабочем графике президента.
Пресс-секретарь президента уточнил, что у Путина на среду запланирован и ряд других рабочих контактов.
В нынешнем году российская атомная отрасль отмечает свое 75-летие, добившись передовых результатов по всем направлениям своей работы.
Академик Георгий Николаевич Рыкованов - научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область), в 1998-2012 годах - директор РФЯЦ-ВНИИТФ. Председатель научно-технического совета госкорпорации "Росатом".
При непосредственном участии Рыкованова разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов, которые до сих пор находятся на вооружении российской армии. Награжден многими государственными и отраслевыми наградами.