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https://ria.ru/20200923/protesty-1577677853.html
В Минске против протестующих применили слезоточивый газ и водометы
ОМОН отогнал толпу протестующих от стелы "Минск — город-герой" в центре белорусской столицы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:22
2020-09-23T23:20
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен — РИА Новости.</strong> ОМОН отогнал толпу протестующих от стелы "Минск — город-герой" в центре белорусской столицы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Он уточнил, что силовики применили водометы с краской и дубинки.Протестующие собрались у стелы, но с ее стороны выбежал ОМОН, оттеснив участников несанкционированной акции.Также, по данным корреспондента агентства, у ТЦ "Галерея" силовики пытались затащить в автозак задержанного, когда протестующие начали его отбивать. Один из омоновцев использовал перцовый газ. В результате пожилому мужчине стало плохо, ему пришлось оказывать медицинскую помощь.Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что милиция задержала в ходе протестов более десяти человек. Также она уточнила, что данных о применении газа пока нет.По информации корреспондента РИА Новости, на Немиге задержали еще несколько протестующих.Ранее в среду в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> прошла инаугурация президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, о которой власти не сообщали заранее. После этого в оппозиционных <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">телеграм</a>-каналах появились призывы выходить протестовать на улицы.Член президиума совета оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> и баллотировавшаяся в президенты республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявили, что не признают инаугурацию Лукашенко.Тихановская назвала прошедшую церемонию фарсом, заявив, что она — единственный лидер, избранный белорусским народом, а Латушко выступил за бессрочную акцию неповиновения.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/minsk-1577670543.html
Если для дестабилизации внутренней обстановки в Беларуси провокаторы используют Телеграм, то его необходимо временно отключить.
350
То что не нашелся ни 1 человек кто бы слил информацию об инуагурации говорит о сильной и сплоченной власти при Лукашенко. Это просто нонсонс. Оппозиция узнает об этом пост фактум из новостей. И эту власть они пытаются расшатать? Теперь понятно почему такой вой с Европы на Батьку. Тут власть не перевернуть как на Украине. Ни 1 человек не слил информацию!!! Здоровье Батьке. Сплоченность власти поражает.
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минск
белоруссия
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В Минске митингующих разгоняют водометами
На минских протестах задержаны 10 человек, сообщили РИА Новости в милиции. На видео в ход идут водометы.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске против протестующих применили слезоточивый газ и водометы

19:22 23.09.2020 (обновлено: 23:20 23.09.2020)
36410
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МИНСК, 23 сен — РИА Новости. ОМОН отогнал толпу протестующих от стелы "Минск — город-герой" в центре белорусской столицы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Он уточнил, что силовики применили водометы с краской и дубинки.
Протестующие собрались у стелы, но с ее стороны выбежал ОМОН, оттеснив участников несанкционированной акции.
Также, по данным корреспондента агентства, у ТЦ "Галерея" силовики пытались затащить в автозак задержанного, когда протестующие начали его отбивать. Один из омоновцев использовал перцовый газ. В результате пожилому мужчине стало плохо, ему пришлось оказывать медицинскую помощь.
Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что милиция задержала в ходе протестов более десяти человек. Также она уточнила, что данных о применении газа пока нет.
По информации корреспондента РИА Новости, на Немиге задержали еще несколько протестующих.
Ранее в среду в Минске прошла инаугурация президента Александра Лукашенко, о которой власти не сообщали заранее. После этого в оппозиционных телеграм-каналах появились призывы выходить протестовать на улицы.
Член президиума совета оппозиции Павел Латушко и баллотировавшаяся в президенты республики Светлана Тихановская заявили, что не признают инаугурацию Лукашенко.
Тихановская назвала прошедшую церемонию фарсом, заявив, что она — единственный лидер, избранный белорусским народом, а Латушко выступил за бессрочную акцию неповиновения.
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Если для дестабилизации внутренней обстановки в Беларуси провокаторы используют Телеграм, то его необходимо временно отключить.
23 сентября, 19:36
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2581111079
То что не нашелся ни 1 человек кто бы слил информацию об инуагурации говорит о сильной и сплоченной власти при Лукашенко. Это просто нонсонс. Оппозиция узнает об этом пост фактум из новостей. И эту власть они пытаются расшатать? Теперь понятно почему такой вой с Европы на Батьку. Тут власть не перевернуть как на Украине. Ни 1 человек не слил информацию!!! Здоровье Батьке. Сплоченность власти поражает.
23 сентября, 19:39
ИШИван Широн
42100011
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