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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/protesty-1577667617.html
Оппозиция вышла на акции протеста в Минске
Представители белорусской оппозиции начинают собираться на акции протеста, пока собрания немногочисленны и рассредоточены в разных районах Минска, передает... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:52
2020-09-23T16:52
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Представители белорусской оппозиции начинают собираться на акции протеста, пока собрания немногочисленны и рассредоточены в разных районах <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости.Группы по несколько десятков человек с бело-красно-белыми флагами были замечены в районе улицы Скорины рядом с Минской кольцевой автодорогой, у здания Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, на улице Притыцкого и нескольких участках проспекта Дзержинского.В среду состоялась инаугурация президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>, церемония прошла во Дворце независимости в Минске. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента.Оппозиционеры, в частности член президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> и баллотировавшаяся в президенты республики <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, не признали инаугурацию. Тихановская назвала прошедшую инаугурацию фарсом, заявив, что она - единственный лидер, избранный белорусским народом, а Латушко выступил за бессрочную акцию неповиновения.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Они считают избранным лидером Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в Литву в целях безопасности. Латушко выехал в Польшу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/oppozitsiya-1577644640.html
https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577619557.html
Лукашенко инаугурацию от народа засекретил, кем он управлять собирается?
25
А это что, тусовка на которую должны билеты продавать, как на дискотеку?
19
5
белоруссия
РИА Новости
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павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Оппозиция вышла на акции протеста в Минске

16:52 23.09.2020
2576
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста "Марш справедливости" в Минске
Акция протеста Марш справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Читать ria.ru в
МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Представители белорусской оппозиции начинают собираться на акции протеста, пока собрания немногочисленны и рассредоточены в разных районах Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Группы по несколько десятков человек с бело-красно-белыми флагами были замечены в районе улицы Скорины рядом с Минской кольцевой автодорогой, у здания Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, на улице Притыцкого и нескольких участках проспекта Дзержинского.
В среду состоялась инаугурация президента Александра Лукашенко, церемония прошла во Дворце независимости в Минске. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента.
Акция протеста Марш Справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 12:16Протесты в Белоруссии
Оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко
Оппозиционеры, в частности член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко и баллотировавшаяся в президенты республики Светлана Тихановская, не признали инаугурацию. Тихановская назвала прошедшую инаугурацию фарсом, заявив, что она - единственный лидер, избранный белорусским народом, а Латушко выступил за бессрочную акцию неповиновения.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Они считают избранным лидером Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в Литву в целях безопасности. Латушко выехал в Польшу.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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"Не признаем Лукашенко". Почему ЕС не ввел новые санкции против Минска
191201595
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко инаугурацию от народа засекретил, кем он управлять собирается?
23 сентября, 17:12
Olga MironovaOlga Mironova
4101019
А это что, тусовка на которую должны билеты продавать, как на дискотеку?
23 сентября, 17:23
Александр АпраксинАлександр Апраксин
1130005
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