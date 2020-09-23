https://ria.ru/20200923/pravitelstvo-1577639337.html
Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год
Первый вице-премьер Андрей Белоусов перечислил ключевые показатели эффективности российского правительства на 2021 год. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:46
2020-09-23T10:46
2020-09-23T11:16
совет федерации рф
андрей белоусов
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Первый вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Белоусов</a> перечислил ключевые показатели эффективности российского правительства на 2021 год.По его словам, для достижения этих целей по поручению президента разработан общенациональный план действий, который содержит 30 ключевых инициатив, проработанных и обеспеченных финансированием. В ближайшее время документ вынесут на заседание кабмина, добавил вице-премьер.Разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, Владимир Путин поручил в конце апреля.Президент подчеркивал, что важнейшие задачи документа — поддержание спроса и загрузка производственных мощностей. Как пояснил глава государства, безработица говорит о том, что мощности экономики недозагружены, сохраняется существенный дефицит спроса.
https://ria.ru/20200605/1572509485.html
https://ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577624475.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, андрей белоусов, экономика
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов
перечислил ключевые показатели эффективности российского правительства на 2021 год.
"С учетом бюджетной консолидации и сокращения государственного спроса, чтобы обеспечить прогнозируемый рост ВВП на 3,3 процента, нужно достичь увеличения потребительских расходов населения, частных инвестиций и экспорта на ближайший год не менее чем на пять процентов", — отметил Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
По его словам, для достижения этих целей по поручению президента разработан общенациональный план действий, который содержит 30 ключевых инициатив, проработанных и обеспеченных финансированием.
В ближайшее время документ вынесут на заседание кабмина, добавил вице-премьер.
Разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, Владимир Путин поручил в конце апреля.
Президент подчеркивал, что важнейшие задачи документа — поддержание спроса и загрузка производственных мощностей. Как пояснил глава государства, безработица говорит о том, что мощности экономики недозагружены, сохраняется существенный дефицит спроса.