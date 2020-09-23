https://ria.ru/20200923/pitanie-1577656866.html

Путин поручил держать ситуацию с горячим питанием в школах под контролем

Президент РФ Владимир Путин поручил профильным министерствам и ОНФ держать ситуацию с горячим питанием в школах под контролем. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:11

2020-09-23T14:11

2020-09-23T14:11

общероссийский народный фронт

совет федерации рф

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил профильным министерствам и <a href="http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/" target="_blank" data-auto="true">ОНФ</a> держать ситуацию с горячим питанием в школах под контролем."С 1 сентября текущего года мы стали на системной основе решать задачу обеспечения горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. В результате более 7 миллионов детей получат бесплатное горячее питание. Я прошу <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a>, министерство просвещения и Общероссийский народный фронт (ОНФ) постоянно держать эту ситуацию под контролем, причем уделять особое внимание малокомплектным школам, просто там сложнее наладить этот процесс", - сказал Путин на встрече с сенаторами в среду.По его словам, если в школе нет возможности поставить соответствующее оборудование, "нужно организовать питание в других ближайших пунктах, столовых или обеспечить доставку готового питания в школы".Президент напомнил, что в 2021 году на организацию питания для учащихся начальной школы должно быть направлено более 40 миллиардов рублей. "Все проблемные, чувствительные для людей вопросы должны быть учтены в бюджете, включая создание современных достойных условий для обучения детей, в том числе в школах, расположенных в сельской местности и труднодоступных территориях", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20200916/pitanie-1577312111.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общероссийский народный фронт, совет федерации рф, владимир путин, общество