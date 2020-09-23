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https://ria.ru/20200923/pensii-1577665106.html
Минфин объяснил, почему не индексируются пенсии работающим пенсионерам
Пенсии работающим пенсионерам не индексируют, поскольку они получают зарплату, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:11
2020-09-23T16:35
антон силуанов
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общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Пенсии работающим пенсионерам не индексируют, поскольку они получают зарплату, заявил министр финансов <a href="https://ria.ru/person_Anton_Siluanov" target="_blank">Антон Силуанов</a>.Как подчеркнул Силуанов, пенсия — по сути, компенсация за период трудовой деятельности. "Когда человек работает и находится в пенсионном возрасте, то он имеет возможность получать и доходы со своей работы и имеет возможность соответственно получать доходы, которые необходимы для его деятельности", — добавил министр.По его словам, вопрос с выплатами работающим и неработающим пенсионерам в целом урегулирован, в том числе принятыми законодательными актами.Комитет <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по труду и соцполитике ранее рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предполагающих вновь индексировать выплаты работающим пенсионерам. С аналогичными инициативами выступали парламентарии от ЛДПР, "Справедливой России" и сенатор Василий Иконников (КПРФ). Правительство их предложения не поддержало.
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слабая аргументация. Пенсия есть пенсия - она должна быть одинакового размера. А работать или нет - дело человека
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РИА Новости
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антон силуанов, лдпр, кпрф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество

Минфин объяснил, почему не индексируются пенсии работающим пенсионерам

16:11 23.09.2020 (обновлено: 16:35 23.09.2020)
71142
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщины в медицинских масках у городского автобуса в Москве
Женщины в медицинских масках у городского автобуса в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пенсии работающим пенсионерам не индексируют, поскольку они получают зарплату, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Работающие пенсионеры работают и получают еще заработную плату, которая индексируется. Мы видим, как растет средняя заработная плата по экономике. Она растет и у пенсионеров тоже, которые работают", — сказал глава ведомства, выступая в Госдуме.

Как подчеркнул Силуанов, пенсия — по сути, компенсация за период трудовой деятельности.
"Когда человек работает и находится в пенсионном возрасте, то он имеет возможность получать и доходы со своей работы и имеет возможность соответственно получать доходы, которые необходимы для его деятельности", — добавил министр.
По его словам, вопрос с выплатами работающим и неработающим пенсионерам в целом урегулирован, в том числе принятыми законодательными актами.
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С аналогичными инициативами выступали парламентарии от ЛДПР, "Справедливой России" и сенатор Василий Иконников (КПРФ). Правительство их предложения не поддержало.
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Нестор МахноНестор Махно
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