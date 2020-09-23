Минфин объяснил, почему не индексируются пенсии работающим пенсионерам
16:11 23.09.2020 (обновлено: 16:35 23.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщины в медицинских масках у городского автобуса в Москве
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пенсии работающим пенсионерам не индексируют, поскольку они получают зарплату, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Работающие пенсионеры работают и получают еще заработную плату, которая индексируется. Мы видим, как растет средняя заработная плата по экономике. Она растет и у пенсионеров тоже, которые работают", — сказал глава ведомства, выступая в Госдуме.
Как подчеркнул Силуанов, пенсия — по сути, компенсация за период трудовой деятельности.
"Когда человек работает и находится в пенсионном возрасте, то он имеет возможность получать и доходы со своей работы и имеет возможность соответственно получать доходы, которые необходимы для его деятельности", — добавил министр.
По его словам, вопрос с выплатами работающим и неработающим пенсионерам в целом урегулирован, в том числе принятыми законодательными актами.
Комитет Госдумы по труду и соцполитике ранее рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предполагающих вновь индексировать выплаты работающим пенсионерам.
С аналогичными инициативами выступали парламентарии от ЛДПР, "Справедливой России" и сенатор Василий Иконников (КПРФ). Правительство их предложения не поддержало.
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