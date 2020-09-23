https://ria.ru/20200923/pensii-1577665106.html

Минфин объяснил, почему не индексируются пенсии работающим пенсионерам

Пенсии работающим пенсионерам не индексируют, поскольку они получают зарплату, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:11

2020-09-23T16:11

2020-09-23T16:35

антон силуанов

лдпр

кпрф

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Пенсии работающим пенсионерам не индексируют, поскольку они получают зарплату, заявил министр финансов <a href="https://ria.ru/person_Anton_Siluanov" target="_blank">Антон Силуанов</a>.Как подчеркнул Силуанов, пенсия — по сути, компенсация за период трудовой деятельности. "Когда человек работает и находится в пенсионном возрасте, то он имеет возможность получать и доходы со своей работы и имеет возможность соответственно получать доходы, которые необходимы для его деятельности", — добавил министр.По его словам, вопрос с выплатами работающим и неработающим пенсионерам в целом урегулирован, в том числе принятыми законодательными актами.Комитет <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по труду и соцполитике ранее рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предполагающих вновь индексировать выплаты работающим пенсионерам. С аналогичными инициативами выступали парламентарии от ЛДПР, "Справедливой России" и сенатор Василий Иконников (КПРФ). Правительство их предложения не поддержало.

https://ria.ru/20200923/pensii-1577661988.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, лдпр, кпрф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество