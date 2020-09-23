https://ria.ru/20200923/oppozitsiya-1577644640.html

Оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко

Координационный совет оппозиции Белоруссии требует новых выборов президента и выступает за бессрочную акцию неповиновения, говорится в заявлении члена... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:16

2020-09-23T12:16

2020-09-23T12:28

светлана тихановская

польша

литва

протесты в белоруссии

павел латушко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции Белоруссии требует новых выборов президента и выступает за бессрочную акцию неповиновения, говорится в заявлении члена президиума совета <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павла Латушко</a>."Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!" - заявил Латушко.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Они считают избранным лидером <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в Литву в целях безопасности. Латушко выехал в Польшу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577644504.html

https://ria.ru/20200921/tikhanovskaya-1577545384.html

Человек и кошка плачут у окошка Будет демократично и зверски негодовать за границей. 38

astra1300 Притащить его назад и посадить пожизненно за попытки Гос. Переворота 35

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польша

литва

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, польша, литва, павел латушко, александр лукашенко, белоруссия, в мире