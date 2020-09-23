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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/oppozitsiya-1577644640.html
Оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко
Координационный совет оппозиции Белоруссии требует новых выборов президента и выступает за бессрочную акцию неповиновения, говорится в заявлении члена... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:16
2020-09-23T12:28
светлана тихановская
польша
литва
протесты в белоруссии
павел латушко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции Белоруссии требует новых выборов президента и выступает за бессрочную акцию неповиновения, говорится в заявлении члена президиума совета <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павла Латушко</a>."Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!" - заявил Латушко.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Они считают избранным лидером <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в Литву в целях безопасности. Латушко выехал в Польшу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577644504.html
https://ria.ru/20200921/tikhanovskaya-1577545384.html
Будет демократично и зверски негодовать за границей.
38
Притащить его назад и посадить пожизненно за попытки Гос. Переворота
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польша
литва
белоруссия
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светлана тихановская, польша, литва, павел латушко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко

12:16 23.09.2020 (обновлено: 12:28 23.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста "Марш Справедливости" в Минске
Акция протеста Марш Справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Координационный совет оппозиции Белоруссии требует новых выборов президента и выступает за бессрочную акцию неповиновения, говорится в заявлении члена президиума совета Павла Латушко.

"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой совета.

"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!" - заявил Латушко.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в Литву в целях безопасности. Латушко выехал в Польшу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 12:14
Лукашенко рассказал, в чем заключается сила белорусской власти
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Обсудить10
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяПольшаЛитваПавел ЛатушкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Будет демократично и зверски негодовать за границей.
23 сентября, 12:29
Человек и кошка плачут у окошкаЧеловек и кошка плачут у окошка
17120009
Притащить его назад и посадить пожизненно за попытки Гос. Переворота
23 сентября, 12:24
astra1300astra1300
2800007
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