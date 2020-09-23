https://ria.ru/20200923/nordstream-1577663962.html

Названы главные помехи завершению "Северного потока — 2"

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков рассказал, почему газопровод "Северный поток — 2" до сих пор не достроен. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:51

2020-09-23T15:51

2020-09-23T16:38

игорь юшков

россия

северный поток — 2

газпром

германия

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Эксперт Финансового университета при правительстве <a href="http://ria.ru/person_igor-yushkov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Юшков</a> рассказал, почему газопровод "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток </a>— 2" до сих пор не достроен.В беседе с газетой "Известия" эксперт озвучил две версии приостановки строительства — техническую и политическую. Согласно первой версии, на судно "Фортуна" устанавливают дополнительное оборудование, чтобы оно могло работать вместе с трубоукладчиком "Академик Черский". Эксперт предполагает, что "Фортуна" будет сваривать трубы в нитку, так как оборудование на судне настроено под нужный диаметр. Укладку же выполнит "Академик Черский". "Потому что у него, видимо, оборудование для сварки заточено под трубы меньшего диаметра, чем те, что он укладывал на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>. Но "Академик Черский" может укладывать нитку на глубоководных участках, а "Фортуна" не может", — пояснил Юшков.Политическая версия предполагает, что немецкие власти просили "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" приостановить строительство, чтобы добиться более мягкого варианта санкций со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, без упоминания деталей, касающихся обслуживания и ввода в эксплуатацию газопровода. Собеседник газеты отметил, что разрешение на ввод в эксплуатацию выдает регулятор — немецкое ведомство, и в случае принятия текущего проекта санкций выдача разрешения будет считаться попадающим под ограничения действием. "Поэтому санкции будут наложены даже не на компании в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, а на немецкие органы власти, на регуляторы", — подчеркнул Юшков. Эксперт добавил, что на фоне ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> американцы могут принять более жесткий вариант санкций. Поэтому, как считает специалист, следует уже сейчас продолжить строительство. Но в любом случае раньше апреля сдать в эксплуатацию трубопровод не удастся, уверен Юшков. Газопровод "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.Ранее в палату представителей США внесли еще один законопроект об усилении санкций против проекта газопровода. А в начале июня в сенат США внесли еще один аналогичный документ. Он предлагает вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода.Власти Германии пообещали подготовить ответные меры, если Белый дом реализует угрозу дополнительных ограничений против проекта. Во внутреннем документе немецкого Минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Меркель</a> рассматривает план по скоординированным действиям <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Кроме того, вопрос "Северного потока — 2" осложняется ситуацией с госпитализацией блогера Алексея Навального и поднявшейся на этом фоне волной призывов заблокировать проект. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не раз подчеркивали, что газопровод — исключительно коммерческое предприятие и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. Ангела Меркель, в свою очередь, заявляла, что любое принятое решение будет общеевропейским. Она также призывала рассматривать эти два вопроса раздельно.Проект "Северный поток — 2" реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

https://ria.ru/20200922/evrosoyuz-1577627229.html

https://ria.ru/20200923/gazoprovod-1577633283.html

nnn uuu Надо честно признать, что самая главная помеха строительству СП-2 -это Газпром. Имеем газ. не имеем соответствующего трубоукладчика. А почему не имеем, да потому что прибыль по парашютам распределяем , а не на развитие Газпрома тратим. Вот теперь и бегаем, выпрашиваем, на своём бы уже давно построили. 11

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россия

германия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь юшков, россия, северный поток — 2, газпром, германия, сша, экономика