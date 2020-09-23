https://ria.ru/20200923/neft-1577653636.html

Путин оценил последствия резкого падения цен на нефть

Российские власти, несмотря на сложнейшие экономические последствия эпидемии и резкое падение цен на нефть, смогли поддержать граждан и экономику благодаря... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:38

2020-09-23T13:38

2020-09-23T13:53

цены на нефть

совет федерации рф

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Российские власти, несмотря на сложнейшие экономические последствия эпидемии и резкое падение цен на нефть, смогли поддержать граждан и экономику благодаря низкому уровню государственного долга и накопленным финансовым резервам, заявил глава государства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Путин в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Хочу вновь повторить: все программы по поддержке российских семей, наши социальные обязательства перед гражданами будут профинансированы в полном объеме. Ресурсы у нас для этого есть. Напомню, что в период эпидемии с ее сложнейшими экономическими последствиями в мире, да и у нас в стране, а также несмотря на резкое падение цен на нефть, вообще на энергоносители - основной источник бюджетных поступлений в нашей стране - мы смогли существенно нарастить государственные расходы, поддержать граждан и экономику. Сделали это благодаря низкому уровню государственного долга и ранее накопленным финансовым резервам", - сказал Путин.

https://ria.ru/20200923/bednost-1577654986.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, совет федерации рф, владимир путин, экономика