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https://ria.ru/20200923/neft-1577653636.html
Путин оценил последствия резкого падения цен на нефть
Российские власти, несмотря на сложнейшие экономические последствия эпидемии и резкое падение цен на нефть, смогли поддержать граждан и экономику благодаря... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:38
2020-09-23T13:53
цены на нефть
совет федерации рф
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Российские власти, несмотря на сложнейшие экономические последствия эпидемии и резкое падение цен на нефть, смогли поддержать граждан и экономику благодаря низкому уровню государственного долга и накопленным финансовым резервам, заявил глава государства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Путин в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Хочу вновь повторить: все программы по поддержке российских семей, наши социальные обязательства перед гражданами будут профинансированы в полном объеме. Ресурсы у нас для этого есть. Напомню, что в период эпидемии с ее сложнейшими экономическими последствиями в мире, да и у нас в стране, а также несмотря на резкое падение цен на нефть, вообще на энергоносители - основной источник бюджетных поступлений в нашей стране - мы смогли существенно нарастить государственные расходы, поддержать граждан и экономику. Сделали это благодаря низкому уровню государственного долга и ранее накопленным финансовым резервам", - сказал Путин.
https://ria.ru/20200923/bednost-1577654986.html
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цены на нефть, совет федерации рф, владимир путин, экономика

Путин оценил последствия резкого падения цен на нефть

13:38 23.09.2020 (обновлено: 13:53 23.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские власти, несмотря на сложнейшие экономические последствия эпидемии и резкое падение цен на нефть, смогли поддержать граждан и экономику благодаря низкому уровню государственного долга и накопленным финансовым резервам, заявил глава государства Владимир Путин.
Путин в среду встречается в Большом кремлевском дворце с членами верхней палаты парламента. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса.
"Хочу вновь повторить: все программы по поддержке российских семей, наши социальные обязательства перед гражданами будут профинансированы в полном объеме. Ресурсы у нас для этого есть. Напомню, что в период эпидемии с ее сложнейшими экономическими последствиями в мире, да и у нас в стране, а также несмотря на резкое падение цен на нефть, вообще на энергоносители - основной источник бюджетных поступлений в нашей стране - мы смогли существенно нарастить государственные расходы, поддержать граждан и экономику. Сделали это благодаря низкому уровню государственного долга и ранее накопленным финансовым резервам", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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