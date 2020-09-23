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https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577665959.html
МИД: доказательств причастности России к ситуации с Навальным нет
Никаких доказательств причастности России к ситуации с Навальным нет и быть не может, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:26
2020-09-23T16:59
госпитализация алексея навального
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Никаких доказательств причастности России к ситуации с Навальным нет и быть не может, заявила официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Никаких доказательств некого российского участия, как они говорят, российский след, в произошедшем нет и быть не может", - сообщила <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> на брифинге, отвечая на высказывания госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> с угрозой ввести в отношении РФ санкции из-за якобы применения химического оружия в отношении Навального.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200923/germaniya-1577666197.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/navalnyy-1577657932.html
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госпитализация алексея навального, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, безопасность, политика

МИД: доказательств причастности России к ситуации с Навальным нет

16:26 23.09.2020 (обновлено: 16:59 23.09.2020)
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© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Никаких доказательств причастности России к ситуации с Навальным нет и быть не может, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никаких доказательств некого российского участия, как они говорят, российский след, в произошедшем нет и быть не может", - сообщила Захарова на брифинге, отвечая на высказывания госсекретаря США Майка Помпео с угрозой ввести в отношении РФ санкции из-за якобы применения химического оружия в отношении Навального.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 16:30
МИД: Берлин не предоставил данные о "Новичке" в анализах Навального
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 14:22
"Планы пока простые". Навальный поведал, чем займется после выписки
7731009
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйБезопасностьПолитика
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