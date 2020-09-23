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https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577663514.html
Пресс-секретарь рассказала о планах Навального
Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение не окончено, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:43
2020-09-23T15:47
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> пока по-прежнему остается в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, так как его лечение не окончено, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш."Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее, сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление", - написала Ярмыш на своей странице в <a href="https://twitter.com/kira_yarmysh" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Навальный ранее в своем Instagram написал, что его восстановление больше не требует стационарного лечения, он планирует заниматься каждый день с физиотерапевтом и, возможно, отправится в реабилитационный центр.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577652450.html
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577660625.html
мы все ЗА.. и пусть не возвращается, пусть вечно там остается
43
Если б я был должен по статье о клевете 30 миллионов, то тоже в Германии остался
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россия
германия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, германия, происшествия

Пресс-секретарь рассказала о планах Навального

15:43 23.09.2020 (обновлено: 15:47 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКлиника "Шарите" в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный
Клиника Шарите в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение не окончено, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
"Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее, сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление", - написала Ярмыш на своей странице в Twitter.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 13:25
Навальный рассказал о планах после выписки из больницы
Навальный ранее в своем Instagram написал, что его восстановление больше не требует стационарного лечения, он планирует заниматься каждый день с физиотерапевтом и, возможно, отправится в реабилитационный центр.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 15:01
Ограничений по сроку пребывания Навального в Германии нет
197131133
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
мы все ЗА.. и пусть не возвращается, пусть вечно там остается
23 сентября, 15:45
О Ольга Занкова
4000003
Если б я был должен по статье о клевете 30 миллионов, то тоже в Германии остался
23 сентября, 15:56
Dimon ТрамповDimon Трампов
8240103
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