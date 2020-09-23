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https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577653282.html
Германия еще не получила результатов анализа проб Навального в ОЗХО
Правительство Германии пока не получило результатов анализа проб российского блогера Алексея Навального Организацией по запрещению химического оружия, сообщила... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:35
2020-09-23T14:18
россия
мария адебар
следственный комитет россии (ск рф)
мид германии
генеральная прокуратура рф
швеция
госпитализация алексея навального
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
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<strong>БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> пока не получило результатов анализа проб российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Организацией по запрещению химического оружия, сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_mariya-adebar/" target="_blank" data-auto="true">Мария Адебар</a>."Нет, правительство пока не информировано о результатах", - заявила Адебар на брифинге в среду.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577414373.html
https://ria.ru/20200917/zapros-1577371432.html
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россия
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россия, мария адебар, следственный комитет россии (ск рф), мид германии, генеральная прокуратура рф, швеция, госпитализация алексея навального, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, в мире

Германия еще не получила результатов анализа проб Навального в ОЗХО

13:35 23.09.2020 (обновлено: 14:18 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКлиника "Шарите" в Берлине
Клиника Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Правительство Германии пока не получило результатов анализа проб российского блогера Алексея Навального Организацией по запрещению химического оружия, сообщила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
"Нет, правительство пока не информировано о результатах", - заявила Адебар на брифинге в среду.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 21:38
МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 10:52
ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
1313124
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РоссияМария АдебарСледственный комитет России (СК РФ)МИД ГерманииГенеральная прокуратура РФШвецияГоспитализация Алексея НавальногоОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйГерманияВ мире
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