https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577649346.html

Эксперт прокомментировал быструю выписку Навального из клиники "Шарите"

Тот факт, что Алексея Навального выписали из стационара берлинской клинике "Шарите" через всего лишь через 32 дня после госпитализации, говорит о том, что он не РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:05

2020-09-23T13:05

2020-09-23T13:05

госпитализация алексея навального

алексей навальный

москва

омск

оон

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Тот факт, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> выписали из стационара берлинской клинике "Шарите" через всего лишь через 32 дня после госпитализации, говорит о том, что он не был отравлен ядом из группы "Новичок", заявил бывший член комиссии <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.По его словам, последствия отравления были бы гораздо тяжелее.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В Кремле отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

https://ria.ru/20200922/nestykovki-1577615924.html

https://ria.ru/20200921/odezhda-1577560386.html

Максим Рощин Было изначально понятно, что все это спланированная акция спонсоров господина Навального 17

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, москва, омск, оон, берлин (город), происшествия