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https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577649346.html
Эксперт прокомментировал быструю выписку Навального из клиники "Шарите"
Тот факт, что Алексея Навального выписали из стационара берлинской клинике "Шарите" через всего лишь через 32 дня после госпитализации, говорит о том, что он не РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:05
2020-09-23T13:05
госпитализация алексея навального
алексей навальный
москва
омск
оон
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Тот факт, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> выписали из стационара берлинской клинике "Шарите" через всего лишь через 32 дня после госпитализации, говорит о том, что он не был отравлен ядом из группы "Новичок", заявил бывший член комиссии <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по&nbsp;биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.По его словам, последствия отравления были бы гораздо тяжелее.Навального 20 августа госпитализировали в&nbsp;<a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>&nbsp;после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В Кремле отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200922/nestykovki-1577615924.html
https://ria.ru/20200921/odezhda-1577560386.html
Было изначально понятно, что все это спланированная акция спонсоров господина Навального
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москва
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, москва, омск, оон, берлин (город), происшествия

Эксперт прокомментировал быструю выписку Навального из клиники "Шарите"

13:05 23.09.2020
5262
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Тот факт, что Алексея Навального выписали из стационара берлинской клинике "Шарите" через всего лишь через 32 дня после госпитализации, говорит о том, что он не был отравлен ядом из группы "Новичок", заявил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.
По его словам, последствия отравления были бы гораздо тяжелее.
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 17:49
Журналистка нашла нестыковки в деле Навального
"Все остальное — из разряда домыслов и предположений. В том числе и тот факт, что, возможно, никакого отравления и не было, и все произошедшее — фальсификация", - сказал Никулин в комментарии Ura.ru.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 16:47
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМоскваОмскООНБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Было изначально понятно, что все это спланированная акция спонсоров господина Навального
23 сентября, 13:15
Максим РощинМаксим Рощин
1700000
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