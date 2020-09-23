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https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577648071.html
В Кремле заявили, что Навальный может въехать в Россию
Алексей Навальный, как и любой россиянин, сможет въехать в Россию, при этом каких-то разговоров или встреч с ним в Москве не планируется, если он сам не захочет РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:53
2020-09-23T12:53
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, как и любой россиянин, сможет въехать в Россию, при этом каких-то разговоров или встреч с ним в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не планируется, если он сам не захочет поделиться информацией с российскими правоохранительными органами, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Как сообщается в заявлении берлинской клиники Charite, Навальный во вторник выписан из стационара берлинской клиники в связи с улучшением состояния здоровья."Что касается его возвращения в Москву: как любой российский гражданин он волен это сделать, в любой момент", - заявил Песков журналистам, комментируя сообщения о выписке Навального из больницы и его намерении вернуться в Россию.При этом он напомнил, что пока между <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> и Россией нет прямого воздушного сообщения. "Соответственно, это можно сделать или через те страны, с которыми сейчас есть авиасообщение, ну или друзья или официальная принимающая сторона предоставит опять частный самолет, этого уже мы не знаем. И как любой гражданин <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> он сможет въехать", - подчеркнул представитель Кремля.На просьбу уточнить, как Навального будут встречать в Москве и предполагается ли взять его по возвращении под особую защиту, Песков отметил: "Разумеется, каких-то встреч или еще что-то здесь не планируется, если у самого больного не будет желания и намерения каким-то образом поделиться с нашими правоохранителями той информацией, которой он активно делится с коллегами из Федеративной Республики Германия и других стран".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577647736.html
https://ria.ru/20200923/razgovor-1577647177.html
Красную дорожку расстилать перед ним никто не будет . А надо бы его сразу после схода с трапа самолёта под белы ручки в следственный комитет.
18
В Бутырку? Он же нарушил подписку о невыезде, когда в Томск поехал! Потом, в Германию, его власти выпустили, но в Томск-то он поехал незаконно!
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россия
германия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, германия, происшествия

В Кремле заявили, что Навальный может въехать в Россию

12:53 23.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКлиника "Шарите" в Берлине
Клиника Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Алексей Навальный, как и любой россиянин, сможет въехать в Россию, при этом каких-то разговоров или встреч с ним в Москве не планируется, если он сам не захочет поделиться информацией с российскими правоохранительными органами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщается в заявлении берлинской клиники Charite, Навальный во вторник выписан из стационара берлинской клиники в связи с улучшением состояния здоровья.
"Что касается его возвращения в Москву: как любой российский гражданин он волен это сделать, в любой момент", - заявил Песков журналистам, комментируя сообщения о выписке Навального из больницы и его намерении вернуться в Россию.
При этом он напомнил, что пока между Германией и Россией нет прямого воздушного сообщения. "Соответственно, это можно сделать или через те страны, с которыми сейчас есть авиасообщение, ну или друзья или официальная принимающая сторона предоставит опять частный самолет, этого уже мы не знаем. И как любой гражданин Российской Федерации он сможет въехать", - подчеркнул представитель Кремля.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 12:49
В Кремле хотят ясности по ситуации с Навальным
На просьбу уточнить, как Навального будут встречать в Москве и предполагается ли взять его по возвращении под особую защиту, Песков отметил: "Разумеется, каких-то встреч или еще что-то здесь не планируется, если у самого больного не будет желания и намерения каким-то образом поделиться с нашими правоохранителями той информацией, которой он активно делится с коллегами из Федеративной Республики Германия и других стран".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 12:41
Песков прокомментировал статью про разговор Путина с Макроном о Навальном
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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Обсудить22
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
Красную дорожку расстилать перед ним никто не будет . А надо бы его сразу после схода с трапа самолёта под белы ручки в следственный комитет.
23 сентября, 13:03
Рома ФиллРома Филл
1800000
В Бутырку? Он же нарушил подписку о невыезде, когда в Томск поехал! Потом, в Германию, его власти выпустили, но в Томск-то он поехал незаконно!
23 сентября, 13:02
Von StirlizVon Stirliz
1600000
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