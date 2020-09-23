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https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577643330.html
"Шарите" не будет делать заявлений о состоянии Навального
Берлинская клиника Charite не планирует делать никаких дальнейших заявлений о состоянии Алексея Навального, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:52
2020-09-23T12:14
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
швеция
москва
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Берлинская клиника Charite не планирует делать никаких дальнейших заявлений о состоянии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе медучреждения."Мы не планируем делать никаких дальнейших заявлений, и нам ничего не известно о подготовке таких заявлений", - сказала представитель клиники.Ранее в Charite сообщили, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577637378.html
https://ria.ru/20200922/nestykovki-1577615924.html
Довольно разумно. Лучше вовремя остановиться. И так опозорились на весь мир. .
16
По-ходу им не заплатили... Выписали скоропостижно, обиделись на весь мир....
15
7
швеция
москва
берлин (город)
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, швеция, москва, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, в мире

"Шарите" не будет делать заявлений о состоянии Навального

11:52 23.09.2020 (обновлено: 12:14 23.09.2020)
914
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКлиника "Шарите" в Берлине
Клиника Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Берлинская клиника Charite не планирует делать никаких дальнейших заявлений о состоянии Алексея Навального, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе медучреждения.
"Мы не планируем делать никаких дальнейших заявлений, и нам ничего не известно о подготовке таких заявлений", - сказала представитель клиники.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 10:08
Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
Ранее в Charite сообщили, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 17:49
Журналистка нашла нестыковки в деле Навального
47820810
Обсудить7
Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФШвецияМоскваБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйВ мире
Популярные комментарии
Довольно разумно. Лучше вовремя остановиться. И так опозорились на весь мир. .
23 сентября, 11:57
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
1500001
По-ходу им не заплатили... Выписали скоропостижно, обиделись на весь мир....
23 сентября, 11:54
Gloomy HumoristGloomy Humorist
670110
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