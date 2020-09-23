https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577632308.html

Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального

Президент Латвии Эгилс Левитс стал вторым лидером на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, затронувшим инцидент с Алексеем Навальным - он потребовал... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T02:11

2020-09-23T02:11

2020-09-23T02:12

светлана тихановская

россия

алексей навальный

франция

латвия

белоруссия

литва

в мире

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<strong>ООН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> <a href="http://ria.ru/person_EHgils_Levits/" target="_blank" data-auto="true">Эгилс Левитс</a> стал вторым лидером на неделе высокого уровня сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, затронувшим инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> - он потребовал независимого международного расследования. Вслед за ним этих тем в своем выступлении коснулся и президент <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанас Науседа</a>.Первым во вторник об этом заговорил президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>. Он призвал Россию "пролить свет на попытку убийства Навального с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".Он также коснулся темы протестов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и призвал к новым демократическим и транспарентным выборам.Следом за речью латышского лидера показали выступление литовского президента Гитанаса Науседа. Он также в своей речи затронул ситуацию вокруг Навального и тоже поднял тему Белоруссии.Литовский лидер назвал выборы в Белоруссии сфальсифицированными, а "режим Лукашенко" нелегитимным. Он призвал ООН тесно следить за ситуацией в Белоруссии и постоянно призывать власти страны соблюдать права человека.Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в Литву.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". По данным СМИ, формула "Новичка" была установлена в одной из лабораторий на территории Швеции. Затем эти данные поступили в Германию, которая, в свою очередь, предоставила эту информацию ближайшим партнерам в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, а также еще пяти государствам-членам альянса, в том числе <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a> и <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландам</a>. Правительство ФРГ официально никогда не признавало факт такой спецоперации.Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Позже Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200922/nestykovki-1577615924.html

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577630572.html

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577625057.html

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577591937.html

Анатолий Иванов Карлики по делу и без оного "тявкают", лишь бы "засветиться"!!!))) 35

Сабир А. Достанут теперь с этим навальным и со своими выдумками. Надеюсь в дальнейшем он раствориться, где-либо в европе, или в сша и разве что будет "пованивать новичком" исключительно на интернет-ресурсах, которые просматривают только такие-же как он сам. Т.к. любой нормальный человек прекрасно понимает, что это лажа, сшитая белыми нитками. 34

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, алексей навальный, франция, латвия, белоруссия, литва, в мире