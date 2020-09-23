Путин оценил решение о повышении налогов на сверхдоходы сырьевых компаний
14:26 23.09.2020 (обновлено: 15:56 23.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Увеличение налоговой нагрузки на сверхдоходы сырьевых компаний является оправданным и назревшим шагом к повышению эффективности и справедливости российской фискальной системы, считает президент России Владимир Путин.
"Важно, что, несмотря на непростую ситуацию с доходами бюджета, удалось найти гибкие решения, сохранить стимулирующую роль фискальной системы для качественного, структурного обновления экономики", — сказал Путин на встрече с сенаторами в среду.
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Президент напомнил, что в целом удалось снизить налоговую нагрузку для ненефтегазового сектора экономики, причем не только за счет двухкратного сокращения страховых взносов для малого и среднего бизнеса — до 15%, но и за счет снижения налогов для предприятий IT-отрасли: страховые взносы для них были снижены почти вдвое — до 7,6%, а налог на прибыль — до трех процентов с 20%.
"При этом налоговая нагрузка на сверхдоходы, прежде всего в сырьевых отраслях, напротив, возросла. Собственно говоря, мы постепенно это делаем, в том числе это приводит к структурным изменениям в экономике. Я считаю, что это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы", — заключил Путин.
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров налога на добавленный доход (НДД) от добычи нефти и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), внесенный правительством России. Реализация предлагаемых в документе мер, по оценке кабмина, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере 237 миллиардов рублей в год.
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