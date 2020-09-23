https://ria.ru/20200923/nalogi-1577658188.html

Путин оценил решение о повышении налогов на сверхдоходы сырьевых компаний

Увеличение налоговой нагрузки на сверхдоходы сырьевых компаний является оправданным и назревшим шагом к повышению эффективности и справедливости российской... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:26

2020-09-23T14:26

2020-09-23T15:56

россия

совет федерации рф

госдума рф

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Увеличение налоговой нагрузки на сверхдоходы сырьевых компаний является оправданным и назревшим шагом к повышению эффективности и справедливости российской фискальной системы, считает президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Важно, что, несмотря на непростую ситуацию с доходами бюджета, удалось найти гибкие решения, сохранить стимулирующую роль фискальной системы для качественного, структурного обновления экономики", — сказал Путин на встрече с сенаторами в среду.Президент напомнил, что в целом удалось снизить налоговую нагрузку для ненефтегазового сектора экономики, причем не только за счет двухкратного сокращения страховых взносов для малого и среднего бизнеса — до 15%, но и за счет снижения налогов для предприятий IT-отрасли: страховые взносы для них были снижены почти вдвое — до 7,6%, а налог на прибыль — до трех процентов с 20%.<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> во вторник приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров налога на добавленный доход (НДД) от добычи нефти и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), внесенный правительством России. Реализация предлагаемых в документе мер, по оценке кабмина, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере 237 миллиардов рублей в год.

https://ria.ru/20200922/gref-1577605244.html

https://ria.ru/20200909/nalog-1576975219.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, экономика