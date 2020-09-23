https://ria.ru/20200923/moryaki-1577666106.html

В Греции двух российских моряков приговорили к 300 годам колонии

В Греции двух моряков из России приговорили в общей сложности к 600 годам лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом RT сообщил вице-президент... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:29

2020-09-23T16:29

2020-09-23T18:08

россия

иван мельников

греция

турция

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> двух моряков из <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> приговорили в общей сложности к 600 годам лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.По его словам, за каждого нелегала (а всего их было 60) Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили от семи до 12 лет колонии, то есть по 300 лет каждый.Россияне не признают свою вину. Они утверждают, что нашли работу в интернете и приехали в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, где должны были перевозить туристов. В нейтральных водах к круизному судну пристали лодки с 60 мигрантами, а часть команды сошла с лайнера.Как подчеркнул правозащитник, суд не обратил внимания на доводы моряков, а адвокат почти не общался с ними и не ознакомился с материалами дела.Мельников добавил, что сейчас в Греции в похожей ситуации находятся около 26 россиян. Местные суды приговаривают за нелегальную перевозку мигрантов к сотням лет тюрьмы. Так, в августе два российских моряка получили по таким делам 253 года каждый.

https://ria.ru/20200721/1574679687.html

https://ria.ru/20200313/1568527437.html

Eugene Citizen А если бы на месте наших моряков были бы граждане США? 54

Eugene Citizen Почему не оказана консульская помощь? Хотя бы юристов или адвокатов нормальных наняли бы 51

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иван мельников, греция, турция, в мире