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https://ria.ru/20200923/moryaki-1577666106.html
В Греции двух российских моряков приговорили к 300 годам колонии
В Греции двух моряков из России приговорили в общей сложности к 600 годам лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом RT сообщил вице-президент... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:29
2020-09-23T18:08
россия
иван мельников
греция
турция
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> двух моряков из <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> приговорили в общей сложности к 600 годам лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.По его словам, за каждого нелегала (а всего их было 60) Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили от семи до 12 лет колонии, то есть по 300 лет каждый.Россияне не признают свою вину. Они утверждают, что нашли работу в интернете и приехали в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, где должны были перевозить туристов. В нейтральных водах к круизному судну пристали лодки с 60 мигрантами, а часть команды сошла с лайнера.Как подчеркнул правозащитник, суд не обратил внимания на доводы моряков, а адвокат почти не общался с ними и не ознакомился с материалами дела.Мельников добавил, что сейчас в Греции в похожей ситуации находятся около 26 россиян. Местные суды приговаривают за нелегальную перевозку мигрантов к сотням лет тюрьмы. Так, в августе два российских моряка получили по таким делам 253 года каждый.
https://ria.ru/20200721/1574679687.html
https://ria.ru/20200313/1568527437.html
А если бы на месте наших моряков были бы граждане США?
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Почему не оказана консульская помощь? Хотя бы юристов или адвокатов нормальных наняли бы
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россия
греция
турция
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россия, иван мельников, греция, турция, в мире

В Греции двух российских моряков приговорили к 300 годам колонии

16:29 23.09.2020 (обновлено: 18:08 23.09.2020)
18273
© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в фотобанкРезиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции, на которой приплыли мигранты с турецкого побережья
Резиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции, на которой приплыли мигранты с турецкого побережья - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Греции двух моряков из России приговорили в общей сложности к 600 годам лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом RT сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
По его словам, за каждого нелегала (а всего их было 60) Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили от семи до 12 лет колонии, то есть по 300 лет каждый.
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Россияне не признают свою вину. Они утверждают, что нашли работу в интернете и приехали в Турцию, где должны были перевозить туристов. В нейтральных водах к круизному судну пристали лодки с 60 мигрантами, а часть команды сошла с лайнера.

"Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море, и остались. Однако разобраться в управлении плавсредством они так и не смогли — и подали сигнал SOS", — рассказал Мельников.

Как подчеркнул правозащитник, суд не обратил внимания на доводы моряков, а адвокат почти не общался с ними и не ознакомился с материалами дела.
Мельников добавил, что сейчас в Греции в похожей ситуации находятся около 26 россиян. Местные суды приговаривают за нелегальную перевозку мигрантов к сотням лет тюрьмы. Так, в августе два российских моряка получили по таким делам 253 года каждый.
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803714826858
Обсудить12
РоссияИван МельниковГрецияТурцияВ мире
Популярные комментарии
А если бы на месте наших моряков были бы граждане США?
23 сентября, 17:24
Eugene CitizenEugene Citizen
4371003
Почему не оказана консульская помощь? Хотя бы юристов или адвокатов нормальных наняли бы
23 сентября, 17:24
Eugene CitizenEugene Citizen
4501005
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