https://ria.ru/20200923/mid-1577669090.html
МИД осудил заявления Зеленского о стремлении России к переделу мира
Россия отвергает и осуждает фантасмагорические заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва стремится к переделу мира, сказала... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:11
2020-09-23T17:11
2020-09-23T17:17
россия
ситуация на украине
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
владимир путин
москва
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Россия отвергает и осуждает фантасмагорические заявления президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> о том, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> стремится к переделу мира, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> на брифинге.Ранее Зеленский также заявил, что контакты с российским президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> ограничены, но предметны, и хотел бы большей эффективности таких диалогов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/zelenskiy-1577657558.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, владимир путин, москва, украина, в мире