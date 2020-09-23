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МИД осудил заявления Зеленского о стремлении России к переделу мира
Россия отвергает и осуждает фантасмагорические заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва стремится к переделу мира, сказала... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:11
2020-09-23T17:17
россия
ситуация на украине
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
владимир путин
москва
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Россия отвергает и осуждает фантасмагорические заявления президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> о том, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> стремится к переделу мира, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> на брифинге.Ранее Зеленский также заявил, что контакты с российским президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> ограничены, но предметны, и хотел бы большей эффективности таких диалогов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/zelenskiy-1577657558.html
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россия, ситуация на украине, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, владимир путин, москва, украина, в мире

МИД осудил заявления Зеленского о стремлении России к переделу мира

17:11 23.09.2020 (обновлено: 17:17 23.09.2020)
1465
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия отвергает и осуждает фантасмагорические заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва стремится к переделу мира, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Естественно, отвергаем и осуждаем фантасмагорические заявления главного слуги украинского народа в якобы имеющихся планах (России) по переделу мира.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 14:17Сказано в эфире
Готов ли Зеленский менять отношения с Россией? Мнение экспертаУкраинский лидер Владимир Зеленский оценил отношения с РФ, отметив, что раньше у двух стран было много разных контактов. В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько прокомментировал это заявление.
Ранее Зеленский также заявил, что контакты с российским президентом Владимиром Путиным ограничены, но предметны, и хотел бы большей эффективности таких диалогов.
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РоссияСитуация на УкраинеМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваУкраинаВ мире
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