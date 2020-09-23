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https://ria.ru/20200923/medpomosch-1577642570.html
В Росздравнадзоре отметили рост числа жалоб на оказание медпомощи
Росздравнадзор отмечает рост числа обращений граждан, неудовлетворенных оказанием медпомощи, заявила замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:44
2020-09-23T11:44
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> отмечает рост числа обращений граждан, неудовлетворенных оказанием медпомощи, заявила замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина."К сожалению, мы вынуждены констатировать сегодня, что количество обращений граждан, неудовлетворенных оказанием медицинской помощи, увеличивается с каждым годом, и у нас есть регионы, которые, в общем-то, больше всего работают над этим вопросом, но тем не менее сегодня они у нас первые по вопросам обращений граждан", - сказала Серегина в ходе публичного обсуждения результатов контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора.Она отметила, что это <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>."Понятно, что в этих регионах пациенты, которые достаточно осведомлены и читают – хотя и другие регионы у нас осведомлены во многом, – но тем не менее сегодня не удается переломить ту ситуацию, что из этих регионов, которые я назвала, у нас больше всего есть обращений", - сказала Серегина.Она уточнила, что россияне, в частности, жалуются на невозможность записаться на прием к врачу и на конфликты между медработниками и пациентами.
https://ria.ru/20200923/oms-1577640302.html
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москва
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Росздравнадзоре отметили рост числа жалоб на оказание медпомощи

11:44 23.09.2020
1732
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Росздравнадзор отмечает рост числа обращений граждан, неудовлетворенных оказанием медпомощи, заявила замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина.
"К сожалению, мы вынуждены констатировать сегодня, что количество обращений граждан, неудовлетворенных оказанием медицинской помощи, увеличивается с каждым годом, и у нас есть регионы, которые, в общем-то, больше всего работают над этим вопросом, но тем не менее сегодня они у нас первые по вопросам обращений граждан", - сказала Серегина в ходе публичного обсуждения результатов контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора.
Она отметила, что это Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
"Понятно, что в этих регионах пациенты, которые достаточно осведомлены и читают – хотя и другие регионы у нас осведомлены во многом, – но тем не менее сегодня не удается переломить ту ситуацию, что из этих регионов, которые я назвала, у нас больше всего есть обращений", - сказала Серегина.
Она уточнила, что россияне, в частности, жалуются на невозможность записаться на прием к врачу и на конфликты между медработниками и пациентами.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 11:32
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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