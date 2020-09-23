https://ria.ru/20200923/marshrut-1577651637.html
Раскрыт маршрут судна Ice Rose, столкнувшегося с российским фрегатом
Грузовое судно Ice Rose, которое столкнулось с российским фрегатом, следовало из Санкт-Петербурга в Гетеборг, сообщается на сайте мониторинга морских судов. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:22
2020-09-23T13:22
2020-09-23T13:22
россия
швеция
дания
санкт-петербург
гетеборг
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Грузовое судно Ice Rose, которое столкнулось с российским фрегатом, следовало из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> в <a href="http://ria.ru/location_Goeteborg/" target="_blank" data-auto="true">Гетеборг</a>, сообщается на сайте мониторинга морских судов.Согласно доступной информации, судно вышло из Санкт-Петербурга и должно было прибыть Гетеборг 23 сентября в 22.00 мск. Однако в 10.59 мск судно изменило свой курс и начало двигаться по кругу, а затем в обратном направлении. В момент столкновения скорость судна снизилась в 12 раз с 3,7 узлов (6,7 км/ч) до 0,3 узла (0,5 км/ч).Место столкновения находится вблизи <a href="http://ria.ru/location_Copenhagen/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагена</a>, недалеко от моста, соединяющего <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Данию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швецию</a>. В район ЧП прибыл патрульный корабль ВМС Дании P523 и шведский буксир, а также вертолет шведских спасателей.
https://ria.ru/20200110/1563243154.html
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гетеборг
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швеция, дания, санкт-петербург, гетеборг, в мире