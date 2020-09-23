https://ria.ru/20200923/letalnost-1577638680.html
В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
За сутки в России умерли 150 человек с коронавирусом, за все время - 19 799, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:37
2020-09-23T10:37
2020-09-23T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 150 человек с коронавирусом, за все время - 19 799, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 150 летальных случаев... За весь период по России умерло 19 799 человек", - говорится в сообщении.В частности, 16 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 15 - в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество