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https://ria.ru/20200923/krym-1577684881.html
В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
Киев имел полное право перекрыть Северо-Крымский канал, так как финансирует этот объект, написал в Facebook "постоянный представитель президента Украины в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T22:58
2020-09-23T23:30
россия
антон кориневич
ситуация на украине
днепр (город)
днепр (река)
белоруссия
республика крым
в мире
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<strong>КИЕВ, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> имел полное право перекрыть Северо-Крымский канал, так как финансирует этот объект, написал в Facebook "постоянный представитель президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в Автономной Республике Крым" <a href="http://ria.ru/person_anton-korinevich/" target="_blank" data-auto="true">Антон Кориневич</a>.Ранее Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал, который идет из Днепра, до 85% потребности полуострова в пресной воде.Кориневич подчеркнул, что река "свободно течет по территории Украины, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России"."Никто не перекрывал ее русло и доступ к ее водам для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр", — заключил "представитель президента Украины".Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды в республику после воссоединения Крыма с Россией.Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> в августе ввели режимную подачу воды.
https://ria.ru/20200922/krym-1577608130.html
Перекрытие воды соседнему государству это казус белли. Россия имеет полное право потребовать вернуть воду, а в случае отказа -- принудительно навести на Украине порядок.
78
Хорошо, а кем когда на какие средства и для чего был создан канал, что бы его перекрывать? Не, нам то чем хуже тем лучше и быстрее будем соображать. С евреев возьмём пример. Но эмбарго на воду авторам припомним...
63
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россия
днепр (город)
днепр (река)
белоруссия
республика крым
РИА Новости
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россия, антон кориневич, ситуация на украине, днепр (город), днепр (река), белоруссия, республика крым, в мире

В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал

22:58 23.09.2020 (обновлено: 23:30 23.09.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Киев имел полное право перекрыть Северо-Крымский канал, так как финансирует этот объект, написал в Facebook "постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым" Антон Кориневич.

"Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. На это Украина имеет полное право. Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение, и только Украина может определять, каким образом его использовать", — говорится в публикации.

Ранее Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал, который идет из Днепра, до 85% потребности полуострова в пресной воде.
Кориневич подчеркнул, что река "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России".
"Никто не перекрывал ее русло и доступ к ее водам для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр", — заключил "представитель президента Украины".
Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды в республику после воссоединения Крыма с Россией.
Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков. В Симферополе в августе ввели режимную подачу воды.
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РоссияАнтон КориневичСитуация на УкраинеДнепр (город)Днепр (река)БелоруссияРеспублика КрымВ мире
Популярные комментарии
Перекрытие воды соседнему государству это казус белли. Россия имеет полное право потребовать вернуть воду, а в случае отказа -- принудительно навести на Украине порядок.
23 сентября, 23:40
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6333206
Хорошо, а кем когда на какие средства и для чего был создан канал, что бы его перекрывать? Не, нам то чем хуже тем лучше и быстрее будем соображать. С евреев возьмём пример. Но эмбарго на воду авторам припомним...
23 сентября, 23:08
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
5800005
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