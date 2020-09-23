https://ria.ru/20200923/krym-1577684881.html

В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть Северо-Крымский канал, так как финансирует этот объект, написал в Facebook "постоянный представитель президента Украины в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T22:58

2020-09-23T22:58

2020-09-23T23:30

россия

антон кориневич

ситуация на украине

днепр (город)

днепр (река)

белоруссия

республика крым

в мире

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<strong>КИЕВ, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> имел полное право перекрыть Северо-Крымский канал, так как финансирует этот объект, написал в Facebook "постоянный представитель президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в Автономной Республике Крым" <a href="http://ria.ru/person_anton-korinevich/" target="_blank" data-auto="true">Антон Кориневич</a>.Ранее Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал, который идет из Днепра, до 85% потребности полуострова в пресной воде.Кориневич подчеркнул, что река "свободно течет по территории Украины, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России"."Никто не перекрывал ее русло и доступ к ее водам для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр", — заключил "представитель президента Украины".Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды в республику после воссоединения Крыма с Россией.Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> в августе ввели режимную подачу воды.

https://ria.ru/20200922/krym-1577608130.html

КАМЕДИ - шоу для идиотов Перекрытие воды соседнему государству это казус белли. Россия имеет полное право потребовать вернуть воду, а в случае отказа -- принудительно навести на Украине порядок. 78

Ярослав Погодин Хорошо, а кем когда на какие средства и для чего был создан канал, что бы его перекрывать? Не, нам то чем хуже тем лучше и быстрее будем соображать. С евреев возьмём пример. Но эмбарго на воду авторам припомним... 63

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россия

днепр (город)

днепр (река)

белоруссия

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон кориневич, ситуация на украине, днепр (город), днепр (река), белоруссия, республика крым, в мире