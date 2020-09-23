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https://ria.ru/20200923/kreml-1577664945.html
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона
РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:07
2020-09-24T01:59
госпитализация алексея навального
россия
эммануэль макрон
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
владимир путин
москва
франция
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с президентом <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a>, сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Представитель Кремля отметил, что газета Le Monde, которая ранее со ссылкой на источники опубликовала статью о темах переговоров Путина и Макрона, не может обладать подобными сведениями. По словам Пескова, в Кремле убеждены, что <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a> не передавал журналистам данные разговора.Песков также добавил, что статья абсолютно не точна в формулировках.Кроме того, пресс-секретарьпрезидента подчеркнул, что Путин и Макрон часто бывают не согласны друг с другом, но это не мешает конструктивному диалогу между ними. Публикация Le Monde Накануне французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники сообщила, что Владимир Путин призвал своего французского коллегу обратить внимание на другие версии госпитализации блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. По информации издания, Путин якобы напомнил, что Навальный и ранее симулировал проблемы со здоровьем. Он также объяснил, что российские правоохранительные органы не возбудили уголовное дело по инциденту с блогером из-за того, что Франция и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> не предоставили данные об анализах Навального, пишет Le Monde.При этом российский лидер, по словам источников издания, предложил рассмотреть другие версии инцидента с Навальным, например, версию, которая ведет в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a>, где сейчас проживает создатель "Новичка".По данным издания, Путин якобы предположил, что Навальный мог отравиться, и указал, что "Новичок" - менее сложное вещество, чем принято думать.Макрон, как пишет Le Monde, отверг версию о латвийском следе и предположение российского президента о том, что блогер мог отравить себя сам.Инцидент с НавальнымНавальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Лайнер экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, после чего блогера госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Проведенные омскими медиками анализы крови и мочи пациента не выявили отравляющих веществ или их следов.Позже блогера перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробные данные по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.При этом известно, что у германской разведки с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия уничтожила весь имеющийся запас таких веществ в 2017 году, что подтвердила ОЗХО.Навальный пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. В среду блогера выписали из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают полного выздоровления.
https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577625244.html
https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577526781.html
https://ria.ru/20200919/navalnyy-1577489152.html
https://ria.ru/20200920/navalnyy-1577501964.html
Допустим, что Россия (Кремль) отравила Навального боевой химией, "Новичком". Смысл ей выпускать его в Германию, где 100% будут это "расследовать"?
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россия
москва
франция
германия
латвия
сша
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госпитализация алексея навального, россия, эммануэль макрон, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, владимир путин, москва, франция, германия, латвия, сша, в мире

Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

16:07 23.09.2020 (обновлено: 01:59 24.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что газета Le Monde, которая ранее со ссылкой на источники опубликовала статью о темах переговоров Путина и Макрона, не может обладать подобными сведениями. По словам Пескова, в Кремле убеждены, что Париж не передавал журналистам данные разговора.
"Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно <...> "слил" в прессу запись беседы двух президентов", — прокомментировал публикацию пресс-секретарь российского лидера.
Песков также добавил, что статья абсолютно не точна в формулировках.
Кроме того, пресс-секретарьпрезидента подчеркнул, что Путин и Макрон часто бывают не согласны друг с другом, но это не мешает конструктивному диалогу между ними.
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Французская журналистка указала на абсурдные странности в деле Навального

Публикация Le Monde

Накануне французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники сообщила, что Владимир Путин призвал своего французского коллегу обратить внимание на другие версии госпитализации блогера Алексея Навального.
По информации издания, Путин якобы напомнил, что Навальный и ранее симулировал проблемы со здоровьем. Он также объяснил, что российские правоохранительные органы не возбудили уголовное дело по инциденту с блогером из-за того, что Франция и Германия не предоставили данные об анализах Навального, пишет Le Monde.
При этом российский лидер, по словам источников издания, предложил рассмотреть другие версии инцидента с Навальным, например, версию, которая ведет в Латвию, где сейчас проживает создатель "Новичка".
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По данным издания, Путин якобы предположил, что Навальный мог отравиться, и указал, что "Новичок" - менее сложное вещество, чем принято думать.
Макрон, как пишет Le Monde, отверг версию о латвийском следе и предположение российского президента о том, что блогер мог отравить себя сам.

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Проведенные омскими медиками анализы крови и мочи пациента не выявили отравляющих веществ или их следов.
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Позже блогера перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробные данные по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
При этом известно, что у германской разведки с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия уничтожила весь имеющийся запас таких веществ в 2017 году, что подтвердила ОЗХО.
Навальный пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. В среду блогера выписали из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают полного выздоровления.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияЭммануэль МакронАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваФранцияГерманияЛатвияСШАВ мире
Популярные комментарии
Допустим, что Россия (Кремль) отравила Навального боевой химией, "Новичком". Смысл ей выпускать его в Германию, где 100% будут это "расследовать"?
23 сентября, 20:07
pmbpmb
1400003
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