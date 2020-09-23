https://ria.ru/20200923/komary-1577632640.html

Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter пожаловалась, что после переезда в Санкт-Петербург на нее "из труб" стали нападать... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T03:38

2020-09-23T03:38

2020-09-23T09:39

швеция

санкт-петербург

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для <a href="https://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">шведской</a> газеты <a href="https://www.dn.se/" target="_blank">Dagens Nyheter</a> пожаловалась, что после переезда в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a> на нее "из труб" стали нападать комары."Санкт-Петербург стоит в дельте реки у Финского залива. В России этот город славится своим отвратительнейшим сырым климатом. Когда я переезжала туда, то думала, что это преувеличение. Но тогда я ничего не знала о комарах", — пишет автор.По словам Лаурен, проживание у дельты реки – это "отдельная история". "Я поняла это несколько недель назад, когда переехала в новую квартиру на Петроградском острове — одном из больших островов на реке Неве", — говорится в статье.Журналистка рассказала, что в первый вечер в новом жилье, уже почти заснув, она услышала комариный писк. "Комар в сентябре?!" — подумала я в полусне", — написала она.Лаурен пожаловалась, что и на следующий вечер на нее снова напали комары. По словам журналистки, ей посоветовали накапать растительного масла "во все сливные трубы", чтобы свежевылупившиеся комары не смогли выбраться из воды. "Ведь именно оттуда они появляются, а вовсе не из вентиляции, как я думала поначалу. Через несколько недель комаров не стало. Мысль о том, как комары появляются из сливных труб, очаровала меня", — призналась автор.<strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/social/20200923/248174966.html" target="_blank">ИноСМИ</a></strong> <strong>>></strong>

https://ria.ru/20200609/1572690822.html

https://ria.ru/20191220/1562624387.html

leodan63 А белочки за комарами не гонялись ? 60

iga912 Комары Путина 58

16

швеция

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

швеция, санкт-петербург, в мире