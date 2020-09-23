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https://ria.ru/20200923/komary-1577632640.html
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter пожаловалась, что после переезда в Санкт-Петербург на нее "из труб" стали нападать... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T03:38
2020-09-23T09:39
швеция
санкт-петербург
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для <a href="https://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">шведской</a> газеты <a href="https://www.dn.se/" target="_blank">Dagens Nyheter</a> пожаловалась, что после переезда в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a> на нее "из труб" стали нападать комары."Санкт-Петербург стоит в дельте реки у Финского залива. В России этот город славится своим отвратительнейшим сырым климатом. Когда я переезжала туда, то думала, что это преувеличение. Но тогда я ничего не знала о комарах", — пишет автор.По словам Лаурен, проживание у дельты реки – это "отдельная история". "Я поняла это несколько недель назад, когда переехала в новую квартиру на Петроградском острове — одном из больших островов на реке Неве", — говорится в статье.Журналистка рассказала, что в первый вечер в новом жилье, уже почти заснув, она услышала комариный писк. "Комар в сентябре?!" — подумала я в полусне", — написала она.Лаурен пожаловалась, что и на следующий вечер на нее снова напали комары. По словам журналистки, ей посоветовали накапать растительного масла "во все сливные трубы", чтобы свежевылупившиеся комары не смогли выбраться из воды. "Ведь именно оттуда они появляются, а вовсе не из вентиляции, как я думала поначалу. Через несколько недель комаров не стало. Мысль о том, как комары появляются из сливных труб, очаровала меня", — призналась автор.<strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/social/20200923/248174966.html" target="_blank">ИноСМИ</a></strong> <strong>&gt;&gt;</strong>
https://ria.ru/20200609/1572690822.html
https://ria.ru/20191220/1562624387.html
А белочки за комарами не гонялись ?
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Комары Путина
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швеция
санкт-петербург
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швеция, санкт-петербург, в мире

Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров

03:38 23.09.2020 (обновлено: 09:39 23.09.2020)
10492
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВиды Санкт-Петербурга. Архив
Виды Санкт-Петербурга. Архив - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter пожаловалась, что после переезда в Санкт-Петербург на нее "из труб" стали нападать комары.
"Санкт-Петербург стоит в дельте реки у Финского залива. В России этот город славится своим отвратительнейшим сырым климатом. Когда я переезжала туда, то думала, что это преувеличение. Но тогда я ничего не знала о комарах", — пишет автор.
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По словам Лаурен, проживание у дельты реки – это "отдельная история". "Я поняла это несколько недель назад, когда переехала в новую квартиру на Петроградском острове — одном из больших островов на реке Неве", — говорится в статье.
Журналистка рассказала, что в первый вечер в новом жилье, уже почти заснув, она услышала комариный писк. "Комар в сентябре?!" — подумала я в полусне", — написала она.
Лаурен пожаловалась, что и на следующий вечер на нее снова напали комары. По словам журналистки, ей посоветовали накапать растительного масла "во все сливные трубы", чтобы свежевылупившиеся комары не смогли выбраться из воды.
"Ведь именно оттуда они появляются, а вовсе не из вентиляции, как я думала поначалу. Через несколько недель комаров не стало. Мысль о том, как комары появляются из сливных труб, очаровала меня", — призналась автор.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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Обсудить16
ШвецияСанкт-ПетербургВ мире
Популярные комментарии
А белочки за комарами не гонялись ?
23 сентября, 03:56
lleodan63
20360002
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23 сентября, 04:05
iga912iga912
1501015
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