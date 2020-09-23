https://ria.ru/20200923/it-1577663233.html

Глава Минцифры рассказал о втором пакете мер поддержки IT-отрасли

Второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли планируется представить в середине-конце октября, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе конференции... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:35

2020-09-23T15:35

2020-09-23T15:35

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости.</strong> Второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли планируется представить в середине-конце октября, заявил глава Минцифры РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksut_SHadaev/" target="_blank" data-auto="true">Максут Шадаев</a> в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР)."Думаю, в середине-конце октября", - сказал Шадаев журналистам, отвечая на вопрос, когда может быть представлен второй пакет мер поддержки IT-отрасли в РФ.

https://ria.ru/20200901/konkurentsiya-1576583928.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика