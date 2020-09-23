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Глава Минцифры рассказал о втором пакете мер поддержки IT-отрасли
Второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли планируется представить в середине-конце октября, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе конференции... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:35
2020-09-23T15:35
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости.</strong> Второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли планируется представить в середине-конце октября, заявил глава Минцифры РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksut_SHadaev/" target="_blank" data-auto="true">Максут Шадаев</a> в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР)."Думаю, в середине-конце октября", - сказал Шадаев журналистам, отвечая на вопрос, когда может быть представлен второй пакет мер поддержки IT-отрасли в РФ.
https://ria.ru/20200901/konkurentsiya-1576583928.html
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максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика

Глава Минцифры рассказал о втором пакете мер поддержки IT-отрасли

15:35 23.09.2020
330
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли планируется представить в середине-конце октября, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Думаю, в середине-конце октября", - сказал Шадаев журналистам, отвечая на вопрос, когда может быть представлен второй пакет мер поддержки IT-отрасли в РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 15:42
Мишустин заявил о высокой конкуренции в сфере IT
1300003
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Максут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Экономика
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