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https://ria.ru/20200923/instagram-1577685050.html
Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран, в том числе России, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T23:03
2020-09-23T23:30
instagram, inc.
нижний новгород
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технологии
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран, в том числе России, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 22.14 мск. О проблемах сообщают пользователи из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и других европейских странах. Жалобы также зафиксированы от пользователей из России: больше всего сбоев отмечается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>.По данным Downdetector, большинство пользователей (62%) жалуются на проблемы с работой веб-сайта, 23% - с загрузкой новостной ленты, 14% - на проблемы с авторизацией.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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нижний новгород
москва
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instagram, inc., нижний новгород, москва, сша, технологии, общество

Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса

23:03 23.09.2020 (обновлено: 23:30 23.09.2020)
248
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран, в том числе России, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 22.14 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Греции, Германии и других европейских странах. Жалобы также зафиксированы от пользователей из России: больше всего сбоев отмечается в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
По данным Downdetector, большинство пользователей (62%) жалуются на проблемы с работой веб-сайта, 23% - с загрузкой новостной ленты, 14% - на проблемы с авторизацией.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
Социальная сеть Instagram - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 09:38Акценты
Instagram Reels в России: усеченный вариантFacebook, владелец Instagram, заявляет: Россия – страна, где у соцсети нет прав на использование музыки.
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Instagram, Inc.Нижний НовгородМоскваСШАТехнологииОбщество
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