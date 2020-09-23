https://ria.ru/20200923/instagram-1577685050.html

Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран, в том числе России, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T23:03

2020-09-23T23:03

2020-09-23T23:30

instagram, inc.

нижний новгород

москва

сша

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран, в том числе России, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 22.14 мск. О проблемах сообщают пользователи из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и других европейских странах. Жалобы также зафиксированы от пользователей из России: больше всего сбоев отмечается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>.По данным Downdetector, большинство пользователей (62%) жалуются на проблемы с работой веб-сайта, 23% - с загрузкой новостной ленты, 14% - на проблемы с авторизацией.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575475785.html

нижний новгород

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

instagram, inc., нижний новгород, москва, сша, технологии, общество