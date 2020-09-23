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Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия – демократическое движение" Нино Бурджанадзе считает нереалистичным членство страны в НАТО в ближайшем РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:24
2020-09-23T10:45
нато
нино бурджанадзе
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия – демократическое движение" <a href="http://ria.ru/person_Nino_Burdzhanadze/" target="_blank" data-auto="true">Нино Бурджанадзе</a> считает нереалистичным членство страны в НАТО в ближайшем будущем, так как Тбилиси должен сохранить партнерские отношения и с Западом, и с Россией."Членство в НАТО нереалистично. Что будет через лет 20, неизвестно, но сейчас говорить об интеграции не только нереалистично, но и вредно для грузинских интересов. Да, до 2008 года шанс интеграции был, тогда была другая ситуация и другой мир. Это вовсе не означает, что мы должны прекратить сотрудничество с Альянсом", - заявила она в интервью РИА Новости.Комментируя проходящие в <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> систематичные совместные с <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> военные учения, Бурджанадзе отметила, что они вряд ли приносят стране особую безопасность."Я понимаю, это раздражитель (для России - ред.). Поэтому считаю, что политику нужно вести правильно - так, как выгодно для Грузии. Не думаю, что эти учения особенно что-то дают грузинской безопасности. Грузия должна сотрудничать с НАТО, например, в контексте миссии в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, когда мы все боремся против терроризма. Есть моменты, где сотрудничество является обязательным, а есть моменты, где необходима коррекция. Грузия должна перестать быть камнем преткновения в отношениях Запада и России, мы слишком маленькая страна, чтобы быть полигоном для противостояния интересов", - утверждает экс-спикер грузинского парламента.Бурджанадзе подчеркнула, что Грузия должна приложить все усилия для сохранения серьезных и партнерских отношений с Западом и на таком же уровне сохранять контакт с Россией. "Это не взаимоисключающие вещи", - отметила она.Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в <a href="http://ria.ru/location_Bucharest/" target="_blank" data-auto="true">Бухаресте</a> на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом Альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в <a href="http://ria.ru/location_Wales/" target="_blank" data-auto="true">Уэльсе</a>, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Альянсе.
https://ria.ru/20200626/1573516360.html
https://ria.ru/20200402/1569510945.html
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нато, нино бурджанадзе, грузия, в мире

Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО

10:24 23.09.2020 (обновлено: 10:45 23.09.2020)
286
© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Sputnik / Леван Авлабрели
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ТБИЛИСИ, 23 сен - РИА Новости. Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия – демократическое движение" Нино Бурджанадзе считает нереалистичным членство страны в НАТО в ближайшем будущем, так как Тбилиси должен сохранить партнерские отношения и с Западом, и с Россией.
"Членство в НАТО нереалистично. Что будет через лет 20, неизвестно, но сейчас говорить об интеграции не только нереалистично, но и вредно для грузинских интересов. Да, до 2008 года шанс интеграции был, тогда была другая ситуация и другой мир. Это вовсе не означает, что мы должны прекратить сотрудничество с Альянсом", - заявила она в интервью РИА Новости.
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Неизменной целью Грузии является интеграция в НАТО, заявил премьер
Комментируя проходящие в Грузии систематичные совместные с НАТО военные учения, Бурджанадзе отметила, что они вряд ли приносят стране особую безопасность.
"Я понимаю, это раздражитель (для России - ред.). Поэтому считаю, что политику нужно вести правильно - так, как выгодно для Грузии. Не думаю, что эти учения особенно что-то дают грузинской безопасности. Грузия должна сотрудничать с НАТО, например, в контексте миссии в Афганистане, когда мы все боремся против терроризма. Есть моменты, где сотрудничество является обязательным, а есть моменты, где необходима коррекция. Грузия должна перестать быть камнем преткновения в отношениях Запада и России, мы слишком маленькая страна, чтобы быть полигоном для противостояния интересов", - утверждает экс-спикер грузинского парламента.
Бурджанадзе подчеркнула, что Грузия должна приложить все усилия для сохранения серьезных и партнерских отношений с Западом и на таком же уровне сохранять контакт с Россией. "Это не взаимоисключающие вещи", - отметила она.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом Альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Альянсе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 02.04.2020
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