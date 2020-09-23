Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
10:24 23.09.2020 (обновлено: 10:45 23.09.2020)
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© Sputnik / Леван Авлабрели
ТБИЛИСИ, 23 сен - РИА Новости. Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия – демократическое движение" Нино Бурджанадзе считает нереалистичным членство страны в НАТО в ближайшем будущем, так как Тбилиси должен сохранить партнерские отношения и с Западом, и с Россией.
"Членство в НАТО нереалистично. Что будет через лет 20, неизвестно, но сейчас говорить об интеграции не только нереалистично, но и вредно для грузинских интересов. Да, до 2008 года шанс интеграции был, тогда была другая ситуация и другой мир. Это вовсе не означает, что мы должны прекратить сотрудничество с Альянсом", - заявила она в интервью РИА Новости.
"Я понимаю, это раздражитель (для России - ред.). Поэтому считаю, что политику нужно вести правильно - так, как выгодно для Грузии. Не думаю, что эти учения особенно что-то дают грузинской безопасности. Грузия должна сотрудничать с НАТО, например, в контексте миссии в Афганистане, когда мы все боремся против терроризма. Есть моменты, где сотрудничество является обязательным, а есть моменты, где необходима коррекция. Грузия должна перестать быть камнем преткновения в отношениях Запада и России, мы слишком маленькая страна, чтобы быть полигоном для противостояния интересов", - утверждает экс-спикер грузинского парламента.
Бурджанадзе подчеркнула, что Грузия должна приложить все усилия для сохранения серьезных и партнерских отношений с Западом и на таком же уровне сохранять контакт с Россией. "Это не взаимоисключающие вещи", - отметила она.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом Альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Альянсе.
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