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https://ria.ru/20200923/burdzhanadze-1577622201.html
Нино Бурджанадзе: Саакашвили в Грузию не вернется
Глава партии "Единая Грузия — демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе рассказала в интервью РИА Новости о своих планах на... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:00
2020-09-23T11:00
михаил саакашвили
нино бурджанадзе
грузия
интервью
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<em>Глава партии "Единая Грузия — демократическое движение", бывший спикер парламента <a href="http://ria.ru/person_Nino_Burdzhanadze/" target="_blank" data-auto="true">Нино Бурджанадзе</a> рассказала в интервью РИА Новости о своих планах на парламентские выборы, которые пройдут в стране в конце октября, поделилась мнением о перспективах грузино-российских отношений и путях урегулирования с <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазией</a> и <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетией</a>, оценила шансы на вступление <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в НАТО и возвращение <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a>.</em><strong>— В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы, вы и ваша партия будете в них принимать участие. Ранее несколько оппозиционных партий, в том числе ваша и партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", объединились для достижения конституционных изменений по избирательной системе. При этом вы не стали вступать с ними в оппозиционный блок перед выборами и будете бороться за депутатские места отдельно. Почему?</strong>— Для меня Саакашвили абсолютно неприемлемый политик, и любое движение, которое поможет ему получить хоть один голос с моей стороны, недопустимо. Но это не означает, что если "Национальное движение" стоит на стороне правды в вопросах, важных для страны, я буду действовать с точностью наоборот. Это было бы глупо. Относительно конституционных изменений наши позиции совпали. В объединение входили так называемые прозападные, пророссийские и нейтральные партии. Все объединились с требованием конституционных изменений. Сложившееся тогда единство "Все против одного" и разнонаправленная оппозиция дали очень позитивный результат — мы получили новую систему выборов. Это единство было важно и для международного сообщества, оно активно вмешалось в данный процесс. Напомню, что, во-первых, правящая сила "Грузинская мечта" не сдержала свое слово. После антироссийских акций летом 2019 года было дано обещание о проведении выборов по новой системе, затем мы начали активно совместно работать с "Грузинской мечтой", чтобы детализировать решение, и вдруг они нам сообщили, что передумали. Такое не прощается. Именно поэтому было создано оппозиционное единство, иначе ситуация могла выйти из-под контроля и начались бы более громкие уличные протесты, которые не привели бы ни к чему хорошему. Для всех партий было важно открыть возможность максимально большого пропорционального представительства в парламенте. Основателем "Грузинской мечты" является олигарх <a href="http://ria.ru/person_Bidzina_Ivanishvili/" target="_blank" data-auto="true">Бидзина Иванишвили</a>, партия получает официально 97% всех пожертвований в стране, она тратит в одном районе больше, чем я на всю кампанию по всей Грузии. Исходя из этого, естественно, нам нужны были законодательные гарантии, чтобы вести более-менее конкурентную борьбу.<strong>— Вы утверждаете, что на парламентских выборах 2016 года у вас украли голоса. Будут ли, по-вашему, попытки фальсификации результатов выборов на этот раз?</strong>— Никто не сомневается, ни в Грузии, ни на Западе, что в 2016 году моя партия прошла барьер, но тогда фальсифицировали результаты. Все понимали, что Бурджанадзе оставили вне парламента намеренно, но никто не защищал "прорусскую Бурджанадзе", всем было выгодно не впускать меня в законодательный орган. Западное сообщество тоже не особо беспокоилось, я была одна, и у меня не было никакой поддержки. Сейчас в отличие от 2016 года мы, оппозиционеры, будем защищать наши голоса все вместе. Есть вопросы, в которых наша партия радикально отличается от других оппозиционеров, но сейчас голоса нужно защищать вместе. С этой целью создан специальный штаб. Мы должны не допустить фальсификаций, если хотим получить реальную демократическую страну, если мы хотим, чтобы уличные протесты завершились в Грузии. Я могу допускать ошибки, но я никогда не лгу. Я стараюсь, чтобы мои действия были предсказуемы. Если Иванишвили посмеет сделать то, что было сделано в 2016 году, мне придется на участках пошуметь.<strong>— Проходной барьер для партий довольно низкий. Надеетесь, что на этот раз парламент будет многопартийным?</strong>— Я уверена в этом, хотя Иванишвили вновь пытается манипулировать системой. Он создал мелкие политические партии, финансируя их в надежде на то, что выведет по несколько человек в парламент, а затем скажет, что у нас многопартийный законодательный орган. Но этого не получится. Надвигается огромный экономический кризис в мире, этот кризис может смести Грузию. Согласно официальным цифрам <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, 8,2% населения Грузии голодают, 150 тысяч детей из 3,5 миллиона населения на грани голодания. Это же катастрофа, тем более когда рычагами правления страной владеет человек с 7 миллиардами долларов на счету.<strong>— Согласно проведенным социологическим опросам, ваша партия набирает около 1% голосов избирателей. Вы доверяете этим исследованиям?</strong>— Нет, потому что я прекрасно знаю, как они проводятся. Я доверяю исследованиям, в которых задают вопросы про общие проблемы, где население говорит о том, что их больше всего беспокоит безработица, национальный курс валюты, голод и территориальная целостность страны. А опросам по рейтингу политических партий не доверяю. Опросы проводятся на одном и том же поле. К тому же мои сторонники никогда не говорят о том, что меня поддерживают.<strong>— Почему?</strong>— Они привыкли, что, признавшись в моей поддержке, оказываются под прессингом. Если во время правления Саакашвили поддержка Бурджанадзе могла привести прямиком к тюремному заключению, то сейчас в тюрьму не посадят, но на работу точно не возьмут. Плюс ко всему у меня есть железный аргумент: до президентских выборов 2013 года все исследования показывали, что мой рейтинг составлял 0,1%, а набрала я 11%. И так всегда, на всех выборах. К сожалению, мы не смогли полностью реализовать нашу поддержку народа, иначе мы могли бы быть действительно третьей силой в стране.<strong>— Что вам помешало стать третьей силой?</strong>— Во-первых, то, что мы всегда были под преследованием Иванишвили. Он оказывал огромное финансовое давление на нашу партию, и у нас не было ресурсов развернуться. У нас даже отняли те бюджетные средства, которые мы получили на основании финансирования после парламентских выборов. У нас были закрыты почти все офисы, их мы открыли около двух месяцев назад. Многие наши сторонники спрашивают, стоит ли идти на выборы, сможем ли мы защитить их голоса, потому что наши сторонники много раз разочаровывались, их преследовали, их голоса не учитывали. Но я дала слово, во что бы то ни стало я защищу каждый голос. Я хочу, чтобы все произошло мирно, так как не мой стиль врываться в избирательные участки и поднимать скандалы, надеюсь, мне не придется этого делать.<strong>— Будут ли в парламенте политические силы, которые наряду с вами будут готовы к урегулированию отношений с Россией?</strong>— Я надеюсь, что я буду не одна. Надеюсь, что постепенно политические партии будут пересматривать свои взгляды. Совместное нахождение всех оппозиционных партий за одним столом привело к тому, что за последний год не было ни одного митинга, где был бы оскорбительный тон в отношении России. Критический — да, но оскорбительный — нет. Для меня это очень важно. Ни одного откровенно антирусского митинга за последнее время не было. Я всегда говорю своим оппонентам: делайте то, что считаете правильным, но не мешайте мне делать то, что правильным считаю я. Вы утверждаете, что с Россией нет смысла разговаривать напрямую и необходимо делать это только на международной арене. А я считаю, диалог важен и на международной арене, но особенно необходим и прямой диалог с Россией. Реальность такова, что Россия является нашим соседом с большим политическим влиянием и не только. Не считаться с соседом — это большая ошибка. Мы должны считаться со всеми соседями, учитывать все законные интересы, которые соответствуют международному праву, и мы должны вести разговор с Россией, потому что без прямого диалога проблемы урегулированы не будут. Почему мне должны дать голос? Не потому, что у меня есть сила и опыт урегулировать многие внутренние проблемы страны, но и потому, что я в силе решить внешние вызовы. Я могу разговаривать с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, и я уверена, что если бы "Грузинская мечта" имела силу воли, независимость, самостоятельность и компетентность в течение восьми лет начать диалог с Москвой, то проблем бы не существовало. На основании договоренности на высшем уровне можно было перевести российско-грузинские проблемы в фазу начала их решения. Мы потеряли восемь лет, и время работает не в нашу пользу, а против нас. Преступно терять время, не разговаривая с Россией, с абхазской и осетинской стороной.<strong>— Предвыборный лозунг вашей партии — "Выберите силу и опыт". Вы не раз говорили, что при помощи вашего опыта и множества контактов сможете урегулировать стоящие перед Грузией проблемы. Какие трудности вы можете решить и стоит ли в этом списке экономическая сфера?</strong>— Экономические проблемы будут решены обязательно. Большинство населения жалуется на ухудшение экономического положения. Для урегулирования экономической ситуации нужна стабильность, а для стабильности нужно, чтобы страной правил политик, а не бизнесмен. Это создает нездоровую систему, систему непотизма, когда страной правят некомпетентные люди, которые заняты собственным обогащением. Я понимаю, как жизненно необходим российский рынок для грузинской продукции. Я уверена, что те переговоры, которые я буду вести с российской стороной как в политическом, так и в экономическом плане, дадут нам возможность открыть российский рынок полностью и стабильно. Посмотрите, что произошло: летали самолеты, приезжали туристы, все были рады, их принимали тепло, но затем 20 июня начались антироссийские митинги после "ночи Гаврилова" и двери для туристов были закрыты за одну секунду. Основой для этого стала политическая нестабильность. А нестабильность произошла из-за того, что "Грузинская мечта" некомпетентна и они не смогли посмотреть на два шага вперед и увидеть, что произойдет, когда посадишь депутата из российской Думы в кресло спикера грузинского парламента, из которого была объявлена независимость Грузии.<strong>— О чем говорится в вашей предвыборной программе?</strong>— Мы скоро представим нашу программу, она четкая и серьезная. Эксперты уже оценили ее и признали самой лучшей из всех политпартий. У меня есть очень серьезные контакты и на Западе, и на Востоке, и на Юге и, что очень важно, на Севере. В России знают, что я никогда не лгу и не меняю позиции. Путем правильного использования контактов я добьюсь позитивного влияния в экономическом и политическом плане.<strong>— Вы можете пообещать избирателям, что, попав в руководство, сможете улучшить ситуацию с Абхазией и Южной Осетией?</strong>— Да. Мне хватит смелости и мужества открыть прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией. Это очень близкие для меня люди. Абхазы прекрасно знают, что, в отличие от многих, я не использую абхазскую тему для пиара и интересов, тем более перед выборами. Я могу это сделать, могу четко сказать, в чем мы провинились и в чем наша ошибка. Это не означает, что только мы, грузины, виноваты, но поскольку мы титульная и более многочисленная нация, нам необходимо в первую очередь признать, что сделано неправильно и почему мы обидели наших абхазских братьев и сестер. Я смогу это сделать. У меня есть и сила воли, и мужество, и опыт для этого. Это не будет моментальным прорывом, но начинать разговаривать и восстанавливать разрушенные мосты я смогу. Кроме этого, я уверена, что смогу сделать так, чтобы Россия сыграла, в свою очередь, позитивную роль в этом процессе. Российская сторона желает видеть не Грузию, которая полна проблемами и озлоблена на Россию, а Грузию как доброго соседа. Работа с политической элитой приведет к постепенному позитивному результату.<strong>— Считаете ли вы, что Грузии стоит отказаться от пути к членству в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> во благо урегулирования отношений с Россией?</strong>— Членство в НАТО нереалистично. Что будет через лет 20, неизвестно, но сейчас говорить об интеграции не только нереалистично, но и вредно для грузинских интересов. Да, до 2008 года шанс интеграции был, тогда была другая ситуация и другой мир. Это вовсе не означает, что мы должны прекратить сотрудничество с альянсом.<strong>— Что думаете о проходящих в Грузии масштабных военных натовских учениях, к которым негативно относится российская сторона?</strong>— Я понимаю, это раздражитель, поэтому считаю, что политику нужно вести правильно — так, как выгодно для Грузии. Не думаю, что эти учения особенно что-то дают грузинской безопасности. Грузия должна сотрудничать с НАТО, например, в контексте миссии в Афганистане, когда мы все боремся против терроризма. Есть моменты, где сотрудничество является обязательным, а есть моменты, где необходима коррекция. Грузия должна перестать быть камнем преткновения в отношениях Запада и России, мы слишком маленькая страна, чтобы быть полигоном для противостояния интересов. Грузия должна сделать все возможное для сохранения нормальных, серьезных и партнерских отношений с западным миром и так же иметь нормальные отношения с Россией. Это не взаимоисключающие вещи.<strong>— Как оцениваете то, что "Единое национальное движение" может выдвинуть кандидатуру матери Саакашвили Гиули Аласания в качестве мажоритарного депутата от города <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>?</strong>— Наша партия не будет ее поддерживать. Несмотря на то, что есть места, где мы, оппозиционеры, договорились не мешать друг другу в мажоритарных округах, но Аласания поддерживать не будем. Я считаю неправильным ее выдвижение.<strong>— Верите, что Саакашвили может вернуться в Грузию?</strong>— Нет, он не вернется. Это не тот человек, который поставит свое благосостояние и свободу под вопрос. Шанс его приезда равен одному проценту. К власти он не вернется точно. Грузинский народ не поддержит таким количеством партию "Нацдвижение", которое сможет выйти на первое место и сформировать правительство. Даже в коалиционном правительстве я никогда не поддержу кандидатуру Саакашвили.<strong>— Правильно ли он себя повел, уехав в 2013 году из Грузии? Или должен был остаться и предстать перед судом по уголовным делам, в которых его обвиняют правящие власти?</strong>— Он не должен был уезжать. Когда Саакашвили и его власти в свое время преследовали меня, когда арестовывали моего сына и когда никто не мог гарантировать мою безопасность, когда все люди, которые меня охраняли, и даже водители, были арестованы, я не уехала. Были дни и недели, когда я спала в одежде, потому что была опасность того, что спецназ мог ворваться. Это было в 2011 году. Я спала в готовности, что меня заберут. Если политик хочет продолжать свою политическую деятельность, то он должен остаться. Может быть, и слава богу, что он не остался и не отбыл тюремный срок. Тогда бы у Саакашвили был шанс вернуться к власти, потому что народ быстро все забывает.<strong>— Поедете в Москву после выборов?</strong>— Конечно. Я надеюсь, что мы сможем получить такую поддержку населения, что сможем реально влиять на политику в парламенте. Я хочу попасть в парламент, чтобы делать конкретные дела, а не сидеть в депутатском кресле без дела. Именно поэтому я хочу получить максимально большое количество голосов, чтобы мы смогли влиять на грузинскую внешнюю и внутреннюю политику. После визита в Москву я надеюсь, что смогу подтолкнуть правительство к более тесным отношениям с российской стороной.<strong>— Наблюдая за вашей политической карьерой, можно сказать, что вы максимально дипломатично и с осторожностью относитесь ко всем важным темам, бережно относитесь к заявлениям и умеете сдерживать эмоции. Какая вы в жизни? У вас такой же сдержанный характер в кругу семьи и друзей?</strong>— У меня не очень легкий характер, но я очень стараюсь не обижать людей. Я немного вспыльчивая, но никогда не оскорбляю. Я просто могу себя контролировать. Когда на тебя смотрят столько людей, у тебя нет права проявлять эмоции. Я иногда прихожу на работу в плохом настроении, ведь у всех есть проблемы, заботы, но потом понимаю, что меня окружают люди, которые хотят видеть надежду. 2011 год, утро 26 мая. Ночью нас разгромили, моего сына арестовали, муж в бегах, я абсолютно одна, без охраны. Люди приходят с жуткими травмами. Я была вся облита водой после разгрома в 5 утра, а в 9 утра должна была быть в офисе. Мне было неудобно сделать макияж и причесаться, но потом я посмотрела в зеркало и сказала себе: нет, меня такой не увидят! Я нанесла макияж, надела белую сорочку, сделала прическу и пришла в офис с видом, что да, случилось, но мы выдержали. Я поняла, что люди, которые были избиты, были рады тому, что я дала им надежду. Я убедилась, если ты в политике, то будь любезна: тебя обидели, может, иногда хочется поплакать, но держись, надо быть сильной. Иначе никак. Людям своих проблем хватает, они хотят видеть в тебе то, что даст им надежду на лучшее.<strong>— У вас это хорошо получается.</strong>— Спасибо, я стараюсь. Когда не будет получаться, я уйду из политики.
https://ria.ru/20181128/1533669730.html
https://ria.ru/20170413/1492133414.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191231/1563052382.html
https://ria.ru/20200703/1573856465.html
https://ria.ru/20200914/saakashvili-1577193121.html
грузия
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михаил саакашвили, нино бурджанадзе, грузия, интервью

Нино Бурджанадзе: Саакашвили в Грузию не вернется

11:00 23.09.2020
3480
© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Sputnik / Леван Авлабрели
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Глава партии "Единая Грузия — демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе рассказала в интервью РИА Новости о своих планах на парламентские выборы, которые пройдут в стране в конце октября, поделилась мнением о перспективах грузино-российских отношений и путях урегулирования с Абхазией и Южной Осетией, оценила шансы на вступление Грузии в НАТО и возвращение Михаила Саакашвили.
— В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы, вы и ваша партия будете в них принимать участие. Ранее несколько оппозиционных партий, в том числе ваша и партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", объединились для достижения конституционных изменений по избирательной системе. При этом вы не стали вступать с ними в оппозиционный блок перед выборами и будете бороться за депутатские места отдельно. Почему?
— Для меня Саакашвили абсолютно неприемлемый политик, и любое движение, которое поможет ему получить хоть один голос с моей стороны, недопустимо. Но это не означает, что если "Национальное движение" стоит на стороне правды в вопросах, важных для страны, я буду действовать с точностью наоборот. Это было бы глупо. Относительно конституционных изменений наши позиции совпали. В объединение входили так называемые прозападные, пророссийские и нейтральные партии. Все объединились с требованием конституционных изменений. Сложившееся тогда единство "Все против одного" и разнонаправленная оппозиция дали очень позитивный результат — мы получили новую систему выборов. Это единство было важно и для международного сообщества, оно активно вмешалось в данный процесс. Напомню, что, во-первых, правящая сила "Грузинская мечта" не сдержала свое слово. После антироссийских акций летом 2019 года было дано обещание о проведении выборов по новой системе, затем мы начали активно совместно работать с "Грузинской мечтой", чтобы детализировать решение, и вдруг они нам сообщили, что передумали. Такое не прощается. Именно поэтому было создано оппозиционное единство, иначе ситуация могла выйти из-под контроля и начались бы более громкие уличные протесты, которые не привели бы ни к чему хорошему. Для всех партий было важно открыть возможность максимально большого пропорционального представительства в парламенте. Основателем "Грузинской мечты" является олигарх Бидзина Иванишвили, партия получает официально 97% всех пожертвований в стране, она тратит в одном районе больше, чем я на всю кампанию по всей Грузии. Исходя из этого, естественно, нам нужны были законодательные гарантии, чтобы вести более-менее конкурентную борьбу.
Бидзина Иванишвили. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.11.2018
28 ноября 2018, 11:04
Иванишвили заявил, что проголосовал на выборах в Грузии "против прошлого"
— Вы утверждаете, что на парламентских выборах 2016 года у вас украли голоса. Будут ли, по-вашему, попытки фальсификации результатов выборов на этот раз?
— Никто не сомневается, ни в Грузии, ни на Западе, что в 2016 году моя партия прошла барьер, но тогда фальсифицировали результаты. Все понимали, что Бурджанадзе оставили вне парламента намеренно, но никто не защищал "прорусскую Бурджанадзе", всем было выгодно не впускать меня в законодательный орган. Западное сообщество тоже не особо беспокоилось, я была одна, и у меня не было никакой поддержки. Сейчас в отличие от 2016 года мы, оппозиционеры, будем защищать наши голоса все вместе. Есть вопросы, в которых наша партия радикально отличается от других оппозиционеров, но сейчас голоса нужно защищать вместе. С этой целью создан специальный штаб. Мы должны не допустить фальсификаций, если хотим получить реальную демократическую страну, если мы хотим, чтобы уличные протесты завершились в Грузии. Я могу допускать ошибки, но я никогда не лгу. Я стараюсь, чтобы мои действия были предсказуемы. Если Иванишвили посмеет сделать то, что было сделано в 2016 году, мне придется на участках пошуметь.
— Проходной барьер для партий довольно низкий. Надеетесь, что на этот раз парламент будет многопартийным?
— Я уверена в этом, хотя Иванишвили вновь пытается манипулировать системой. Он создал мелкие политические партии, финансируя их в надежде на то, что выведет по несколько человек в парламент, а затем скажет, что у нас многопартийный законодательный орган. Но этого не получится. Надвигается огромный экономический кризис в мире, этот кризис может смести Грузию. Согласно официальным цифрам ООН, 8,2% населения Грузии голодают, 150 тысяч детей из 3,5 миллиона населения на грани голодания. Это же катастрофа, тем более когда рычагами правления страной владеет человек с 7 миллиардами долларов на счету.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.04.2017
13 апреля 2017, 01:10
МВФ выделил Грузии 285,3 миллиона долларов на поддержку реформ в экономике
— Согласно проведенным социологическим опросам, ваша партия набирает около 1% голосов избирателей. Вы доверяете этим исследованиям?
— Нет, потому что я прекрасно знаю, как они проводятся. Я доверяю исследованиям, в которых задают вопросы про общие проблемы, где население говорит о том, что их больше всего беспокоит безработица, национальный курс валюты, голод и территориальная целостность страны. А опросам по рейтингу политических партий не доверяю. Опросы проводятся на одном и том же поле. К тому же мои сторонники никогда не говорят о том, что меня поддерживают.
— Почему?
— Они привыкли, что, признавшись в моей поддержке, оказываются под прессингом. Если во время правления Саакашвили поддержка Бурджанадзе могла привести прямиком к тюремному заключению, то сейчас в тюрьму не посадят, но на работу точно не возьмут. Плюс ко всему у меня есть железный аргумент: до президентских выборов 2013 года все исследования показывали, что мой рейтинг составлял 0,1%, а набрала я 11%. И так всегда, на всех выборах. К сожалению, мы не смогли полностью реализовать нашу поддержку народа, иначе мы могли бы быть действительно третьей силой в стране.
— Что вам помешало стать третьей силой?
— Во-первых, то, что мы всегда были под преследованием Иванишвили. Он оказывал огромное финансовое давление на нашу партию, и у нас не было ресурсов развернуться. У нас даже отняли те бюджетные средства, которые мы получили на основании финансирования после парламентских выборов. У нас были закрыты почти все офисы, их мы открыли около двух месяцев назад. Многие наши сторонники спрашивают, стоит ли идти на выборы, сможем ли мы защитить их голоса, потому что наши сторонники много раз разочаровывались, их преследовали, их голоса не учитывали. Но я дала слово, во что бы то ни стало я защищу каждый голос. Я хочу, чтобы все произошло мирно, так как не мой стиль врываться в избирательные участки и поднимать скандалы, надеюсь, мне не придется этого делать.
— Будут ли в парламенте политические силы, которые наряду с вами будут готовы к урегулированию отношений с Россией?
— Я надеюсь, что я буду не одна. Надеюсь, что постепенно политические партии будут пересматривать свои взгляды. Совместное нахождение всех оппозиционных партий за одним столом привело к тому, что за последний год не было ни одного митинга, где был бы оскорбительный тон в отношении России. Критический — да, но оскорбительный — нет. Для меня это очень важно. Ни одного откровенно антирусского митинга за последнее время не было. Я всегда говорю своим оппонентам: делайте то, что считаете правильным, но не мешайте мне делать то, что правильным считаю я. Вы утверждаете, что с Россией нет смысла разговаривать напрямую и необходимо делать это только на международной арене. А я считаю, диалог важен и на международной арене, но особенно необходим и прямой диалог с Россией. Реальность такова, что Россия является нашим соседом с большим политическим влиянием и не только. Не считаться с соседом — это большая ошибка. Мы должны считаться со всеми соседями, учитывать все законные интересы, которые соответствуют международному праву, и мы должны вести разговор с Россией, потому что без прямого диалога проблемы урегулированы не будут. Почему мне должны дать голос? Не потому, что у меня есть сила и опыт урегулировать многие внутренние проблемы страны, но и потому, что я в силе решить внешние вызовы. Я могу разговаривать с Москвой, и я уверена, что если бы "Грузинская мечта" имела силу воли, независимость, самостоятельность и компетентность в течение восьми лет начать диалог с Москвой, то проблем бы не существовало. На основании договоренности на высшем уровне можно было перевести российско-грузинские проблемы в фазу начала их решения. Мы потеряли восемь лет, и время работает не в нашу пользу, а против нас. Преступно терять время, не разговаривая с Россией, с абхазской и осетинской стороной.
Нино Бурджанадзе во время пресс-конференции о политической ситуации в Грузии и предстоящих выборах главы государства - РИА Новости, 1920, 31.12.2019
31 декабря 2019, 18:46
Бурджанадзе рассказала об отношениях России и Грузии в 2020 году
— Предвыборный лозунг вашей партии — "Выберите силу и опыт". Вы не раз говорили, что при помощи вашего опыта и множества контактов сможете урегулировать стоящие перед Грузией проблемы. Какие трудности вы можете решить и стоит ли в этом списке экономическая сфера?
— Экономические проблемы будут решены обязательно. Большинство населения жалуется на ухудшение экономического положения. Для урегулирования экономической ситуации нужна стабильность, а для стабильности нужно, чтобы страной правил политик, а не бизнесмен. Это создает нездоровую систему, систему непотизма, когда страной правят некомпетентные люди, которые заняты собственным обогащением. Я понимаю, как жизненно необходим российский рынок для грузинской продукции. Я уверена, что те переговоры, которые я буду вести с российской стороной как в политическом, так и в экономическом плане, дадут нам возможность открыть российский рынок полностью и стабильно. Посмотрите, что произошло: летали самолеты, приезжали туристы, все были рады, их принимали тепло, но затем 20 июня начались антироссийские митинги после "ночи Гаврилова" и двери для туристов были закрыты за одну секунду. Основой для этого стала политическая нестабильность. А нестабильность произошла из-за того, что "Грузинская мечта" некомпетентна и они не смогли посмотреть на два шага вперед и увидеть, что произойдет, когда посадишь депутата из российской Думы в кресло спикера грузинского парламента, из которого была объявлена независимость Грузии.
— О чем говорится в вашей предвыборной программе?
— Мы скоро представим нашу программу, она четкая и серьезная. Эксперты уже оценили ее и признали самой лучшей из всех политпартий. У меня есть очень серьезные контакты и на Западе, и на Востоке, и на Юге и, что очень важно, на Севере. В России знают, что я никогда не лгу и не меняю позиции. Путем правильного использования контактов я добьюсь позитивного влияния в экономическом и политическом плане.
— Вы можете пообещать избирателям, что, попав в руководство, сможете улучшить ситуацию с Абхазией и Южной Осетией?
— Да. Мне хватит смелости и мужества открыть прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией. Это очень близкие для меня люди. Абхазы прекрасно знают, что, в отличие от многих, я не использую абхазскую тему для пиара и интересов, тем более перед выборами. Я могу это сделать, могу четко сказать, в чем мы провинились и в чем наша ошибка. Это не означает, что только мы, грузины, виноваты, но поскольку мы титульная и более многочисленная нация, нам необходимо в первую очередь признать, что сделано неправильно и почему мы обидели наших абхазских братьев и сестер. Я смогу это сделать. У меня есть и сила воли, и мужество, и опыт для этого. Это не будет моментальным прорывом, но начинать разговаривать и восстанавливать разрушенные мосты я смогу. Кроме этого, я уверена, что смогу сделать так, чтобы Россия сыграла, в свою очередь, позитивную роль в этом процессе. Российская сторона желает видеть не Грузию, которая полна проблемами и озлоблена на Россию, а Грузию как доброго соседа. Работа с политической элитой приведет к постепенному позитивному результату.
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— Считаете ли вы, что Грузии стоит отказаться от пути к членству в НАТО во благо урегулирования отношений с Россией?
— Членство в НАТО нереалистично. Что будет через лет 20, неизвестно, но сейчас говорить об интеграции не только нереалистично, но и вредно для грузинских интересов. Да, до 2008 года шанс интеграции был, тогда была другая ситуация и другой мир. Это вовсе не означает, что мы должны прекратить сотрудничество с альянсом.
— Что думаете о проходящих в Грузии масштабных военных натовских учениях, к которым негативно относится российская сторона?
— Я понимаю, это раздражитель, поэтому считаю, что политику нужно вести правильно — так, как выгодно для Грузии. Не думаю, что эти учения особенно что-то дают грузинской безопасности. Грузия должна сотрудничать с НАТО, например, в контексте миссии в Афганистане, когда мы все боремся против терроризма. Есть моменты, где сотрудничество является обязательным, а есть моменты, где необходима коррекция. Грузия должна перестать быть камнем преткновения в отношениях Запада и России, мы слишком маленькая страна, чтобы быть полигоном для противостояния интересов. Грузия должна сделать все возможное для сохранения нормальных, серьезных и партнерских отношений с западным миром и так же иметь нормальные отношения с Россией. Это не взаимоисключающие вещи.
— Как оцениваете то, что "Единое национальное движение" может выдвинуть кандидатуру матери Саакашвили Гиули Аласания в качестве мажоритарного депутата от города Зугдиди?
— Наша партия не будет ее поддерживать. Несмотря на то, что есть места, где мы, оппозиционеры, договорились не мешать друг другу в мажоритарных округах, но Аласания поддерживать не будем. Я считаю неправильным ее выдвижение.
— Верите, что Саакашвили может вернуться в Грузию?
— Нет, он не вернется. Это не тот человек, который поставит свое благосостояние и свободу под вопрос. Шанс его приезда равен одному проценту. К власти он не вернется точно. Грузинский народ не поддержит таким количеством партию "Нацдвижение", которое сможет выйти на первое место и сформировать правительство. Даже в коалиционном правительстве я никогда не поддержу кандидатуру Саакашвили.
— Правильно ли он себя повел, уехав в 2013 году из Грузии? Или должен был остаться и предстать перед судом по уголовным делам, в которых его обвиняют правящие власти?
— Он не должен был уезжать. Когда Саакашвили и его власти в свое время преследовали меня, когда арестовывали моего сына и когда никто не мог гарантировать мою безопасность, когда все люди, которые меня охраняли, и даже водители, были арестованы, я не уехала. Были дни и недели, когда я спала в одежде, потому что была опасность того, что спецназ мог ворваться. Это было в 2011 году. Я спала в готовности, что меня заберут. Если политик хочет продолжать свою политическую деятельность, то он должен остаться. Может быть, и слава богу, что он не остался и не отбыл тюремный срок. Тогда бы у Саакашвили был шанс вернуться к власти, потому что народ быстро все забывает.
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— Поедете в Москву после выборов?
— Конечно. Я надеюсь, что мы сможем получить такую поддержку населения, что сможем реально влиять на политику в парламенте. Я хочу попасть в парламент, чтобы делать конкретные дела, а не сидеть в депутатском кресле без дела. Именно поэтому я хочу получить максимально большое количество голосов, чтобы мы смогли влиять на грузинскую внешнюю и внутреннюю политику. После визита в Москву я надеюсь, что смогу подтолкнуть правительство к более тесным отношениям с российской стороной.
— Наблюдая за вашей политической карьерой, можно сказать, что вы максимально дипломатично и с осторожностью относитесь ко всем важным темам, бережно относитесь к заявлениям и умеете сдерживать эмоции. Какая вы в жизни? У вас такой же сдержанный характер в кругу семьи и друзей?
— У меня не очень легкий характер, но я очень стараюсь не обижать людей. Я немного вспыльчивая, но никогда не оскорбляю. Я просто могу себя контролировать. Когда на тебя смотрят столько людей, у тебя нет права проявлять эмоции. Я иногда прихожу на работу в плохом настроении, ведь у всех есть проблемы, заботы, но потом понимаю, что меня окружают люди, которые хотят видеть надежду. 2011 год, утро 26 мая. Ночью нас разгромили, моего сына арестовали, муж в бегах, я абсолютно одна, без охраны. Люди приходят с жуткими травмами. Я была вся облита водой после разгрома в 5 утра, а в 9 утра должна была быть в офисе. Мне было неудобно сделать макияж и причесаться, но потом я посмотрела в зеркало и сказала себе: нет, меня такой не увидят! Я нанесла макияж, надела белую сорочку, сделала прическу и пришла в офис с видом, что да, случилось, но мы выдержали. Я поняла, что люди, которые были избиты, были рады тому, что я дала им надежду. Я убедилась, если ты в политике, то будь любезна: тебя обидели, может, иногда хочется поплакать, но держись, надо быть сильной. Иначе никак. Людям своих проблем хватает, они хотят видеть в тебе то, что даст им надежду на лучшее.
— У вас это хорошо получается.
— Спасибо, я стараюсь. Когда не будет получаться, я уйду из политики.
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Михаил СаакашвилиНино БурджанадзеГрузияИнтервью
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