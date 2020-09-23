https://ria.ru/20200923/gossluzhaschie-1577652563.html

Путин отметил важность независимости госслужащих от иностранного влияния

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выбирающий госслужбу должен быть независим от любого иностранного влияния, чтобы его никто не мог "взять на крючок". РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:26

2020-09-23T13:26

2020-09-23T13:42

россия

совет федерации рф

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что выбирающий госслужбу должен быть независим от любого иностранного влияния, чтобы его никто не мог "взять на крючок".На встрече с сенаторами он напомнил о запрете на занятие госдолжностей людей с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве, а также лицам, у которых есть счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях."Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как у нас говорят, на крючок, поставить в зависимость", - сказал Путин.

https://ria.ru/20200731/1575215709.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, владимир путин, в мире