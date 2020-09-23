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Путин отметил важность независимости госслужащих от иностранного влияния
Президент РФ Владимир Путин заявил, что выбирающий госслужбу должен быть независим от любого иностранного влияния, чтобы его никто не мог "взять на крючок". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:26
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россия
совет федерации рф
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что выбирающий госслужбу должен быть независим от любого иностранного влияния, чтобы его никто не мог "взять на крючок".На встрече с сенаторами он напомнил о запрете на занятие госдолжностей людей с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве, а также лицам, у которых есть счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях."Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как у нас говорят, на крючок, поставить в зависимость", - сказал Путин.
https://ria.ru/20200731/1575215709.html
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россия, совет федерации рф, владимир путин, в мире

Путин отметил важность независимости госслужащих от иностранного влияния

13:26 23.09.2020 (обновлено: 13:42 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума "Армия - 2020" и Армейских международных игр - 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020 - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выбирающий госслужбу должен быть независим от любого иностранного влияния, чтобы его никто не мог "взять на крючок".
На встрече с сенаторами он напомнил о запрете на занятие госдолжностей людей с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве, а также лицам, у которых есть счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях.
"Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как у нас говорят, на крючок, поставить в зависимость", - сказал Путин.
Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии РФ данных с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию РФ в Чеченской Республике - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
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