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https://ria.ru/20200923/germaniya-1577666197.html
МИД: Берлин не предоставил данные о "Новичке" в анализах Навального
Берлин до сих пор не предоставил данные, подтверждающие наличие "Новичка" в анализах Алексея Навального, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:30
2020-09-23T17:12
майк помпео
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> до сих пор не предоставил данные, подтверждающие наличие "Новичка" в анализах <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Впечатление, что у <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> нет ни малейшего желания отходить от собственных стереотипов, иначе вместо беспочвенных обвинений в адрес России и угроз там давно бы посоветовали своим германским коллегам, на которых Вашингтон продолжает оказывать давление, огромное давление, так вот они бы посоветовали удовлетворить неоднократные запросы генпрокуратуры России о правовой помощи и передать российской стороне запрошенные материалы", - сказала она, комментируя высказывания госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a>.Захарова отметила, что "власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> до сих пор не дали ответ на официальный запрос генпрокуратуры России об оказании германской стороной практической поддержки российским правоохранительным органам в рамках проводимой ими доследственной проверки по факту экстренной госпитализации 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> Навального". Запрос был направлен в адрес федерального ведомства юстиции ФРГ."Берлин до сих пор не предоставил биопробы Навального и результаты их анализов, в которых, по утверждению самих же немецких военных медиков, якобы были обнаружены следы яда, так называемого класса "Новичок", ни информацию о характере предоставляемого в этой связи российскому гражданину в клинике Charite лечению", - добавила она. Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577665959.html
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577653282.html
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майк помпео, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире

МИД: Берлин не предоставил данные о "Новичке" в анализах Навального

16:30 23.09.2020 (обновлено: 17:12 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Берлин до сих пор не предоставил данные, подтверждающие наличие "Новичка" в анализах Алексея Навального, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Впечатление, что у Вашингтона нет ни малейшего желания отходить от собственных стереотипов, иначе вместо беспочвенных обвинений в адрес России и угроз там давно бы посоветовали своим германским коллегам, на которых Вашингтон продолжает оказывать давление, огромное давление, так вот они бы посоветовали удовлетворить неоднократные запросы генпрокуратуры России о правовой помощи и передать российской стороне запрошенные материалы", - сказала она, комментируя высказывания госсекретаря США Майка Помпео.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 16:26
МИД: доказательств причастности России к ситуации с Навальным нет
Захарова отметила, что "власти Германии до сих пор не дали ответ на официальный запрос генпрокуратуры России об оказании германской стороной практической поддержки российским правоохранительным органам в рамках проводимой ими доследственной проверки по факту экстренной госпитализации 20 августа в Омске Навального". Запрос был направлен в адрес федерального ведомства юстиции ФРГ.
"Берлин до сих пор не предоставил биопробы Навального и результаты их анализов, в которых, по утверждению самих же немецких военных медиков, якобы были обнаружены следы яда, так называемого класса "Новичок", ни информацию о характере предоставляемого в этой связи российскому гражданину в клинике Charite лечению", - добавила она.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Клиника Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 13:35
Германия еще не получила результатов анализа проб Навального в ОЗХО
502111172
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Майк ПомпеоМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковГоспитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
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