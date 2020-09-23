https://ria.ru/20200923/gaz-1577666222.html

МИД оценил заявление Помпео о коалиции против "Северного потока — 2"

Россия осуждает призывы госскеретаря США Майка Помпео создать коалицию против "Северного потока 2", Вашингтон пытается занять европейский рынок газа, заявила... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:31

2020-09-23T16:31

2020-09-23T16:45

госпитализация алексея навального

алексей навальный

евросоюз

германия

вашингтон (город)

майк помпео

северный поток — 2

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Россия осуждает призывы госскеретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> создать коалицию против "Северного потока 2", <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> пытается занять европейский рынок газа, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Осуждаем призывы к созданию некой коалиции против трубопровода, в который немецкими и другими компаниями уже вложены многомиллиардные инвестиции", - сказала Захарова на брифинге."Такие заявления, которые сделаны госсекретарем США, лишь фиксируют истинные намерения Вашингтона, стремящего неконкурентными средствами занять западноевропейский рынок газа", - добавила она.В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока 2", и надеется, что газопровод не будет достроен. Он также добавил, что Соединенные Штаты могут подготовить ответ на ситуацию с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявляла, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции. В Кремле ранее призывали прекратить упоминать "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a>, и в первую очередь Германии.

https://ria.ru/20200922/evrosoyuz-1577627229.html

7

германия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, евросоюз, германия, вашингтон (город), майк помпео, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире