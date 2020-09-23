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https://ria.ru/20200923/gaz-1577666222.html
МИД оценил заявление Помпео о коалиции против "Северного потока — 2"
Россия осуждает призывы госскеретаря США Майка Помпео создать коалицию против "Северного потока 2", Вашингтон пытается занять европейский рынок газа, заявила... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:31
2020-09-23T16:45
госпитализация алексея навального
алексей навальный
евросоюз
германия
вашингтон (город)
майк помпео
северный поток — 2
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Россия осуждает призывы госскеретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> создать коалицию против "Северного потока 2", <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> пытается занять европейский рынок газа, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Осуждаем призывы к созданию некой коалиции против трубопровода, в который немецкими и другими компаниями уже вложены многомиллиардные инвестиции", - сказала Захарова на брифинге."Такие заявления, которые сделаны госсекретарем США, лишь фиксируют истинные намерения Вашингтона, стремящего неконкурентными средствами занять западноевропейский рынок газа", - добавила она.В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока 2", и надеется, что газопровод не будет достроен. Он также добавил, что Соединенные Штаты могут подготовить ответ на ситуацию с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявляла, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции. В Кремле ранее призывали прекратить упоминать "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a>, и в первую очередь Германии.
https://ria.ru/20200922/evrosoyuz-1577627229.html
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германия
вашингтон (город)
сша
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, евросоюз, германия, вашингтон (город), майк помпео, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД оценил заявление Помпео о коалиции против "Северного потока — 2"

16:31 23.09.2020 (обновлено: 16:45 23.09.2020)
1999
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия осуждает призывы госскеретаря США Майка Помпео создать коалицию против "Северного потока 2", Вашингтон пытается занять европейский рынок газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Осуждаем призывы к созданию некой коалиции против трубопровода, в который немецкими и другими компаниями уже вложены многомиллиардные инвестиции", - сказала Захарова на брифинге.
"Такие заявления, которые сделаны госсекретарем США, лишь фиксируют истинные намерения Вашингтона, стремящего неконкурентными средствами занять западноевропейский рынок газа", - добавила она.
В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока 2", и надеется, что газопровод не будет достроен. Он также добавил, что Соединенные Штаты могут подготовить ответ на ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции. В Кремле ранее призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйЕвросоюзГерманияВашингтон (город)Майк ПомпеоСеверный поток — 2Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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