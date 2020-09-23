https://ria.ru/20200923/ferma-1577681745.html

На​ Ставрополье расширяют производство козьего молока

Дополнительный корпус на 150 голов​ открывается на козоводческой ферме одного из крестьянских фермерских хозяйств в Буденновском районе Ставропольского края,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T20:53

2020-09-23T20:53

2020-09-23T20:53

буденновский район

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости.</strong> Дополнительный корпус на 150 голов​ открывается на козоводческой ферме одного из крестьянских фермерских хозяйств в <a href="http://ria.ru/location_Budennovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Буденновском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a>, сообщает Минсельхоз региона.На Ставрополье​ развиваются несколько козоводческих сельхозпредприятий, получающих господдержку на возмещение части затрат на поддержку производства в рамках регпрограммы "Развитие сельского хозяйства", отметили в ведомстве.В​ регионе также действует​ основанный в 1921 году​ Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства, специалисты которого консультируют фермеров по всей стране.Как​ сообщили в Минсельхозе, крупнейшим в России предприятием​ из числа занимающихся козоводством​ стал​ молочный комплекс "Надеждинский". Созданный всего год назад, он производит​ мороженое из козьего молока, уже появившееся в продаже в нескольких регионах страны. Предприятие выпускает более 200 тысяч упаковок мороженого в месяц и планирует нарастить производство до миллиона​ упаковок. По сравнению с 2019 годом, общее поголовье на КМК "Надеждинский"​ увеличилось на 22% , надои​ молока выросли​ на 73%."Первым​ в регионе козоводством​ стало заниматься племенное хозяйство "Русь-1", где сегодня содержится около 400 голов и выпускается​ около тонны твердого козьего сыра в месяц. В 2018 году этот​ сыр занял третье место на крупнейшей​ профильной выставке во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Хозяйство​ поставляет продукцию в Центральную Россию и на Дальний Восток", — отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан.Всего же​ в Ставропольском крае, по подсчетам экспертов, содержатся около 35 тысяч коз, 30 тысяч из них — в личных подсобных хозяйствах, добавили в Минсельхозе.

https://ria.ru/20200412/1569882778.html

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буденновский район

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

буденновский район, ставропольский край