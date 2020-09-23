https://ria.ru/20200923/ferma-1577681745.html
На Ставрополье расширяют производство козьего молока
Дополнительный корпус на 150 голов открывается на козоводческой ферме одного из крестьянских фермерских хозяйств в Буденновском районе Ставропольского края,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T20:53
2020-09-23T20:53
2020-09-23T20:53
буденновский район
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости.</strong> Дополнительный корпус на 150 голов открывается на козоводческой ферме одного из крестьянских фермерских хозяйств в <a href="http://ria.ru/location_Budennovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Буденновском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a>, сообщает Минсельхоз региона.На Ставрополье развиваются несколько козоводческих сельхозпредприятий, получающих господдержку на возмещение части затрат на поддержку производства в рамках регпрограммы "Развитие сельского хозяйства", отметили в ведомстве.В регионе также действует основанный в 1921 году Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства, специалисты которого консультируют фермеров по всей стране.Как сообщили в Минсельхозе, крупнейшим в России предприятием из числа занимающихся козоводством стал молочный комплекс "Надеждинский". Созданный всего год назад, он производит мороженое из козьего молока, уже появившееся в продаже в нескольких регионах страны. Предприятие выпускает более 200 тысяч упаковок мороженого в месяц и планирует нарастить производство до миллиона упаковок. По сравнению с 2019 годом, общее поголовье на КМК "Надеждинский" увеличилось на 22% , надои молока выросли на 73%."Первым в регионе козоводством стало заниматься племенное хозяйство "Русь-1", где сегодня содержится около 400 голов и выпускается около тонны твердого козьего сыра в месяц. В 2018 году этот сыр занял третье место на крупнейшей профильной выставке во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Хозяйство поставляет продукцию в Центральную Россию и на Дальний Восток", — отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан.Всего же в Ставропольском крае, по подсчетам экспертов, содержатся около 35 тысяч коз, 30 тысяч из них — в личных подсобных хозяйствах, добавили в Минсельхозе.
https://ria.ru/20200412/1569882778.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буденновский район, ставропольский край
СТАВРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости.
Дополнительный корпус на 150 голов открывается на козоводческой ферме одного из крестьянских фермерских хозяйств в Буденновском районе Ставропольского края
, сообщает Минсельхоз региона.
На Ставрополье развиваются несколько козоводческих сельхозпредприятий, получающих господдержку на возмещение части затрат на поддержку производства в рамках регпрограммы "Развитие сельского хозяйства", отметили в ведомстве.
В регионе также действует основанный в 1921 году Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства, специалисты которого консультируют фермеров по всей стране.
Как сообщили в Минсельхозе, крупнейшим в России предприятием из числа занимающихся козоводством стал молочный комплекс "Надеждинский". Созданный всего год назад, он производит мороженое из козьего молока, уже появившееся в продаже в нескольких регионах страны. Предприятие выпускает более 200 тысяч упаковок мороженого в месяц и планирует нарастить производство до миллиона упаковок. По сравнению с 2019 годом, общее поголовье на КМК "Надеждинский" увеличилось на 22% , надои молока выросли на 73%.
"Первым в регионе козоводством стало заниматься племенное хозяйство "Русь-1", где сегодня содержится около 400 голов и выпускается около тонны твердого козьего сыра в месяц. В 2018 году этот сыр занял третье место на крупнейшей профильной выставке во Франции
. Хозяйство поставляет продукцию в Центральную Россию и на Дальний Восток", — отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан.
Всего же в Ставропольском крае, по подсчетам экспертов, содержатся около 35 тысяч коз, 30 тысяч из них — в личных подсобных хозяйствах, добавили в Минсельхозе.