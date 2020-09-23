https://ria.ru/20200923/eschenko-1577657205.html

Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:14

2020-09-23T14:14

2020-09-23T14:14

анастасия ещенко

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_568019e61e9aaa22bdf20618d7e978e0.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Причиной гибели аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.Заведующий отделом судебной экспертизы бюро судмедэкспертизы <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> Виктор Василенко стал последним свидетелем стороны обвинения. Он подтвердил уже звучавшие ранее в суде заключения о причинах смерти Ещенко – нескольких выстрелах в голову."Выстрелы производились с близкого расстояния, это от 15, 20, 30 сантиметров до 1,5 метра", - сказал Василенко.Эксперт отметил, что голова и шея аспирантки имеют характерные повреждения от удушения."Сторона обвинения закончила предъявлять доказательства, переходим к стороне защиты", - объявила судья Юлия Максименко.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.Помимо убийства Соколов обвиняется в приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20200914/sokolov-1577216998.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ещенко, происшествия