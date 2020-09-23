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https://ria.ru/20200923/eschenko-1577657205.html
Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко
Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:14
2020-09-23T14:14
анастасия ещенко
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Причиной гибели аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.Заведующий отделом судебной экспертизы бюро судмедэкспертизы <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> Виктор Василенко стал последним свидетелем стороны обвинения. Он подтвердил уже звучавшие ранее в суде заключения о причинах смерти Ещенко – нескольких выстрелах в голову."Выстрелы производились с близкого расстояния, это от 15, 20, 30 сантиметров до 1,5 метра", - сказал Василенко.Эксперт отметил, что голова и шея аспирантки имеют характерные повреждения от удушения."Сторона обвинения закончила предъявлять доказательства, переходим к стороне защиты", - объявила судья Юлия Максименко.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.Помимо убийства Соколов обвиняется в приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20200914/sokolov-1577216998.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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анастасия ещенко, происшествия

Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

14:14 23.09.2020
54792
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
Заведующий отделом судебной экспертизы бюро судмедэкспертизы Петербурга Виктор Василенко стал последним свидетелем стороны обвинения. Он подтвердил уже звучавшие ранее в суде заключения о причинах смерти Ещенко – нескольких выстрелах в голову.
"Выстрелы производились с близкого расстояния, это от 15, 20, 30 сантиметров до 1,5 метра", - сказал Василенко.
Эксперт отметил, что голова и шея аспирантки имеют характерные повреждения от удушения.
"Сторона обвинения закончила предъявлять доказательства, переходим к стороне защиты", - объявила судья Юлия Максименко.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:29
Брата Ещенко признали потерпевшим по делу историка Соколова
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Помимо убийства Соколов обвиняется в приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
248244012
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Анастасия ЕщенкоПроисшествия
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