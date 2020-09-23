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Глава Коми назначил вице-спикера Госдумы Епифанову сенатором от региона
Глава Республики Коми Владимир Уйба назначил вице-спикера ГД от "Справедливой России" Ольгу Епифанову сенатором от региона, следует из указа главы региона. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:08
2020-09-23T18:08
владимир уйба
республика коми
ольга епифанова
совет федерации рф
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Глава Республики Коми <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Уйба</a> назначил вице-спикера ГД от "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_Olga_Epifanova/" target="_blank" data-auto="true">Ольгу Епифанову</a> сенатором от региона, следует из указа главы региона."Наделить Епифанову Ольгу Николаевну полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от Правительства республики Коми в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в документе, копия которого есть у РИА Новости.Документ подписан главой региона в среду.
https://ria.ru/20200923/turchak-1577637130.html
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владимир уйба, республика коми, ольга епифанова, совет федерации рф, госдума рф, политика

Глава Коми назначил вице-спикера Госдумы Епифанову сенатором от региона

18:08 23.09.2020
294
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОльга Епифанова
Ольга Епифанова - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава Республики Коми Владимир Уйба назначил вице-спикера ГД от "Справедливой России" Ольгу Епифанову сенатором от региона, следует из указа главы региона.
"Наделить Епифанову Ольгу Николаевну полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от Правительства республики Коми в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в документе, копия которого есть у РИА Новости.
Документ подписан главой региона в среду.
Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 09:58
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Владимир УйбаРеспублика КомиОльга ЕпифановаСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
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