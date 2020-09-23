https://ria.ru/20200923/epifanova-1577673985.html

Глава Коми назначил вице-спикера Госдумы Епифанову сенатором от региона

Глава Республики Коми Владимир Уйба назначил вице-спикера ГД от "Справедливой России" Ольгу Епифанову сенатором от региона, следует из указа главы региона. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:08

2020-09-23T18:08

2020-09-23T18:08

владимир уйба

республика коми

ольга епифанова

совет федерации рф

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149842/95/1498429528_0:0:2850:1603_1400x0_80_0_0_5d3ca3a4daa26e731aa1c8d72b80e211.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Глава Республики Коми <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Уйба</a> назначил вице-спикера ГД от "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_Olga_Epifanova/" target="_blank" data-auto="true">Ольгу Епифанову</a> сенатором от региона, следует из указа главы региона."Наделить Епифанову Ольгу Николаевну полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от Правительства республики Коми в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в документе, копия которого есть у РИА Новости.Документ подписан главой региона в среду.

https://ria.ru/20200923/turchak-1577637130.html

1

республика коми

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир уйба, республика коми, ольга епифанова, совет федерации рф, госдума рф, политика